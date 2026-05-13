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Wine South America 2026 reúne rótulos de mais de 20 países em Bento Gonçalves

Feira conecta produtores, compradores e realiza painés que proporcionam uma imersão completa no universo da vitivinícola

Brunna Oliveira

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