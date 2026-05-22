Mapa Destemperados chega a Rio Grande e encontra uma gastronomia moldada pelo mar 

Tem cidades onde o mar aparece no horizonte. Em Rio Grande, ele aparece na mesa, no sotaque e na forma como as pessoas cozinham. O novo episódio do Mapa Destemperados chega ao sul do Estado para mostrar uma gastronomia conectada à água, aos portos e às histórias de quem transformou ingredientes simples em pratos cheios de identidade.

O que vimos e provamos

O primeiro destino do episódio é o Pacote Lanches, daqueles lugares que parecem fazer parte da memória coletiva da cidade. Ali, o Diogo Carvalho experimenta um bauru clássico de filé mignon, carregado exatamente daquilo que faz o gênero ser quase patrimônio gaúcho: carne suculenta, queijo derretido, pão prensado e maionese caseira no pacotinho. Delícia, né?

Milene Magnus / Agência RBS

Mas o episódio também mergulha no lado mais afetivo da gastronomia local. O segundo restaurante visitado é o Aconchego Comida, Amor e Arte, espaço que começou pequeno, dentro da garagem da casa da família, e hoje se tornou referência na cidade. Ali, os frutos do mar ganham protagonismo absoluto. O prato escolhido pelo Diogo foi o polvo na brasa, servido com pão árabe de massa fina, maionese da casa e farofa. Um preparo que mistura técnica, textura e simplicidade sem perder delicadeza.

Milene Magnus / Agência RBS

Enquanto isso, na cozinha do programa, a Lela Zaniol prepara uma receita inspirada nos sabores litorâneos da região, reforçando como o Mapa Destemperados transforma território, memória e cultura em comida.

Parceria que acompanha a jornada

Ao longo de toda a temporada, a Vinícola Aurora segue acompanhando o Mapa Destemperados pelas diferentes regiões do Estado, conectando vinho, gastronomia e histórias que ajudam a traduzir a diversidade cultural do Rio Grande do Sul.

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