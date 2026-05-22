GERAL

Onde o mar encontra a mesa
Notícia

Mapa Destemperados chega a Rio Grande e encontra uma gastronomia moldada pelo mar 

Entre baurus tradicionais e frutos do mar na brasa, episódio revela sabores que carregam a identidade da cidade mais antiga do Estado 

Patrick Hartwig

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