Menu de Páscoa: receita de robalo grelhado com purê

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Se você não espera a Semana-Santa para comer um peixe, essa receita irá te fisgar. Na cozinha do restaurante porto-alegrense Libertino, o chef Mauri Olmi apresenta uma receita que parte de uma execução direta para destacar a matéria-prima. No menu apresentado pelo especialista, o robalo, surge trazendo toda a sua identidade. O peixe de sabor característico e textura firme, é grelhado com a pele para preservar a crocância, acompanhado por purê de batatas enriquecido com manteiga e wasabi e uma salada de repolho finalizada com furikake.