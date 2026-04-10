Ler resumo

Mocktail desenvolvido por J'freys Bar oferece uma alternativa aromática e estimulante. Brenda Roman / Especial

O movimento relacionado ao consumo consciente de álcool vem ganhando cada vez mais força entre as novas gerações. Os mais jovens, estão em busca de uma vida noturna com um menor consumo de álcool, mas principalmente, visando o bem-estar e a produtividade do dia seguinte.

Junto com esse novo comportamento, o setor passa a se adaptar para atender esta demanda. Dados da IWSR Drinks Market Analysis, avaliam que o segmento de bebidas sem álcool cresce cerca de 9% ao ano, impulsionado por um público que não deseja se retirar da cena social, mas sim ocupá-la sem os custos da ressaca.

Essa mudança de paradigma transforma o balcão do bar em um um novo local para ampliar repertórios e ousar nas criações. É nesse cenário de busca por equilíbrio que surge o mocktail “Pausa no Tempo”, assinado por Pedro Bandeira, do J’freys Bar. A receita é um convite à desaceleração e prova que a ausência de álcool pode entregar um perfil sensorial sofisticado.

Ao combinar o vigor do café com o frescor cítrico da laranja e a acidez vibrante do maracujá, o mocktail oferece uma alternativa aromática e estimulante, ideal para quem deseja experimentar opções sem álcool.



Veja abaixo como testar a receita em casa.

Ingredientes

50 ml de café (coado, espresso ou solúvel)

50 ml de maracujá (polpa ou purê)

50 ml de suco de laranja

Gelo

Mel ou açúcar (opcional)



Utensílios

Colher

Filtro de café, cafeteira ou máquina de espresso

Coqueteleira (ou pote com tampa)

Liquidificador (opcional)

Faca

Copo ou taça

Peneira

Modo de preparo

Prepare o café de sua preferência e reserve 50 ml. Se possível, deixe esfriar por alguns minutos na geladeira. Caso esteja quente, use bastante gelo para equilibrar a temperatura. Corte o maracujá e retire a polpa. Para um resultado mais intenso, bata rapidamente no liquidificador para quebrar as sementes — isso ajuda a extrair mais sabor, textura e compostos antioxidantes. Se preferir, utilize a polpa in natura. Adoce levemente, se desejar. Extraia o suco de uma laranja até obter cerca de 50 ml. Reserve também um pedaço da casca para a finalização. Em uma coqueteleira (ou pote com tampa), adicione gelo, o café, o maracujá e o suco de laranja. Bata bem até que a mistura esteja gelada e homogênea. Coe para um copo ou taça e finalize torcendo a casca de laranja sobre o drink. Esse gesto libera os óleos essenciais da fruta e intensifica os aromas.

Serviço