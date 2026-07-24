GERAL

Clássico alemão na serra
Notícia

Restaurante mantém viva a tradição alemã há mais de 45 anos na serra Gaúcha

Inspirado no Kerb, o Colina Verde preserva experiências voltada a gastronomia alemã no Rio Grande do Sul

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Patrick Hartwig

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