Gratinado de frango fácil em quatro passos

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Nesse domingo (10), de Dia das Mães, foi ao ar no Instagram de Destemperados, o primeiro episódio da websérie Tempero de Mãe. Ao longo de seis episódios, Lela Zaniol recebe convidados na Vinícola da Madre Terra para conhecer mais sobre as histórias por trás das receitas de família. E é claro que não poderia faltar o prato que ela fez para a sua mãe, Lolo Zaniol. Veja a seguir o preparo de um gratinado super saboroso! Vale testar por aí.

Gratinado de Frango com Aspargos e Purê de Batata

Lela Zaniol e Lolo Zaniol na cozinha do Tempero de Mãe. Isadora Ritter / Agencia RBS

Rende: 6 porções

Ingredientes | base de frango

Base de frango

600 g de frango cozido e desfiado

2 colheres (sopa) de azeite ou manteiga

3 dentes de alho picados

1 cebola média picada

1 colher (chá) de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 maço de aspargos verdes

4 colheres (sopa) de nata (ou creme de leite fresco)

Ingredientes | purê de batata

1 kg de batatas

2 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara de leite (aprox.)

Sal a gosto

Noz-moscada ralada a gosto

Finalização

1 xícara de queijo parmesão ralado na hora

Modo de preparo dos aspargos

1. Cozinhe os aspargos em água fervente com sal até ficarem al dente (cerca de 2–3 minutos).

2. Separe as pontas e reserve para a finalização.

3. Pique o restante dos talos.

Modo de preparo do frango

1. Aqueça o azeite ou manteiga em uma panela.

2. Refogue o alho e a cebola até ficarem macios.

3. Adicione o frango desfiado e misture bem. Tempere com páprica defumada, sal e pimenta. Acrescente os aspargos picados e misture.

4. Finalize com a nata, mexendo até ficar cremoso. Reserve.

Modo de preparo do purê

1. Cozinhe as batatas até ficarem macias. Amasse bem com elas ainda quentes.

2. Misture a manteiga e o leite até obter um purê cremoso.

3. Tempere com sal e finalize com noz-moscada ralada.

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