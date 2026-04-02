Menu de Páscoa: receita de robalo grelhado com purê

Se você não espera a Semana-Santa para comer um peixe, essa receita irá te fisgar. Na cozinha do restaurante porto-alegrense Libertino, o chef Mauri Olmi apresenta uma receita que parte de uma execução direta para destacar a matéria-prima. No menu apresentado pelo especialista, o robalo, surge trazendo toda a sua identidade. O peixe de sabor característico e textura firme, é grelhado com a pele para preservar a crocância, acompanhado por purê de batatas enriquecido com manteiga e wasabi e uma salada de repolho finalizada com furikake.
A composição combina técnicas simples com referências da cozinha oriental, resultando em um prato que evidencia o frescor do pescado e a construção equilibrada de sabores no conjunto. Uma receita simples de processo, mas que valoriza um bom peixe.
Ingredientes
2 filés de robalo sem escama e com pele
Azeite de oliva para grelhar
Purê de batata
300 g de batata branca
100 g de manteiga
50 ml de leite
1/2 colher de wasabi em pó
Salada de repolho
200 g de repolho cortado bem fininho
100 g de maionese
50 g de furikake
Modo de preparo
- Escolha um peixe de qualidade. Porcione os filés em cerca de 200 g. Tempere com sal e pimenta.
- Em uma frigideira com azeite de oliva, coloque o peixe com a pele para baixo. Grelhe por cerca de três minutos em fogo médio, sem usar fogo alto, cuidando para não queimar. Vire o filé e deixe por mais dois minutos do outro lado. Depois, deixe descansar.
- Para o purê, coloque as batatas ainda na água fria e leve ao fogo para cozinhar. Quando estiverem macias, sem desmanchar demais, amasse até obter um purê liso. Adicione a manteiga e o leite previamente misturado com o wasabi. Trabalhe em fogo baixo até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta.
- Para a salada, corte o repolho bem fino, tempere com sal e deixe desidratar. Após cerca de 10 minutos, descarte a água liberada, esprema bem e misture com a maionese.
- Para a montagem, disponha o purê, acomode o peixe grelhado ao lado, a salada de repolho e finalize com o furikake.