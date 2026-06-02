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Porto Alegre tem uma longa lista de churrascarias. Algumas surgem, outras desaparecem e outras poucas atravessam gerações, mantendo aquilo que realmente importa: comida boa, atendimento sem complicação e a capacidade de reunir pessoas ao redor da mesa. A Churrascaria dos Gringos faz parte desse grupo.

Daquelas casas que muitos porto-alegrenses conhecem há anos, o restaurante segue lotando mesas e conquistando novos clientes com uma receita simples: respeitar a tradição do churrasco gaúcho.

Maionese caseira é o ponto alto que chega primeiro a mesa. Patrick Hartwig / Agencia RBS

A experiência começa antes mesmo dos espetos aparecerem. Os acompanhamentos chegam à mesa, lembrando porque eles são parte fundamental de qualquer bom rodízio. Tem maionese caseira cremosa, arroz soltinho, polenta frita crocante, aipim sequinho e delicioso e aquela sequência de clássicos que, sozinhos, já dariam conta do recado.

Mas é claro que o protagonista da história vem logo depois.

Maminha é um dos pontos altos que são servidos na casa. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Quando os garçons começam a circular pelo salão, a sucessão de cortes explica por que a casa segue sendo referência para tantos clientes. Galeto, salsichão, costela, coraçãozinho, vazio, maminha e lombinho de porco passam pela mesa em um ritmo que desafia qualquer planejamento de dieta.

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Vazio suculento e um dos preferidos do time. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Entre as carnes provadas pelo time do Destemperados, alguns cortes acabaram ganhando destaque especial. A maminha chamou atenção pela maciez e pelo ponto bem executado. O vazio, um dos queridinhos dos gaúchos, apareceu diversas vezes ao longo do almoço e confirmou sua fama de corte indispensável em qualquer churrasco que se preze.

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Lobinho de porco é um dos mais pedidos da churrascaria. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Mas quem roubou a cena foi o lombinho de porco. Suculento, saboroso e preparado no ponto certo, foi daqueles cortes que fazem surgir o clássico pedido de "só mais um pedaço" mesmo quando a fome já deveria estar resolvida.

Outro destaque foi o coraçãozinho, presença obrigatória em qualquer churrasco tradicional. Bem assado e cheio de sabor, foi aprovado sem discussão pela mesa inteira.

A Churrascaria dos Gringos entrega aquela experiência que faz parte da cultura gaúcha. Não é apenas sobre comer carne. É sobre sentar sem pressa, conversar entre uma passada de espeto e outra, disputar o último pedaço do corte favorito e transformar um simples almoço em algumas horas de convivência.

Em uma cidade que valoriza tanto a tradição do churrasco, a casa segue mostrando que, às vezes, não é preciso reinventar a roda. Basta fazer bem aquilo que já conquistou gerações.

E talvez seja justamente por isso que a Churrascaria dos Gringos continue sendo um clássico de Porto Alegre: porque entende que um bom churrasco não se mede apenas pela quantidade de carne servida, mas pela vontade de permanecer à mesa quando a refeição já terminou.

Serviço

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 303 - Azenha

Horário: Terça a sexta, das 11h às 14h e das 19h às 23h; Aos sábados, das 11h às 15h e das 19h às 23h; e aos domingos, das 11h às 15h.

Valor: De terça a sexta no almoço R$79,90 e a noite nos finais de semana e feriado à noite R$89,90.