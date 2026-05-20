GERAL

Dia Mundial do Hambúrguer
Notícia

20 hamburguerias para provar em Porto Alegre e região

Do smash minimalista ao burguer mais exagerado, uma hotlist para celebrar o dia do jeito certo: com guardanapo faltando na mesa

Patrick Hartwig

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