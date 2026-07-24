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Tem restaurante que serve comida. E tem restaurante que preserva uma tradição. Foi sabendo disso que conhecemos a proposta do Colina Verde, em Nova Petrópolis, que desde 1980 recebe visitantes para uma refeição inspirada em um dos costumes mais marcantes da imigração alemã no Rio Grande do Sul: o Kerb.

Sequência alemã com mesa completa. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Mais do que uma celebração religiosa, o ritual tradicional era conhecido por ser um momento de encontro. Nesse momento, as famílias abriam as portas de casa para receber parentes, amigos e visitantes de outras comunidades, colocando sobre a mesa tudo aquilo que tinham de melhor. Se tratava de nada mais, nada menos, que uma ocasião para cozinhar sem pressa e compartilhar receitas passadas de geração em geração.



Pensando em manter viva essa experiência, há mais de quatro décadas, o restaurante busca levar até ao prato dos brasileiros que passam pela Serra Gaúcha, o que há de mais autêntico na culinária alemã.

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Cappelletti é servido como uma das entradas. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Reconhecido desde 1986 pelo tradicional Guia Quatro Rodas como a Melhor Refeição Colonial do Brasil, o restaurante se tornou uma referência quando o assunto é gastronomia alemã no Rio Grande do Sul. Ali, boa parte dos preparos ainda é feita artesanalmente e no fogão à lenha, preservando o sabor da comida caseira que marcou tantas famílias da região.

A experiência acontece em sequência, como nas antigas mesas de festa. O serviço começa com pãezinhos caseiros, salada de batatas (Kartoffelnsalat), salada mista e sopa de capeletti.

Depois chegam os pratos principais, que misturam receitas alemãs, italianas e gaúchas. Entre os destaques estão o tradicional Schnitzel, lombo suíno empanado à milanesa; o Eisbein, joelho de porco servido lentamente preparado; o Kassler, carré suíno defumado; o Knödel, nhoque recheado com queijo e bacon; além da Bockwurst, das almôndegas assadas (Frikadellen), do matambre enrolado (Rinderrouladen), do frango assado com maçãs e dos clássicos acompanhamentos da culinária germânica, como chucrute (Sauerkraut), repolho roxo agridoce (Rotkohl), purê de batatas, arroz, massa caseira e molho de moelas.

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Rinderrouladen é um prato típico alemão servido na sequência. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Entre um prato e outro, permanece uma característica que faz parte da essência da casa desde a inauguração: todas as receitas podem ser repetidas à vontade.

Mais do que quantidade, porém, a proposta está na hospitalidade. O atendimento familiar, o ambiente acolhedor e o cuidado artesanal com cada preparo fazem da casa um daqueles lugares onde a refeição acontece sem pressa, exatamente como nas antigas festas de Kerb.

Quase meio século depois da inauguração, o restaurante continua mostrando que algumas tradições não sobrevivem apenas nos livros de história. Elas seguem vivas à mesa, sendo compartilhadas garfada após garfada.

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