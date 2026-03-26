Receitas para aniversários: do salgadinho ao doce

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Receita do tradicional bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Omar Freitas / Agência RBS

Aniversário é sempre um momento de reflexão. A data nos faz pensar nos anos que ficaram para trás, nos aprendizados desde a última celebração e nos desejos para o que está por vir. Ao longo dos 19 anos do Destemperados, vimos muita gente passar pela nossa mesa, cada uma deixando seu tempero, uma lembrança e uma história para contar.Talvez por isso eu goste tanto de receitas como camafeu, bolo de cenoura com cobertura de chocolate e risoles. Elas têm esse jeito de festa que não precisa de muitas explicações, de reunião que acontece quase sem combinar. São preparos que aparecem em aniversário, em encontro de família, em comemoração simples de domingo, e que continuam fazendo sentido mesmo depois de tantos anos.

Celebrar mais um ciclo também é isso: olhar para o que ficou, escolher o que vale repetir e seguir preparando a mesa para quem ainda vai chegar. Porque, no fim, o que mantém tudo vivo é justamente a vontade de continuar dividindo.

Neste ano, celebramos juntos os 254 anos de Porto Alegre e os 19 anos do Destemperados, duas histórias que se cruzam à mesa, entre receitas, encontros e memórias que seguem sendo construídas. Vida longa à gastronomia. Vida longa ao Destemperados.

RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO

40 porções / 40min

Ingredientes

5 xícaras (chá) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

2 xícaras (chá) de farinha de rosca

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 cubos de caldo de galinha

2 ovos levemente batidos

Sal a gosto

Óleo para fritar

300g de presunto picado

200g de queijo picado

Você vai precisar de

1 panela média

Rolo de massa

Aro de metal

Papel-toalha

Modo de preparo

1. Leve uma panela média ao fogo com o leite, o caldo de galinha, o sal e a manteiga até ferver.

2. Acrescente à panela a farinha de trigo de uma só vez, mexendo sempre até desgrudar do fundo.

3. Retire do fogo e disponha sobre uma superfície lisa para esfriar.

4. Sove a massa e abra-a com um rolo.

5. Em seguida, corte a massa em círculos e reserve. Se preferir, utilize um aro de metal para moldar.

6. Misture o queijo e o presunto picados e vá recheando a massa bem no meio de cada círculo.

7. Feche as laterais, fechando bem as bordas para não abrir na hora de fritar. O risole deve ter um formato de meia-lua.

8. Passe os risoles no ovo batido e depois na farinha de rosca.

9. Frite os risoles em óleo quente até dourar. Reserve em um prato com papel-toalha para escorrer.

Omar Freitas / Agência RBS

CAMAFEU

20 porções / 1 hora

2 latas de leite condensado

200g de nozes

1 colher (sopa) de manteiga

Margarina para untar

Para o glacê

4 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro

1/2 xícara (chá) de água

Você vai precisar de

1 panela média

1 vasilha

Plástico-filme

Modo de preparo

1. Misture todos os ingredientes em uma panela média, mexendo sempre, até que comece

a desgrudar do fundo (cerca de 10 minutos).

2. Reserve em uma vasilha previamente untada com margarina e cubra com plástico-filme para que não crie uma película dura. Reserve.

3. Para o glacê, misture a água e o açúcar de confeiteiro, levando ao fogo em banho-maria.

4. Com a mistura feita anteriormente, molde os camafeus e passe pelo glacê. Ah, se o glacê ficar muito duro, coloque colheradas de água quente e leve novamente ao fogo.

BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE

Ingredientes

Para a massa

3 cenouras picadas

1 xícara (chá) de óleo

3 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Para a calda

1/2 xícara (chá) de leite

6 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo