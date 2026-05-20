20 hamburguerias para provar em Porto Alegre e região

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Hambúrguer virou uma espécie de patrimônio afetivo. Tem o burger que salva a madrugada, o smash que tu pensa durante a reunião inteira ou aquele artesanal cheio de queijo derretido que transforma um jantar simples em um momento único. Já faz tempo que a cidade entendeu que hambúrguer não é só lanche, é um vício coletivo.

Por isso, para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer, a gente reuniu 20 lugares que ajudam a explicar por que Porto Alegre e a região metropolitana viraram parada obrigatória para quem leva pão, carne e queijo muito a sério. Tem clássico consolidado, novidade ganhando espaço e hamburguerias que já fazem parte da rotina das cidades. O difícil aqui não é escolher onde ir. É conseguir parar no primeiro burger.

Ventralis

Burguer bem recheados e com carnes suculentas Isadora Ritter / Agencia RBS

O burguer viral da internet, que ganhou o nosso coração com uma proposta de burguers especiais de brisket, onde a carne é assada por mais de 10h e foi inspirado em um clássico american burguer, fica a dica.

Serviço

Endereço: Rua Miguel Tostes,840

Horário de Funcionamento: De terça a domingo, das 11h às 15h / 18h às 22h30. Nos finais de semana, das 11h às 22h30.

@ventralisburguer



Five Points Burguer

Nada aqui é exagero, o sabor é o ponto alto. Anahís Vargas / Agencia RBS

Hamburguers artesanais que surpreendem, impossivel passar por lá e não pedir o Tammany Hall que é inspirado no café da manhã dos magnatas de NY do século XVIII. Ele leva ovo frito, farofa de bacon, cebola crispy e maionese da casa, tu precisa provar.

Serviço

Endereço: Av. Nilo Peçanha, 3228

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 11h30 às 23h.

@fivepointsburguer

Le Grand Burger

Do clássico ao smash, por lá tu encontra diversas opções para comer. Reprodução / instagram

Não é a toa, que ele é um dos clássicos absolutos da cidade. Os burgers são altos e as receitas atravessam gerações porto-alegrenses.

Agora, além dos clássicos, tu encontra o Le Grandinho, nova marca que aposta em smash saborosos e que são a pedida certa para comemorar o dia.

Serviço

Endereço: Marques do Pombal, 191 Horário de Funcionamento: Segunda a sábado das 18h às 23h30.

@legrandburger

20Barra9

O nosso favorito é o clássico da casa. Anahís Vargas / Agencia RBS

Clássico é clássico, né? Por lá a gente pede o burger da casa que leva blend exclusivo de 180g na brasa, molho da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e queijo colonial ou cheddar.

Serviço

Endereço: Av Mauá, 1050

Horário de Funcionamento: Terça a domingo das 11h30 às 23h.

@20barra9

Lucho Burguer

Tu precisa provar os burguers, mas não esquece da batata que é um espetáculo. Helena Goulart / Agencia RBS

A gente já provou quase todo o cardápio, mas o nosso favorito segue sendo o clássico. O sabor é simplesmente inexplicável e tu não pode deixar de pedir a batatinha como acompanhamento, é sério.

Serviço

Endereço: Rua Padre Chagas, 276

Horário de Funcionamento: Terça a domingo das 18h30 às 23h.

@luchoburger.poa

JOE Hamburgueria

Opções para todos os gostos, não deixa de provar o provoleta. Helena Goulart / Agencia RBS

A gente conheceu eles aqui em porto alegre, mas tudo começou em Gravataí. A dica é: tu precisa provar o Provoleta. Ele é genial! Os amantes de queijo vão me agradecer. Ah! Se sobrar espaço, vale conhecer as sobremesas da casa.

Serviço

Endereço: Av. dos Estados, 111

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 11h às 23h.

@joe.hamburgueria

Mandinho

O hamburguer de pastrami é a pedida certa e talves a mais inusitada. Reprodução / Instagram

Se tu é do Vale do Sinos, ja deve conhecer os burguers bem recheados do Mandinho. A casa oferece diversas opções com carnes, pastrame e vegetarianas.

Serviço

Endereço: Rua. Eng. Jorge Schury, 1560

Horário de Funcionamento: Terça a sábado das 18h30 às 23h.

@mandinhoburger

De Rua

Os clássicos smashs são um sucesso em Porto Alegre. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Esse smash conquistou o time todo. Além de ser suculento e saboroso, a gente tem amado as collabs que eles estão lançando com outros restaurantes. Vale ficar ligado porque algumas edições são bem limitadas e tu não pode deixar de provar.

Serviço

Endereço: Parque Pontal

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 17h às 22h. Sábado e Domingo do 12h às 22h.

@deruaburguer

Osso Parrilla

Da parrilla ao burguer, tudo lá te conquista com o cheiro do defumado. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Famosos pela parrilla, lá tu encontra os burguers com carne assada na brasa, direto ao ponto e cheio de sabor.

Serviço

Endereço: Rua Ramiro Barcellos, 1374 Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 18h às 23h30. Sábado e Domingo do 11h30 às 22h30.

@ossoparrillabar

Real Fucking Burguer

Das entradas aos burguers a experiência é completa e de lamber os dedos Patrick Hartwig / Agencia RBS

O verdadeiro hambúrguer para comer com as mãos e se deliciar. No cardápio, são varias opções de burgers clássicos, com variações que levam salada, bacon ou veggie. E se tu ama entradinhas assim como eu, não deixa de provar a lasanha frita. É isso mesmo que tu pensou: em cubos.

Serviço

Endereço: venancio Aires, 1025

Horário de Funcionamento: Terça a Sexta das 11h30 às 14h. A noite Terça a Sexta das 18h às 23h.

@realfuckinburguer

Janela Bar

Burguer perfeitos para pedir acompanhados de uma bos cerveja ou os drinks da casa Marina Carvalho / Agencia RBS

Burgers com preço justíssimo e com inspirações nos clássicos americanos. A nossa recomendação é que tu experimente o smash duplo, ele é o nosso queridinho.

Serviço

Endereço: Joaquim Nabuco, 281

Horário de Funcionamento: Terça e a Quarta das 17h às 23h. Quinta a Sábado das 17h à 01h. Domingo das 16h às 23h

@janelabar.cidadebaixa

Barril Pub

Diversas opções de burguers e que agradam a todos os publicos Reprodução / Instagram

Por lá tu vai encontrar um cardápio recheado. São mais de 10 opções entre smashs e burgues gigantes para amatar a fome.

Serviço

Endereço: Wenceslau Escobar, 297

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 11h às 00h.

@barrilpub

J3 Burguers

Opções não faltam por lá e o melhor: com opções sem glúten Reprodução / Instagram

São 10 opçoes de hamburguer para tu escolher e sabe o que é melhor? Todos eles são 100% sem glúten e simplesmente irresistíveis. Então coloca na tua lista e vai ser feliz.

Serviço

Endereço: Rua Itapeva, 113

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 18h30 às 23h.

@j3burguer

Sk8 Burger

Pra ir com fome, afinal por lá tudo é bem servido! Reprodução / Instagram

Pão australiano, burger de costela, creme de gorgonzola e cebola caramelizada, isso te diz alguma coisa? O nosso favorito é o Orla Skatepark e, se tu curte gorgonzola, é a pedida certa.

Serviço

Endereço: Rua 24 de outubro, 1624

Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta das 11h às 23h. Sexta a Domingo das 11h à 00h.

@sk8burguerpoa

Capim Burguer

Queijo não pode faltar e aqui é o paraíso Reprodução / Instagram

Para os apaixonados em burguers, aqui é o paraíso. O nosso queridinho da casa é o Blue Cheese que leva um blend bovino 170g, queijo gorgonzola, cebola crispy, mel e picles da casa. Pede e depois me conta se tu te apaixonou também!

Serviço

Endereço: Rua Liberdade, 108

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 18h às 23h.

@capimburguer

Nitro Burguer

Pensa em hamburgueres autênticos e com sabores irreverentes, tu vai encontrar aqui Reprodução / Instagram

Burguers autênticos e com personalidade, tudo ali enche os olhos e te faz sentir fome. A minha dica é: acompanha eles e pede o teu burguer que tu não vai te arrepender.

Serviço

Consulte informações pelas redes sociais.

@nitrofoodtruck

O Burguês

O nosso favorito é carregado de bacon e a gente ama. Reprodução / Instagram

Se tu assim como nós é um amante de bacon, aqui tu vai te deliciar. A dica é pedir o Bacon Burger Supremo, tu não vai te decepcionar, eu prometo.

Serviço

Endereço: Rua Grão Pará, 65

Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 11h às 23h. @hamburgueriaoburgues

Espaço Maestro

A pedida perfeita para o final de semana Reprodução / Instagram

Cerveja, burguers e muita musica boa em um espaço na Zona Sul de Porto Alegre. Seja para curtir o final de semana ou fugir da rotina, lá é certo que tu vai encontrar burguers ótimos.

Serviço

Endereço: Rua Dr. Barcelos, 570 Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 11h às 15h / 19h à 00h. @espaçomaestro

Quintal do Tampão

O burguer de linguiça colonial é a nossa dica Reprodução / Instagram

Se tu é da região de Campo Bom, aqui vai uma dica: Da parrilla ao hamburguer, tu vai encontrar otimas opções para comer e não pode deixar de provar o Tamponeiro Colonial que leva blend de linguiça colonial, queijo provolone, queijo muçarela, chimichurri, geleia de pimenta e maionese de mostarda dijon.

Serviço

Endereço: Professor Henrique Pohl 193 - Campo Bom

Horário de Funcionamento: Quarta a Sábado das 18h30 às 00h.

@quintaldotampao

Réu Rango & Bira

Custo beneficio e sabor andam juntos aqui, a pedida perfeita é o burguer de costela, não tem erro Reprodução / Instagram

São mais de 10 opções pra tu escolher por lá e a nossa dica d eouro é pedir o burguer de cotela, suculento e acompanha queijo provolone, alface, tomate cebola roxa, maionese verde.

Se tu, asism como eu é amante de hamburguers, faz uma lista e vai gabaritando ela durante as próximas semanas!