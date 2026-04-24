Receita de costela bovina do dianteiro: 4 métodos de preparo

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Dani Richter / Especial

Em comemoração ao Dia Mundial do Churrasco (24), a brasa ganha protagonismo e reforça um dos rituais mais emblemáticos da cultura gastronômica brasileira: o preparo da carne com tempo, técnica e convivência. Pensando em quem procura formas de fazer a "queridinha" costela bovina do dianteiro, reunimos uma receita especial do Antonio Costaguta, do Grupo El Topador, casa conhecida por valorizar o fogo como elemento central da cozinha e por tratar cortes clássicos com precisão.

Mais do que um passo a passo, a proposta é apresentar diferentes métodos de preparo — do fogo de chão ao uso do papel-alumínio — explicando por que cada técnica impacta diretamente na textura, suculência e sabor da carne. Entender essas variações é essencial para acertar o ponto da costela, seja para quem busca uma experiência tradicional ou uma solução mais prática no dia a dia.

Ingredientes

• 1 peça de costela bovina do dianteiro (5 ossos)

• Sal (grosso ou fino, a gosto)

• Pimenta (opcional)



Instrumentos utilizados

• Churrasqueira ou fogo de chão

• Espeto ou grelha

• Papel alumínio (opcional)

• Fogão/forno (para método alternativo)

• Pinça ou garfo longo

• Faca para corte



Sobre o corte

A costela de 5 ossos corresponde à parte dianteira do boi. É uma carne:

• Mais macia

• Fibrosa e muito saborosa

• Que exige fogo baixo e tempo prolongado para atingir o ponto ideal



Modo de preparo inicial

1. Tempere a costela com sal (preferencialmente sal fino ou entre fino).

2. Se usar sal grosso, aplique em pequena quantidade.

3. Opcional: adicionar pimenta.

4. Também é possível assar sem sal e temperar após o preparo.



Método 1 | Fogo de chão (tradicional)

1. Posicione a costela a cerca de 50 cm da brasa.

2. Coloque com o osso voltado para baixo.

3. Asse por 2 a 3 horas em fogo baixo.

4. Vire a peça, deixando a gordura para baixo.

5. Finalize até atingir o ponto desejado.

Resultado: carne macia, com textura mais firme



Método 2 | Selada + papel alumínio (mais rápida)

1. Sele rapidamente o lado do osso e da gordura.

2. Embrulhe bem em papel alumínio.

3. Leve novamente ao fogo por 1 a 2 horas.

Resultado: carne muito macia, quase desmanchando O vapor interno acelera o cozimento

Método 3 | Forno + churrasqueira

1. Leve ao forno por cerca de 1 hora.

2. Finalize na churrasqueira até dourar. Resultado: reduz o tempo total e mantém suculência



Método 4 | Corte em tiras (rápido)

1. Corte a costela em tiras menores.

2. Asse diretamente na grelha.

Resultado: preparo rápido. Método menos tradicional



Escolha da técnica