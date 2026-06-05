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Confira quais são os chefs em ascensão na gastronomia brasileira

Da cozinha autoral baseada em ingredientes nacionais à comida mexicana e taiwanesa, conheça os restaurantes dos chefs mais promissores da gastronomia do Brasil

Alessandra Rech

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