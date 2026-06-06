6 lugares para passar o Dia dos Namorados em Porto Alegre

O Dia dos Namorados (12), está quase chegando e tem gente que não perde a oportunidade de surpreender seu amor. Seja cozinhando, pensando em um presente legal ou escolhendo um lugar para passar um momento especial à dois. Isso porque o dia mais romântico do ano, serve para lembrar porque amar segue sendo uma das melhores escolhas.

Pensando nos últimos românticos — de Porto Alegre e região —separamos uma lista com indicações de bares e restaurantes que terão uma programação especial para a sexta-feira (e até para o sábado).

Bottega del Mare

Local convida clientes para uma viagem sensorial através dos sabores do Mediterrâneo Bottega del Mare / Divulgação

O Bottega del Mare é um restaurante pequeno com clima intimista. O ambiente, que aconchegante, conta com iluminação indireta à noite e um cardápio capaz de levar qualquer fã de frutos do mar à loucura. E no Dia dos Namorados, o local planeja um jantar exclusivo, conduzido em quatro etapas e disponível em dois horários para reserva, às 19h e 21h30. No menu, os casais irão percorrer diferentes texturas e fusões de sabor, iniciando com mini bruschettas e tartare de legumes defumados e passando pelos pratos principais de Filé Mignon ao Barolo, o Risoto de Arroz Negro com polvo defumado ou o Robalo ao molho de Champagne. Para fechar a noite, Crème Brûlée de limão siciliano ou mini torta trufada com frutas vermelhas. O valor por casal é de R$ 680 + serviço.

Bottega del Mare

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 996, no Moinhos de Vento

Horário de reserva: sexta-feira (12), das 19h às 21h30

@bottegadelmare_

Tuyo

Inspirado nos bares de Buenos Aires, o Tuyo transmite um clima descontraído, ideal para quem acredita que comida fica ainda melhor quando compartilhada. Os pratos, que foram pensados para serem divididos, contam com opções inusitadas como o alfajor de crudo ou o espetinho de polvo – ambos disponíveis no menu aberto. Além do cardápio tradicional, que estará disponível no dia 12, um menu de três etapas com guioza de camarão, croqueta de jamón feito sob emulsão de azeite verde e queijo colonial e uma torta basca de doce de leite com caramelo e flor de sal, foi desenvolvido especialmente para os apaixonados. As reservas estarão disponíveis para o horário das 18h30 (com tolerância de chegada até às 19h).



Tuyo

Endereço: Rua Felipe Camarão, 268, no Bom Fim

Horário de reserva: sexta-feira (12), às 18h30 (com tolerância até às 19h).

@tuyo.poa

Otro Bar

Culinária contemporânea de diferentes lugares. Otro Bar / Divulgação

Com uma carta de drinques autoral e um cardápio que transita entre baos, burgers, ramens e pratos feitos para dividir, o Otro é conhecido por reunir em um só lugar as referências acumuladas durante as viagens do chef e idealizador Jaime Staffen Jr. Para o jantar de sexta-feira, o local que funcionará com dois horários (18h e 21h), apresenta um banquete especial. Para abrir a noite, os pombinhos poderão escolher entre wonton de porco e camarão ou húmus clássico. Nos principais é possível decidir entre steak au poivre com misso e fritas, tomato ramen ou bibimbap de cogumelos. Um tiramissú encerra a noite em grande estilo.

Otro Bar

Endereço: Rua Vasco da Gama, 667 no Bom Fim

Horário das reservas: sexta-feira, 18h ou 21h

@otro.bar





Tú Bar

Bar também terá um menu especial na sexta-feira (12), à noite. Tú Bar / Divulgação

Se tu prefere uma programação diurna, o Tú Bar preparou um brunch para o sábado (13), das 11h às 17h. Com quatro opções de pratos à la carte e drinques criados especialmente para a data, o lugar apresenta um menu variado para quem não abre mão de um café da manhã especial. Entre as opções estão snitzel de beringela com molho de tomate e coalhada; galette de abobrinha com limão siciliano e saladinha; tostada de coalhada, relish de pimentão assado, farofa de bacon e ovo molê ou um bagel de frango frito picante, feito com búfalo honey, creamcheese, picles de cebola roxa e rúcula. Ah! Um docinho não pode faltar e se for com doce de leite, melhor ainda. Quem for, vai poder provar a belezinha que é o vulcão de doce de leite. Os preços dos pratos variam entre R$ 32 e R$ 48 e a casa funcionará por ordem de chegada.

Tú Bar

Endereço: Rua Doutor Alcides Cruz 13, no Santa Cecília

Horário de funcionamento: sábado das 11h às 17h

@tu.bar.poa

Vasco da Gama 1020

Lugar tem um clima perfeito para encontrar amigos ou ter um date romântico. Vasco 1020 / Divulgação

Clima intimista, cardápio com drinques autorais e clássicos e um menu rotativo fazem do Vasco 1020 uma das principais escolhas quando se fala em dates. Por isso, ele não poderia ficar de fora da nossa lista, ainda mais que o bar conta com um número de vagas bem limitado (então não esquece de nos agradecer depois). Nessa semana a cozinha contará com bolinho de milho, pastelzinho de costela, cannoli de salame, vol-au-vent de pinhão, pizzas, terrine de chocolate e diversos petiscos.

Vasco da Gama 1020

Endereço: Vasco da Gama, 1.020, no Bom Fim

Horário das reservas: horário limite de chegada às 19h45

@vascodagama1020

Café da Catedral

Música ao vivo, jantar em três tempos e vinhos servidos ao longo de toda a noite. Anderson Pontes / Especial

Música ao vivo, vinhos selecionados e um menu assinado pelo chef Matheus Monteiro, fazem do lugar instalado junto à Catedral, uma das opções para a noite dos apaixonados. Com valor fechado de R$ 460 por casal e funcionamento por ordem de chegada, o menu conta com entrada, prato principal e sobremesa. Na primeira etapa, o casal pode escolher entre Burrata com Crocante de Parma ou Burrata da Casa, em versão vegetariana. Entre os pratos principais, os clientes escolhem pelo Steak Catedral ou Cogumelos ao Terroir com Musseline de Mandioquinha. Para finalizar, três sobremesas disputam a preferência dos apaixonados: Cheesecake, Torta Catedral ou Torta Brownie.

Café da Catedral