Mapa Destemperados cruza a fronteira e encontra sabores que só existem no Chuí 

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Existem cidades onde a gastronomia ajuda a contar a história do lugar. E existem cidades como o Chuí, onde ela praticamente apaga a linha da fronteira. No extremo sul do Brasil, o novo episódio do Mapa Destemperados atravessa sotaques, costumes e receitas para mostrar uma culinária construída justamente da mistura entre Brasil e Uruguai.

O que vimos e provamos

O episódio começa na Barra do Chuí, aos pés do farol e cercado pelo vento constante do mar. É ali que o Diogo Carvalho visita a A Panela do Marujo, restaurante que transforma frutos do mar em pratos cheios de personalidade.

O destaque da visita é um polvo preparado no forno de barro e finalizado na gordura da moela, acompanhado de mil-folhas de batata e aioli de mostarda francesa. Uma receita intensa, equilibrada e profundamente conectada ao território.

Milene Magnus / Agência RBS

Mas, na fronteira, o mar não reina sozinho. A influência uruguaia aparece o tempo inteiro, principalmente na forma como a comida é compartilhada e servida sem pressa.

Do outro lado da fronteira, já em território uruguaio, o Mapa chega à Pizzeria La Mano, parada clássica da região. Por lá, o Diogo experimenta algumas das receitas mais tradicionais da gastronomia fronteiriça, como a fainá servida com pizza uruguaia em formato de metro, além do chivito e do pancho — talvez o prato que mais despertou vontade de repeteco durante as gravações.

Milene Magnus / Agência RBS

Mais do que apresentar restaurantes, o episódio transforma o Chuí em personagem principal. Porque, na fronteira, a comida funciona quase como um idioma próprio: mistura referências, derruba formalidades e cria uma identidade difícil de encontrar em qualquer outro lugar do Estado.

Enquanto isso, na cozinha do programa, a Lela Zaniol prepara uma receita inspirada justamente nesse encontro cultural entre Brasil e Uruguai.

Parceria que acompanha a jornada

Presente ao longo da temporada, a Vinícola Aurora acompanha o Mapa Destemperados pelas diferentes regiões do Rio Grande do Sul, conectando tradição, território e experiências que fazem parte da cultura gastronômica gaúcha.

Assista à temporada