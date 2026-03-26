Receitas para aniversários: do salgadinho ao doce

Aniversário é sempre um momento de reflexão. A data nos faz pensar nos anos que ficaram para trás, nos aprendizados desde a última celebração e nos desejos para o que está por vir. Ao longo dos 19 anos do Destemperados, vimos muita gente passar pela nossa mesa, cada uma deixando seu tempero, uma lembrança e uma história para contar.Talvez por isso eu goste tanto de receitas como camafeu, bolo de cenoura com cobertura de chocolate e risoles. Elas têm esse jeito de festa que não precisa de muitas explicações, de reunião que acontece quase sem combinar. São preparos que aparecem em aniversário, em encontro de família, em comemoração simples de domingo, e que continuam fazendo sentido mesmo depois de tantos anos.
Celebrar mais um ciclo também é isso: olhar para o que ficou, escolher o que vale repetir e seguir preparando a mesa para quem ainda vai chegar. Porque, no fim, o que mantém tudo vivo é justamente a vontade de continuar dividindo.
Neste ano, celebramos juntos os 254 anos de Porto Alegre e os 19 anos do Destemperados, duas histórias que se cruzam à mesa, entre receitas, encontros e memórias que seguem sendo construídas. Vida longa à gastronomia. Vida longa ao Destemperados.
RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO
40 porções / 40min
Ingredientes
5 xícaras (chá) de leite
1 colher (sopa) de manteiga
2 xícaras (chá) de farinha de rosca
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 cubos de caldo de galinha
2 ovos levemente batidos
Sal a gosto
Óleo para fritar
300g de presunto picado
200g de queijo picado
Você vai precisar de
1 panela média
Rolo de massa
Aro de metal
Papel-toalha
Modo de preparo
1. Leve uma panela média ao fogo com o leite, o caldo de galinha, o sal e a manteiga até ferver.
2. Acrescente à panela a farinha de trigo de uma só vez, mexendo sempre até desgrudar do fundo.
3. Retire do fogo e disponha sobre uma superfície lisa para esfriar.
4. Sove a massa e abra-a com um rolo.
5. Em seguida, corte a massa em círculos e reserve. Se preferir, utilize um aro de metal para moldar.
6. Misture o queijo e o presunto picados e vá recheando a massa bem no meio de cada círculo.
7. Feche as laterais, fechando bem as bordas para não abrir na hora de fritar. O risole deve ter um formato de meia-lua.
8. Passe os risoles no ovo batido e depois na farinha de rosca.
9. Frite os risoles em óleo quente até dourar. Reserve em um prato com papel-toalha para escorrer.
CAMAFEU
20 porções / 1 hora
2 latas de leite condensado
200g de nozes
1 colher (sopa) de manteiga
Margarina para untar
Para o glacê
4 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
1/2 xícara (chá) de água
Você vai precisar de
1 panela média
1 vasilha
Plástico-filme
Modo de preparo
1. Misture todos os ingredientes em uma panela média, mexendo sempre, até que comece
a desgrudar do fundo (cerca de 10 minutos).
2. Reserve em uma vasilha previamente untada com margarina e cubra com plástico-filme para que não crie uma película dura. Reserve.
3. Para o glacê, misture a água e o açúcar de confeiteiro, levando ao fogo em banho-maria.
4. Com a mistura feita anteriormente, molde os camafeus e passe pelo glacê. Ah, se o glacê ficar muito duro, coloque colheradas de água quente e leve novamente ao fogo.
BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE
Ingredientes
Para a massa
3 cenouras picadas
1 xícara (chá) de óleo
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento em pó
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
Para a calda
1/2 xícara (chá) de leite
6 colheres (sopa) de açúcar
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (sopa) de manteiga
Modo de preparo
- Para a massa, bata no liquidificador as cenouras picadas, o óleo e os ovos.
- Transfira para uma tigela e, aos poucos, misture o açúcar com um batedor de arame.
- Acrescente a farinha e bata um pouco mais.
- Por fim, misture o fermento.
- Disponha a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 graus por 40 minutos.
- Quando o bolo estiver pronto, reserve e deixe esfriar.
- Enquanto isso, prepare a cobertura. Em uma panela, leve ao fogo o leite, o açúcar, o chocolate em pó e a manteiga.
- Cozinhe até o caldo ferver e engrossar.
- Despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva.