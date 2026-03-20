Receitas de outono: 5 formas de aproveitar os alimentos da estação 

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Tem épocas do ano em que a natureza parece caprichar nas cores, nos aromas e nos sabores. Aproveitar os alimentos da estação é uma forma simples de cozinhar melhor, gastar menos e levar mais frescor para a mesa. Frutas, legumes e verduras colhidos no período certo costumam ter mais sabor, melhor valor nutricional e preço mais acessível, além de exigirem menos transporte e conservação, o que também reduz o impacto ambiental.

Outro ponto importante é que consumir produtos sazonais — e, sempre que possível, orgânicos ou de produtores locais — ajuda a diversificar o cardápio e incentiva uma alimentação mais equilibrada. Quando o alimento amadurece no tempo natural, ele preserva melhor seus nutrientes e chega mais fresco à cozinha, o que faz diferença tanto no resultado das receitas quanto na saúde.

Pensando nisso, reunimos receitas com ingredientes fáceis de encontrar no outono, como abóbora, brócolis, laranja, maracujá e goiaba. São preparos que mostram como produtos simples podem virar combinações cheias de personalidade: tem fritatta para uma refeição rápida, peixe com purê bem cremoso, massa com molho de laranja e até um ketchup agridoce diferente.

Opção agridoce para trazer leveza e sabor ao dia a dia. Lela Zaniol / Especial

Ketchup de goiaba

Ingredientes

1/2 cebola roxa picada

1 dente de alho picado

1/2 lata de tomate pelati

1 colher (sopa) de molho inglês

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

1 ½ colher (sopa) de vinagre

1 goiabada cortada em cubos (cerca de 200g)

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

1. Em uma panela, refogue a cebola roxa e o alho. Acrescente o tomate pelati.

2. Misture e adicione o molho inglês, o açúcar e o vinagre.

3. Coloque a goiabada em cubos e deixe formar um molho. Corrija o tempero com sal e pimenta. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco.

4. Bata a mistura no liquidificador e sirva em seguida.

Prato rápido e prático para a rotina. Omar Freitas / Agência RBS

Frittata de batata, brócolis e calabresa



Ingredientes:

1/2 cebola picada

2 linguiças calabresa cortadas em rodelas

1 batata média cortada em rodelas

1 xícara (chá) de brócolis

3 ovos batidos

Tempero verde a gosto

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

1. Em uma frigideira grande, frite a cebola até que fique dourada.

2. Junte a calabresa, a batata e o brócolis, misturando bem.

3. Acrescente a manteiga e os ovos batidos.

4. Corrija o tempero com sal e pimenta a gosto.

5. Deixe no fogo baixo até ficar bem firme. Se precisar, use uma tampa de panela para abafar. É possível virar a fritatta com a ajuda de um prato para dourar do outro lado, se preferir.

6. Sirva com tempero verde.

Leve e saboroso, o purê tem uma apresentação requintada para servir nas refeições. Lela Zaniol / Especial

Peixe com purê de abóbora e grão-de-bico

Ingredientes

300g de grão-de-bico Fritz&Frida

Água para cozinhar o grão-de-bico

Sal, azeite e pimenta a gosto

Páprica picante a gosto

1 dente de alho

800g de abóbora cortada em cubos

Água para cozinhar a abóbora

Noz-moscada a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

1kg de filé de peixe

Suco de 1/2 limão

Temperinho verde a gosto

Modo de preparo:

1 Em uma panela, leve o grão-de-bico para cozinhar em água. Quando estiver pronto, escorra a água quente e coloque-o em uma tigela com água fria. Isso vai facilitar a retirada da casca dos grãos.

2 Tempere o grão-de-bico com sal, pimenta, azeite, páprica picante e alho.

3 Disponha-o em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 graus por 30 minutos ou até ficar crocante. Reserve.

4 Em uma panela, leve a abóbora ao fogo para cozinhar em água até ficar bem macia.

5 Escorra a água e amasse a abóbora até formar um purê. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada

6 Coloque a manteiga e misture até o purê firmar. Reserve.

7 Tempere o filé de peixe com sal, pimenta e suco do limão.

8 Sele o peixe dos dois lados em uma frigideira bem quente.

9 Monte o prato com os filés de peixe por cima do purê. Disponha o grão-de-bico crocante e finalize com o temperinho verde por cima.

Raspas de laranja trazem ainda mais frescor ao prato. Júlio Cordeiro / Agência RBS

Espaguete ao molho de laranja e agrião

4 porções

Ingredientes

350g de espaguete

Raspas de 1 laranja

1 xícara (chá) de suco de laranja natural

4 colheres (sopa) de mostarda amarela picante

1 maço de agrião (sem o caule)

Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo

1. Em uma panela, cozinhe o espaguete em água abundante e sal.

2. Em uma frigideira antiaderente, misture as raspas de laranja, o suco de laranja, a mostarda, o sal e a pimenta e cozinhe até ferver e encorpar.

3. Depois de a massa estar cozida, escorra-a.

4. Junte a massa à mistura na frigideira e acerte o tempero.

5. Leve todo o conteúdo da frigideira para um prato de servir.

6. Coloque o agrião por cima e sirva.

Um docinho para finalizar a refeição. Lela Zaniol / Especial

MOUSSE DE MARACUJÁ

6 porções / 15min

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de suco de maracujá (medida pela lata do leite condensado), o ideal é fazer com maracujás in natura

1 lata de creme de leite sem soro

Sementes do maracujá para decorar

Você vai precisar de

Liquidificador

1 tigela de vidro para servir

Modo de preparo