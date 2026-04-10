Receita de homus com picles de moranga

O outono chegou e com ele as temperaturas mais amenas, que deixam qualquer pessoa pronta para testar novas receitas e se aventurar pela cozinha. No Brasil, especialmente aqui no Sul do país e nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o grão-de-bico é um dos alimentos que ganha mais destaque, já que é bem durante esta época que a cultura está pronta para a colheita.
Entre os benefícios da leguminosa, destaca-se o fato de ser uma excelente fonte de proteína vegetal e ferro, combatendo a anemia e fortalecendo os músculos. Rico em fibras que auxiliam no controle do colesterol e da glicemia, o grão-de-bico também é conhecido como o "grão da felicidade" por conter triptofano, aminoácido que estimula a produção de serotonina e garante aquele bem-estar que a gente busca à mesa.
É essa base nutritiva e versátil que o chef Jonas Moroszczuk, do Bar e Cozinha .ZERO, utiliza para criar sua receita de homus. Ao equilibrar a cremosidade do grão com a acidez do picles de moranga, o cozinheiro apresenta uma receita que é puro conforto e saúde para os dias mais frescos.
Ingredientes
Homus
- 200 g de grão-de-bico
- 100 ml de azeite de oliva
- Suco de 1 limão-cravo
- 2 dentes de alho descascados
- 1 colher (sopa) de tahine
- 1 colher (chá) de bicarbonato
- Sal e pimenta a gosto
Picles de moranga
- 1 moranga pequena, de preferência orgânica, descascada e cortada em cubos
- 2 colheres (sopa) de cal virgem
- 100 ml de vinagre de maçã orgânico
- 50 g de açúcar cristal orgânico
- 300 ml de água
- 10 g de sal
Modo de preparo
Homus
- Deixe o grão-de-bico de molho de um dia para o outro. Escorra, troque a água e cozinhe com o bicarbonato até os grãos ficarem bem macios, quase desmanchando.
- Escorra novamente e bata no processador com o azeite, o suco de limão-cravo, o alho e o tahine até obter uma pasta lisa e homogênea. Ajuste sal e pimenta.
Picles de moranga
- Separe 1/3 da moranga e corte em fatias finas.
- Os cubos restantes devem ficar de molho em uma solução de cal virgem diluída em água por duas horas. Depois, lave bem e deixe de molho em água limpa por mais uma hora.
- Em uma panela, leve ao fogo o vinagre, a água, o açúcar e o sal até ferver. Despeje parte desse líquido sobre as fatias finas de moranga.
- Com o restante da calda, cozinhe os cubos até ficarem macios. Deixe esfriar.
Montagem
Disponha o homus em um prato, finalize com os dois preparos de moranga e regue com azeite de oliva. Para finalizar, adicione mostarda roxa e flor de sal.
Sirva com pão e aproveite.