Diogo Carvalho e Lela Zaniol mergulharam na história das Missões para conhecer mais sobre a gastronomia do RS. Anahís Vargas / Especial

Este ano, viajamos no tempo pela mesa dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis. E, ao final dessa jornada, ficou impossível olhar para a gastronomia gaúcha da mesma forma.

Para celebrar os 400 anos, criamos a websérie Legado à Mesa, que percorreu caminhos, sabores e tradições que ajudaram a construir a gastronomia gaúcha e a identidade do Rio Grande do Sul.

Nessa jornada, descobrimos que muito do que chega à nossa mesa hoje nasceu séculos antes das grandes ondas de imigração. Nasceu nos rios, nas matas e nos conhecimentos compartilhados entre povos guaranis e jesuítas.

O que ficou

Começamos pelos rios, onde o peixe era preparado em moquém (técnica de defumação) pelos povos originários. Séculos depois, seriam os rebanhos deixados pelas Missões que transformariam a carne bovina em protagonista das brasas, dando origem a uma cultura do churrasco que permanece viva até hoje.

Conhecemos também a lenda de Mani, que explica a origem da mandioca e revela como alimento, espiritualidade e cultura caminham juntos nas tradições indígenas. Revisitamos a trajetória do milho, ingrediente essencial para diferentes povos da América do Sul.

Saiba mais sobre a lenda indígena de Mani na websérie. Reprodução / YouTube Destemperados

Passamos pelo butiá, fruto nativo que sempre esteve por aqui, pelas primeiras videiras cultivadas nas Missões e por histórias que mostram como ingredientes, técnicas e costumes atravessaram séculos para continuar presentes no nosso cotidiano.

Contamos a história da erva-mate, cultivada e consumida pelos guaranis muito antes de se tornar um dos símbolos da cultura gaúcha.

A erva-mate era um dos insumos da época que se manteve nas nossas tradições. Anahís Vargas / Especial

Ao final dessa jornada, entendemos que a gastronomia gaúcha é resultado de muitos encontros. Dos saberes indígenas aos costumes trazidos pelos jesuítas, das margens dos rios aos campos do pampa, cada capítulo revelou que a nossa identidade também pode ser contada através da comida.

O último episódio da série, em parceria com o Colégio Anchieta de Porto Alegre e a Unisinos, já está no ar. Um convite para conhecer as raízes da nossa cultura e descobrir que, muitas vezes, o Rio Grande do Sul está presente nos ingredientes e nos sabores que seguem chegando à mesa geração após geração.