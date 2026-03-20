Receitas

Do salgado ao doce
Notícia

Receitas de outono: 5 formas de aproveitar os alimentos da estação 

Receitas destacam o uso de ingredientes do outono, como abóbora, brócolis, laranja e goiaba, valorizando produtos sazonais.

Lela Zaniol

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