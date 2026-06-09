GERAL

MERCADO PÚBLICO
Notícia

Giallo aposta em autênticos sanduíches de focaccia no segundo andar do Mercado Público

Operação leva clássico da gastronomia italiana ao coração de Porto Alegre, com focaccias recheadas e sodas italianas 

Patrick Hartwig

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