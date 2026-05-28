Mapa Destemperados encerra temporada em Encruzilhada do Sul entre azeites, pizzas e cafés cheios de memória

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Tem cidade que a gente conhece pelo mapa. E tem cidade que a gente entende pela mesa. Em Encruzilhada do Sul, último destino da 4ª temporada do Mapa Destemperados, a gastronomia ajuda a explicar exatamente isso: uma região onde tradição, campo e afeto aparecem nos detalhes mais simples, do azeite de oliva produzido na região até o café servido sem pressa na padaria mais antiga da cidade.

Conhecida como a terra do azeite de oliva e da noz-pecã, Encruzilhada foi o cenário escolhido para fechar uma temporada que cruzou o Rio Grande do Sul inteiro em busca de histórias que fazem sentido dentro e fora do prato.

A pizza de picanha é a estrela da casa Milene Magnus / Agencia RBS

O primeiro encontro do último episódio foi na Arbosana Pizzaria, lugar que traduz bem a relação da cidade com ingredientes fortes e sabores marcantes. Por lá, o Diogo experimentou a pizza de picanha, uma escolha que parece simples, mas que carrega muito da identidade gaúcha. Carne suculenta, massa bem assada e aquele sabor que conversa diretamente com a cultura do fogo e do churrasco tão presente no nosso estado.

Tradição na cidade, tu precisa provar o café acompanhado de doces e salgados disponiveis no balcão Milene Magnus / Agencia RBS

Depois, o roteiro mudou completamente de ritmo, mas sem perder o sabor. A parada seguinte foi na padaria mais antiga da cidade, daqueles lugares onde o tempo parece desacelerar junto com o cheiro de café passado. Entre balcões cheios de história e receitas que atravessam gerações, Diogo provou uma clássica torta fria, sonho e um café que, sem exagero, entra facilmente na disputa pelo melhor do mundo. Não pela técnica sofisticada ou por qualquer firula moderna, mas porque carrega exatamente aquilo que torna um café inesquecível: memória afetiva.

Patrick Hartwig / Agencia RBS

Enquanto isso, na cozinha do programa, Lela Zaniol preparou uma receita inspirada na essência da região. O prato combina frango, cogumelos e noz-pecã, ingrediente símbolo de Encruzilhada do Sul, em uma receita que conecta os sabores da cidade ao clima acolhedor que marcou toda a temporada.

Mais do que falar sobre comida, o último episódio reforça uma das principais ideias do Mapa Destemperados: entender o Rio Grande do Sul através daquilo que chega à mesa. Foram meses cruzando estradas, conhecendo pessoas, descobrindo receitas e encontrando histórias que ajudam a explicar por que a gastronomia também é uma forma de identidade.

Ao longo dessa jornada, a parceria com a Vinícola Aurora também ajudou a transformar cada parada em uma experiência ainda mais especial. Entre taças, harmonizações e quilômetros rodados, se fez presente nos encontros, nas mesas e nos brindes que acompanharam a temporada inteira, reforçando a conexão entre vinho, território e gastronomia gaúcha.

Entre vinhos, pizzas, cafés, frutos do mar, parrillas, receitas italianas e sabores de fronteira, a 4ª temporada terminou do jeito que começou: com fome de estrada e vontade de continuar descobrindo o Estado.