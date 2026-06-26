Festas Juninas em Porto Alegre: 4 lugares para curtir no final de semana

Junho chega ao fim, mas o clima de São João continua aquecendo Porto Alegre. Entre bandeirinhas, música e receitas que atravessam gerações, a temporada convida a desacelerar para aproveitar alguns dos sabores mais afetivos da culinária brasileira. Milho, pinhão, canjica, quentão e bolos típicos voltam ao centro das mesas, seja nas festas espalhadas pela cidade ou nos restaurantes que mantêm essas tradições vivas durante o ano inteiro.

Para quem quer entrar no clima, reunimos uma seleção de lugares que celebram a época de diferentes maneiras. Há desde casas especializadas em culinária nordestina e menus temáticos inspirados nas festas juninas até arraiais com brincadeiras, música ao vivo e comidas típicas. Confira sete opções para aproveitar os dias e as noites de São João em Porto Alegre.

Du Nordeste

Drinques da casa contam com frutas da região como tamarindo, cajá, caju, cupuaçu e graviola. Marina Carvalho / Agência RBS

Para quem procura sabores tradicionais sem esperar por uma festa, o restaurante reúne pratos clássicos nordestinos o ano inteiro. O menu conta com pamonhas doces e salgadas, bolo de rolo pernambucano e refrigerantes típicos da região, como o Guaraná Jesus e o refrigerante de caju.

Serviço

Endereço: Rua Felipe Camarão, 676 no bairro Bom Fim

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 11h30 às 15h30. De quinta a sábado, das 18h30 às 22h.

@dunordestebomfim

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Arraial do UM Bar e Cozinha

Pratos estarão disponíveis entre 23 e 28 de junho. Um Bar e Cozinha / Divulgação

Durante a semana temática de São João, o lugar incorpora sabores afetivos ao cardápio. Entre as opções estão carne de panela, creme de milho, canjica, bolo de milho e sobremesas que reinterpretam clássicos juninos. Para completar a experiência, os clientes são recebidos com uma taça de quentão.

Serviço

Endereço: Av. Mariland, 1388 no bairro São João

Horário de funcionamento: De terça a sexta, das 11h às 14h. Aos sábados, das 11h às 15h30. Nos domingos, das 11h às 15h.

À noite, de segunda a sábado, das 18h às 23h.

*Feijoada: Aos sábados, das 11h às 15h30. Nos domingos, das 11h às 15h.

@umbarecozinha

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Banca Pedacinho da Bahia

Baiana trouxe o tempero nordestino para o tradicional Parque Farroupilha, aos domingos. Anahís Vargas / Agência RBS

Há 26 anos na Redenção, a banca de Maria Célia é um dos endereços mais tradicionais para provar sabores nordestinos em Porto Alegre. Além do acarajé, vale experimentar a pamonha, as cocadas, o cuscuz de tapioca e os sucos tropicais vendidos durante as feiras no Parque da Redenção. na Capital ou nas quartas, das 15h às 19h, em Esteio.

Serviço

Endereço: Av. João Pessoa, s/nº - Parque Farroupilha (Redenção) Horário de funcionamento: Apenas aos domingos, das 9h às 17h30.

Endereço: Rua Coberta em Esteio

Horário de funcionamento: Nas quartas, das 15h às 19h.

@pedacinhodabahia.rs

Encouraçado Butikin

Quem comparecer caracterizado com trajes juninos terá desconto no couvert, pagando R$ 40. Encouraçado Butikin / Divulgação

No bar o clima junino ganha uma versão rock'n'roll sem deixar a gastronomia de lado. A casa preparou coquetéis temáticos, como o Pipoka 43 e o Expresso Junino, além de um hot dog especial inspirado na clássica cachorrada de festa, com milho, batata palha e molhos artesanais.

Serviço

Endereço: Av. Independência, 936 no bairro Independência

Horário de funcionamento: De terça a sábado, a partir das 18h30.

@encouracadobutikin