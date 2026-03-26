Receitas

Festa com bolo e salgadinho
Notícia

Receitas para aniversários: do salgadinho ao doce

Receitas de risoles, camafeu e bolo de cenoura celebram os 19 anos do Destemperados junto ao aniversário de 254 anos de Porto Alegre

Lela Zaniol

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