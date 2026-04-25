Receita de carré de cordeiro na brasa com molho de laranja

Pensar churrasco além das práticas tradicionais é um dos propósitos da embaixadora do Expochurrasco e assadora, Carola Heckmann. Para ela, a brasa vai além dos cortes tradicionais, o que permite abrir espaço para outros preparos que envolvam técnica e sofisticação. É o caso deste carré de cordeiro, receita assinada pela especialista, que combina o sabor marcante da carne com um molho de laranja e anis — uma construção que chama atenção tanto de quem busca formas para fazer cordeiro na churrasqueira quanto de quem quer inovar no repertório do churrasco.
Mais do que um preparo, a receita mostra por que vale olhar para métodos e combinações menos óbvias: da selagem em brasa média-alta ao uso de ervas para aromatizar a grelha, cada etapa influencia diretamente no resultado final. O contraste entre a suculência do cordeiro, a untuosidade do tutano e a acidez do molho entrega uma experiência equilibrada — e reforça como dominar diferentes técnicas pode transformar o churrasco em algo ainda mais versátil e surpreendente.
Rende 4 poções
Ingredientes Carré
- 2 racks de cordeiro (French Rack, 6 a 8 ossos cada)
- Sal a gosto
- Ervas frescas (alecrim, tomilho e sálvia)
- 2 a 3 colheres (sopa) de tutano
Molho de Laranja e Anis
- 1 cebola roxa picada
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 pitada de açúcar
- 750 ml de vinho branco (Chardonnay)
- 1 litro de suco de laranja natural
- 4 anis estrelados- 200 g de manteiga gelada
- Sal a gosto
Modo de Preparo
1. Em uma panela, derreta 2 colheres de manteiga e adicione a cebola roxa picada com uma pitada de açúcar. Cozinhe em fogo médio até caramelizar levemente.
2. Acrescente o vinho branco (Chardonnay) e deixe reduzir até evaporar o álcool e concentrar os sabores.
3. Adicione o suco de laranja e o anis estrelado. Cozinhe em fogo médio até obter uma redução mais densa e aromática.
4. Coe o molho (opcional). Fora do fogo, incorpore a manteiga gelada aos poucos, mexendo sempre até obter um molho brilhante e aveludado. Ajuste o sal.
5. Tempere os racks de cordeiro apenas com sal.
6. Prepare a grelha com brasa média a alta e disponha ervas frescas sob a grelha para aromatizar. Leve o cordeiro à grelha, selando todos os lados até formar crosta dourada, mantendo o interior rosado.
7. Nos minutos finais, adicione o tutano sobre a carne, deixando derreter levemente para aumentar a untuosidade.
8. Retire da grelha e deixe descansar por 3 a 5 minutos.
9. Fatie entre os ossos e sirva com o molho de laranja e anis ao redor ou sobre a carne.
Nota da Chef
O prato equilibra a suculência natural do cordeiro com a untuosidade do tutano e a acidez aromática do molho de laranja e anis, criando uma finalização elegante e marcante