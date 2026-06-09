Giallo aposta em autênticos sanduíches de focaccia no segundo andar do Mercado Público

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Tem lugares que a gente encontra por acaso. Outros parecem estar escondidos de propósito, esperando apenas quem gosta de explorar cada canto da cidade. O Giallo, no segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, entra facilmente nessa segunda categoria.

Entre operações já tradicionais do prédio histórico, a novidade chegou de forma discreta, mas com uma proposta que chama a atenção logo na primeira mordida: transformar a clássica focaccia italiana em protagonista da experiência.

Mas se você pensou naquela tradicional focaccia servida apenas como entrada ou acompanhamento, se engana. No estabelecimento, ela vira sanduíche. E dos bons.

A massa leve, macia por dentro e levemente crocante por fora recebe combinações que valorizam ingredientes tradicionais da gastronomia italiana sem abrir mão da personalidade. Foi justamente isso que encontramos durante a visita.

Começamos pelo Asurdo (R$ 60), recheado com pastrami, picles de pepino, queijo colonial, azeite de oliva extravirgem e a Pasta di Dio da casa. O resultado é um sanduíche equilibrado, com notas ácidas, salgadas e defumadas que se complementam muito bem.

Já o Affamato (R$ 40) foi o destaque da mesa. A combinação de mortadela Bologna, tomate assado, nozes-pecã, queijo muçarela, azeite de oliva e pasta da casa cria uma mistura de texturas e sabores que faz sentido desde a primeira mordida. É daqueles pedidos que desaparecem rápido e deixam vontade de repetir.

Sodas italianas acompanham os sanduiches da casa muito bem. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Para acompanhar, a escolha foram as sodas italianas da casa (R$ 15). Refrescantes, leves e perfeitas para equilibrar os sabores dos sanduíches, elas ajudam a completar uma experiência que transporta a gente para além dos corredores do Mercado.

O mais interessante é ver iniciativas como o Giallo ocupando espaços dentro de um dos símbolos gastronômicos mais importantes da cidade. O Mercado segue preservando sua história, mas também abre espaço para novas propostas, mostrando que tradição e renovação podem dividir a mesma mesa.

Então fica a dica: na próxima visita ao Mercado Público, vale subir as escadas e descobrir esse cantinho italiano escondido no segundo andar. Há boas chances de tu sair de lá já planejando qual será a próxima focaccia.

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