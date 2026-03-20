Receitas de outono: 5 formas de aproveitar os alimentos da estação 

Tem épocas do ano em que a natureza parece caprichar nas cores, nos aromas e nos sabores. Aproveitar os alimentos da estação é uma forma simples de cozinhar melhor, gastar menos e levar mais frescor para a mesa. Frutas, legumes e verduras colhidos no período certo costumam ter mais sabor, melhor valor nutricional e preço mais acessível, além de exigirem menos transporte e conservação, o que também reduz o impacto ambiental.
Outro ponto importante é que consumir produtos sazonais — e, sempre que possível, orgânicos ou de produtores locais — ajuda a diversificar o cardápio e incentiva uma alimentação mais equilibrada. Quando o alimento amadurece no tempo natural, ele preserva melhor seus nutrientes e chega mais fresco à cozinha, o que faz diferença tanto no resultado das receitas quanto na saúde.
Pensando nisso, reunimos receitas com ingredientes fáceis de encontrar no outono, como abóbora, brócolis, laranja, maracujá e goiaba. São preparos que mostram como produtos simples podem virar combinações cheias de personalidade: tem fritatta para uma refeição rápida, peixe com purê bem cremoso, massa com molho de laranja e até um ketchup agridoce diferente.
Ketchup de goiaba
Ingredientes
1/2 cebola roxa picada
1 dente de alho picado
1/2 lata de tomate pelati
1 colher (sopa) de molho inglês
1 colher (sopa) de açúcar mascavo
1 ½ colher (sopa) de vinagre
1 goiabada cortada em cubos (cerca de 200g)
Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
1. Em uma panela, refogue a cebola roxa e o alho. Acrescente o tomate pelati.
2. Misture e adicione o molho inglês, o açúcar e o vinagre.
3. Coloque a goiabada em cubos e deixe formar um molho. Corrija o tempero com sal e pimenta. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco.
4. Bata a mistura no liquidificador e sirva em seguida.
Frittata de batata, brócolis e calabresa
Ingredientes:
1/2 cebola picada
2 linguiças calabresa cortadas em rodelas
1 batata média cortada em rodelas
1 xícara (chá) de brócolis
3 ovos batidos
Tempero verde a gosto
Sal e pimenta a gosto
2 colheres (sopa) de manteiga
Modo de preparo:
1. Em uma frigideira grande, frite a cebola até que fique dourada.
2. Junte a calabresa, a batata e o brócolis, misturando bem.
3. Acrescente a manteiga e os ovos batidos.
4. Corrija o tempero com sal e pimenta a gosto.
5. Deixe no fogo baixo até ficar bem firme. Se precisar, use uma tampa de panela para abafar. É possível virar a fritatta com a ajuda de um prato para dourar do outro lado, se preferir.
6. Sirva com tempero verde.
Peixe com purê de abóbora e grão-de-bico
Ingredientes
300g de grão-de-bico Fritz&Frida
Água para cozinhar o grão-de-bico
Sal, azeite e pimenta a gosto
Páprica picante a gosto
1 dente de alho
800g de abóbora cortada em cubos
Água para cozinhar a abóbora
Noz-moscada a gosto
1 colher (sopa) de manteiga
1kg de filé de peixe
Suco de 1/2 limão
Temperinho verde a gosto
Modo de preparo:
1 Em uma panela, leve o grão-de-bico para cozinhar em água. Quando estiver pronto, escorra a água quente e coloque-o em uma tigela com água fria. Isso vai facilitar a retirada da casca dos grãos.
2 Tempere o grão-de-bico com sal, pimenta, azeite, páprica picante e alho.
3 Disponha-o em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 graus por 30 minutos ou até ficar crocante. Reserve.
4 Em uma panela, leve a abóbora ao fogo para cozinhar em água até ficar bem macia.
5 Escorra a água e amasse a abóbora até formar um purê. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada
6 Coloque a manteiga e misture até o purê firmar. Reserve.
7 Tempere o filé de peixe com sal, pimenta e suco do limão.
8 Sele o peixe dos dois lados em uma frigideira bem quente.
9 Monte o prato com os filés de peixe por cima do purê. Disponha o grão-de-bico crocante e finalize com o temperinho verde por cima.
Espaguete ao molho de laranja e agrião
4 porções
Ingredientes
350g de espaguete
Raspas de 1 laranja
1 xícara (chá) de suco de laranja natural
4 colheres (sopa) de mostarda amarela picante
1 maço de agrião (sem o caule)
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo
1. Em uma panela, cozinhe o espaguete em água abundante e sal.
2. Em uma frigideira antiaderente, misture as raspas de laranja, o suco de laranja, a mostarda, o sal e a pimenta e cozinhe até ferver e encorpar.
3. Depois de a massa estar cozida, escorra-a.
4. Junte a massa à mistura na frigideira e acerte o tempero.
5. Leve todo o conteúdo da frigideira para um prato de servir.
6. Coloque o agrião por cima e sirva.
MOUSSE DE MARACUJÁ
6 porções / 15min
Ingredientes
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de suco de maracujá (medida pela lata do leite condensado), o ideal é fazer com maracujás in natura
- 1 lata de creme de leite sem soro
- Sementes do maracujá para decorar
Você vai precisar de
Liquidificador
1 tigela de vidro para servir
Modo de preparo
1. Em um liquidificador, bata o creme de leite e o leite condensado até que misture bem.
2. Adicione o suco de maraujá e bata até que fique bem homogêneo.
3. Em uma tigela de vidro, para servir, despeje a mistura e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas.
4. Decore com as sementes do maracujá e sirva gelado.