Receita de costela bovina do dianteiro: 4 métodos de preparo

Em comemoração ao Dia Mundial do Churrasco (24), a brasa ganha protagonismo e reforça um dos rituais mais emblemáticos da cultura gastronômica brasileira: o preparo da carne com tempo, técnica e convivência. Pensando em quem procura formas de fazer a "queridinha" costela bovina do dianteiro, reunimos uma receita especial do Antonio Costaguta, do Grupo El Topador, casa conhecida por valorizar o fogo como elemento central da cozinha e por tratar cortes clássicos com precisão.
Mais do que um passo a passo, a proposta é apresentar diferentes métodos de preparo — do fogo de chão ao uso do papel-alumínio — explicando por que cada técnica impacta diretamente na textura, suculência e sabor da carne. Entender essas variações é essencial para acertar o ponto da costela, seja para quem busca uma experiência tradicional ou uma solução mais prática no dia a dia.
Ingredientes
• 1 peça de costela bovina do dianteiro (5 ossos)
• Sal (grosso ou fino, a gosto)
• Pimenta (opcional)
Instrumentos utilizados
• Churrasqueira ou fogo de chão
• Espeto ou grelha
• Papel alumínio (opcional)
• Fogão/forno (para método alternativo)
• Pinça ou garfo longo
• Faca para corte
Sobre o corte
A costela de 5 ossos corresponde à parte dianteira do boi. É uma carne:
• Mais macia
• Fibrosa e muito saborosa
• Que exige fogo baixo e tempo prolongado para atingir o ponto ideal
Modo de preparo inicial
1. Tempere a costela com sal (preferencialmente sal fino ou entre fino).
2. Se usar sal grosso, aplique em pequena quantidade.
3. Opcional: adicionar pimenta.
4. Também é possível assar sem sal e temperar após o preparo.
Método 1 | Fogo de chão (tradicional)
1. Posicione a costela a cerca de 50 cm da brasa.
2. Coloque com o osso voltado para baixo.
3. Asse por 2 a 3 horas em fogo baixo.
4. Vire a peça, deixando a gordura para baixo.
5. Finalize até atingir o ponto desejado.
Resultado: carne macia, com textura mais firme
Método 2 | Selada + papel alumínio (mais rápida)
1. Sele rapidamente o lado do osso e da gordura.
2. Embrulhe bem em papel alumínio.
3. Leve novamente ao fogo por 1 a 2 horas.
Resultado: carne muito macia, quase desmanchando O vapor interno acelera o cozimento
Método 3 | Forno + churrasqueira
1. Leve ao forno por cerca de 1 hora.
2. Finalize na churrasqueira até dourar. Resultado: reduz o tempo total e mantém suculência
Método 4 | Corte em tiras (rápido)
1. Corte a costela em tiras menores.
2. Asse diretamente na grelha.
Resultado: preparo rápido. Método menos tradicional
Escolha da técnica
• Sem pressa / confraternização: fogo de chão
• Com pressa: forno ou alumínio
• Maciez extrema: alumínio
• Experiência tradicional: fogo lento