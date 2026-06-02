GERAL

Churrasco e maionese caseira
Notícia

Churrascaria clássica de Porto Alegre: conheça o Restaurante dos Gringos

Entre cortes tradicionais, acompanhamentos fartos e clima de almoço de domingo, o resturante mantém viva uma das experiências mais gaúchas da cidade

Patrick Hartwig

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS