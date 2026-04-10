Receita de homus com picles de moranga

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Rico em fibras que auxiliam no controle do colesterol e da glicemia, leguminosa é conhecida como o "grão da felicidade" Jonas Moroszczuk / Especial





O outono chegou e com ele as temperaturas mais amenas, que deixam qualquer pessoa pronta para testar novas receitas e se aventurar pela cozinha. No Brasil, especialmente aqui no Sul do país e nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o grão-de-bico é um dos alimentos que ganha mais destaque, já que é bem durante esta época que a cultura está pronta para a colheita.

Entre os benefícios da leguminosa, destaca-se o fato de ser uma excelente fonte de proteína vegetal e ferro, combatendo a anemia e fortalecendo os músculos. Rico em fibras que auxiliam no controle do colesterol e da glicemia, o grão-de-bico também é conhecido como o "grão da felicidade" por conter triptofano, aminoácido que estimula a produção de serotonina e garante aquele bem-estar que a gente busca à mesa.

É essa base nutritiva e versátil que o chef Jonas Moroszczuk, do Bar e Cozinha .ZERO, utiliza para criar sua receita de homus. Ao equilibrar a cremosidade do grão com a acidez do picles de moranga, o cozinheiro apresenta uma receita que é puro conforto e saúde para os dias mais frescos.

Ingredientes

Homus

200 g de grão-de-bico

100 ml de azeite de oliva

Suco de 1 limão-cravo

2 dentes de alho descascados

1 colher (sopa) de tahine

1 colher (chá) de bicarbonato

Sal e pimenta a gosto

Picles de moranga

1 moranga pequena, de preferência orgânica, descascada e cortada em cubos

2 colheres (sopa) de cal virgem

100 ml de vinagre de maçã orgânico

50 g de açúcar cristal orgânico

300 ml de água

10 g de sal

Modo de preparo

Homus

Deixe o grão-de-bico de molho de um dia para o outro. Escorra, troque a água e cozinhe com o bicarbonato até os grãos ficarem bem macios, quase desmanchando. Escorra novamente e bata no processador com o azeite, o suco de limão-cravo, o alho e o tahine até obter uma pasta lisa e homogênea. Ajuste sal e pimenta.

Picles de moranga

Separe 1/3 da moranga e corte em fatias finas. Os cubos restantes devem ficar de molho em uma solução de cal virgem diluída em água por duas horas. Depois, lave bem e deixe de molho em água limpa por mais uma hora. Em uma panela, leve ao fogo o vinagre, a água, o açúcar e o sal até ferver. Despeje parte desse líquido sobre as fatias finas de moranga. Com o restante da calda, cozinhe os cubos até ficarem macios. Deixe esfriar.

Receita para os dias mais frios. Jonas Moroszczuk, / Especial

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