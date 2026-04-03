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Receita de chef renomado traz leitura contemporânea para a mesa de Páscoa Leonardo Nogueira / Divulgação

Feriados são feitos para viver a vida em um ritmo próprio. Contemplação, taças erguidas e momentos em família ditam as regras da Sexta-feira Santa até a Páscoa, por exemplo. A escolha do menu, portanto, se torna peça-chave para a garantia de momentos de pausa e apreciação da boa gastronomia. E, falando em uma gastronomia de qualidade, trouxemos uma receita de um chef premiado. O paulistano Bruno Hoffmann, do Benjamin Osteria, preparou um prato para trazer leveza e sabor à data.

Um purê de brócolis com alho assado e azeite estrutura o prato, servido com molho reduzido de leite de amêndoas e coco, finalizado com vinho branco e manjericão. Legumes verdes entram para dar textura, e o peixe grelhado preparado apenas do lado da pele completa a receita com precisão e leveza, em uma leitura contemporânea para a mesa de Páscoa.





INGREDIENTES

O purê rende cerca de 1 kg a 1,1 kg

Serve 6 pessoas

PROPORÇÕES INDICADAS

Cerca de 100 g de legumes por pessoa

Recomenda-se um peixe de 2,5 kg a 3 kg para a receita

Para o purê de brócolis

1,5 kg de brócolis ninja

Sal a gosto

100 g de alho assado

100 ml de azeite ou azeite de alho

Para o molho

400 g de leite de amêndoas

400 g de leite de coco

50 ml de vinho branco

Manjericão picado

Para os legumes

600 g de legumes verdes

(vagem, favas, ervilha, edamame e ervilha torta)

Para o peixe

Peixe (namorado, robalo, pescada amarela ou dourado)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Purê de brócolis

1. Pique o brócolis ninja bem fino, utilizando todo o ingrediente.

2. Cozinhe em água com um pouco de sal até ficar completamente cozido.

3. Escorra bem e bata com o alho assado e o azeite ou azeite de alho até obter um purê.

Molho

1. Misture o leite de amêndoas com o leite de coco e leve ao fogo para reduzir em um terço, até atingir dois terços do volume original.

2. Finalize com o vinho branco e com manjericão picado.

Legumes

Cozinhe os legumes até o ponto. Na finalização, junte ao molho e aqueça tudo junto.

Peixe

Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Grelhe em cocção unilateral, começando pelo lado da pele, até tostar. Se for usar peixe fresco, utilize peixes como namorado, robalo, pescada amarela ou dourado.

FINALIZAÇÃO

Aqueça todos os elementos e monte o prato com o purê, o molho com os legumes e o peixe.

Serviço