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Último episódio da temporada
Notícia

Mapa Destemperados encerra temporada em Encruzilhada do Sul entre azeites, pizzas e cafés cheios de memória

Último episódio da 4ª temporada percorre a terra da noz-pecã e do azeite de oliva para celebrar sabores, encontros e histórias.

Patrick Hartwig

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