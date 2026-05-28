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Como é ser jurado
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O fogo, a tradição e a honra de ser jurado no 3º Concurso de Assado Ovino

Evento em Uruguaiana aconteceu durante a 24ª Expoutono, organizado pela Casa da Ovelha no Parque Agrícola e Pastoril 

Rodolfo Farinha

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