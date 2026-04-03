Feriados são feitos para viver a vida em um ritmo próprio. Contemplação, taças erguidas e momentos em família ditam as regras da Sexta-feira Santa até a Páscoa, por exemplo. A escolha do menu, portanto, se torna peça-chave para a garantia de momentos de pausa e apreciação da boa gastronomia. E, falando em uma gastronomia de qualidade, trouxemos uma receita de um chef premiado. O paulistano Bruno Hoffmann, do Benjamin Osteria, preparou um prato para trazer leveza e sabor à data.
Um purê de brócolis com alho assado e azeite estrutura o prato, servido com molho reduzido de leite de amêndoas e coco, finalizado com vinho branco e manjericão. Legumes verdes entram para dar textura, e o peixe grelhado preparado apenas do lado da pele completa a receita com precisão e leveza, em uma leitura contemporânea para a mesa de Páscoa.
INGREDIENTES
O purê rende cerca de 1 kg a 1,1 kg
Serve 6 pessoas
PROPORÇÕES INDICADAS
Cerca de 100 g de legumes por pessoa
Recomenda-se um peixe de 2,5 kg a 3 kg para a receita
Para o purê de brócolis
1,5 kg de brócolis ninja
Sal a gosto
100 g de alho assado
100 ml de azeite ou azeite de alho
Para o molho
400 g de leite de amêndoas
400 g de leite de coco
50 ml de vinho branco
Manjericão picado
Para os legumes
600 g de legumes verdes
(vagem, favas, ervilha, edamame e ervilha torta)
Para o peixe
Peixe (namorado, robalo, pescada amarela ou dourado)
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO
Purê de brócolis
1. Pique o brócolis ninja bem fino, utilizando todo o ingrediente.
2. Cozinhe em água com um pouco de sal até ficar completamente cozido.
3. Escorra bem e bata com o alho assado e o azeite ou azeite de alho até obter um purê.
Molho
1. Misture o leite de amêndoas com o leite de coco e leve ao fogo para reduzir em um terço, até atingir dois terços do volume original.
2. Finalize com o vinho branco e com manjericão picado.
Legumes
Cozinhe os legumes até o ponto. Na finalização, junte ao molho e aqueça tudo junto.
Peixe
Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Grelhe em cocção unilateral, começando pelo lado da pele, até tostar. Se for usar peixe fresco, utilize peixes como namorado, robalo, pescada amarela ou dourado.
FINALIZAÇÃO
Aqueça todos os elementos e monte o prato com o purê, o molho com os legumes e o peixe.
Serviço
Endereço: Edifício JBZ, na Av. Carlos Gomes, 400 – térreo
Porto Alegre/RS
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. De terça a sábado, das 19h às 23h e happy hour de terça a sexta, das 17h às 18h30.
@benjamin.osteria