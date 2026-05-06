6 lugares em Porto Alegre em que o café é a grande estrela do menu 

Porto Alegre vive um momento vibrante quando o assunto é gastronomia. Entre bairros que misturam tradição e novidade, a Capital reúne endereços que valorizam ingredientes, técnicas e experiências cada vez mais cuidadas.
Nesse cenário, a cultura do café pulsa forte: seja em torrefações próprias, métodos filtrados ou combinações criativas, a bebida ganha protagonismo e se transforma em ponto de encontro para quem busca sabor, pausa e conexão.
ODE Cafeteria
Uma calçada charmosa no Bom Fim chama a atenção de quem passa pelo bairro. Desde a sua abertura, em agosto, o lugar, que torra todos os grãos servidos, tem o cappuccino com leite vegetal (R$ 16) e o método Origami (R$ 16) como carros-chefe da casa. Para acompanhar a bebida, o pão de queijo, que funciona com uma receita autoral, é uma das opções mais pedidas.
Endereço: R. Felipe Camarão, 737, no Bom Fim
Horário de Funcionamento: Segunda, das 13h30 às 18h30. De terça a sábado, das 8h30 às 18h30.
@odecafeteria
Café Porto Farrô
Localizado em uma das avenidas mais plurais da Capital, a cafeteria é uma boa pedida para quem quer um ambiente descontraído para encontros ou para trabalhar remotamente. Nas bebidas, são servidas opções geladas e quentes, com inúmeras variações — basta contar tuas preferências para os baristas. Tudo é feito com atenção e cuidado, desde o espresso até as bebidas mais elaboradas.
Endereço: Avenida Venâncio Aires, 1031, no Farroupilha//
Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 18h30.
@cafeportofarro
Café do Mercado
Com duas cafeterias em Porto Alegre e uma unidade em Florianópolis, Santa Catarina, o local é um dos mais famosos quando se fala de café. São quase 30 anos entregando qualidade com grãos brasileiros especiais. Se estiver pelo Centro Histórico da Capital, vale dar uma passada pelo Mercado Público, onde uma das lojas mais movimentadas está situada. No térreo, a unidade conta com opções variadas quando o assunto é café: do moka (R$ 21) ao clássico capuccino (R$ 18). Há, ainda, opções para acompanhar as xícaras, como pão de queijo, sanduíches, tortas e doces, com o imperdível quindim da casa.
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 234, Loja 12, no Centro Histórico.
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 19h. Aos sábados, das 8h às 17h. Aos domingos, das 9h às 15h.
Endereço: Av. Praia de Belas, 1181, Loja 415, no Praia de Belas//
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 19h. Aos sábados, das 9h às 18h. Aos domingos, das 10h às 16h.
@cafedomercado
Baden Torrefação de Cafés Especiais
Com três lojas em Porto Alegre, a cafeteria, que existe há mais de 14 anos, é conhecida por ser referência quando o assunto são cafés especiais. Além de contar com variedades que mudam conforme a chegada de novidades, o Bourbon Vermelho é um dos poucos sabores que se mantêm fixos no menu. Com método Hario V60 (R$ 18), a bebida conquista desde os mais ousados até os que preferem opções mais tradicionais.
Endereço: Rua Azevedo Sodré, 74, no Passo d'Areia
Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 9h às 18h30.
Endereço: Mercado Público de Porto Alegre, 2º andar, no Centro Horário de Funcionamento: HistóricoDe segunda a sexta, das 9h às 19h. Aos sábados, das 9h às 19h.
Endereço: Av. Jerônimo de Ornelas, 431, no Santana
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 11h30 às 18h30. Aos sábados, das 13h às 18h30.
@badentorrefacao
Abuela Cafés e Torrefação
Abuela aposta na produção própria de grãos e em uma curadoria que prioriza pequenos produtores brasileiros. A marca trabalha com diferentes perfis sensoriais, permitindo que cada xícara revele nuances que vão do mais doce e achocolatado até opções com maior acidez e complexidade. No cardápio, métodos filtrados ganham protagonismo, como o V60 e a prensa francesa, além do expresso bem extraído, que serve de base para bebidas com leite. O café coado (R$ 18~R$ 27) é o campeão de vendas.
Endereço: Rua Câncio Gomes, 664, no Floresta
Horário de Funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 18h. @abuelacafes
Press Café
Já é tradição e não é à toa. Um espresso e uma mil-folhas na casa é sinônimo de conhecer a cidade e saber o que ela tem de melhor quando o assunto é café. O local preza pela qualidade da bebida. O grão servido vem da Fazenda Pessegueiro, reconhecida pela produção de cafés especiais. A torra é feita artesanalmente e a bebida é extraída por baristas treinados e premiados. No cardápio, diversas opções estão disponíveis: do Romano, com raspas de limão (R$ 11) até o Presspuccino Speciale, com mel campeiro e gengibre (R$ 22). Tudo isso sem mencionar as novidades que chegam para o menu de inverno.
Rua Hilário Ribeiro, 281, no Moinhos de Vento// Todos os dias, das 10h às 22h.
Av. Diário de Notícias, 300, no Barra Shopping Sul//De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 12h às 21h.
Av. João Wallig, 1800, no Shopping Iguatemi//De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 12h às 21h.
Rua Professor Annes Dias, 295, no Centro Histórico// De segunda a sexta, das 8h às 21h. Sábados e domingos, das 10h às 20h.
Rua da República, 274, na Cidade Baixa// Todos os dias, das 9h às 21h.
Rua Olavo Barreto Viana, 36, 3° andar, no Moinhos de Vento// De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 12h às 20h¶
Rua Hilário Ribeiro, 281, no Moinhos de Vento// De segunda a quinta, das 12h às 22h. Nas sextas e sábados, das 12h às 23h. Aos domingos, das 12h às 22h.
Av. Carlos Gomes, 707, no Bela Vista// De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 12h às 20h.
Av. Mauá, 1050, no Cais Mauá no Centro Histórico// De terça a domingo, das 12h às 23h.
@p.r.e.s.s.cafe