GERAL

História e memória
Notícia

Da mesa missioneira para a nossa: o que a gastronomia gaúcha deve aos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis

Milho, mandioca, erva-mate, uva, butiá, peixe defumado e churrasco: cada ingrediente da culinária gaúcha carrega uma história de mais de quatro séculos

Milene Magnus

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