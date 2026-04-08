Xis e moqueca: São Leopoldo mostra seus sabores no primeiro episódio de Mapa Destemperados

Xis do Gordo é patrimônio histórico da cidade Patrick Hartwig / Agência RBS

Começou. E começou do jeito que a gente gosta. O primeiro episódio da quarta temporada de Mapa Destemperados não tentou explicar demais. Preferiu mostrar que um mesmo lugar pode caber em muitos sabores, muitas histórias, muitos jeitos de comer.

Em São Leopoldo, a gente atravessou duas experiências que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. Mas têm tudo.

No Zimbabwe, restaurante de cozinha internacional com toque de culinária afro-brasileira, a moqueca chegou carregada de intensidade. Não só de sabor, mas de origem e história. Um prato quente, daqueles que pedem tempo à mesa e que vão superbem com uma farofinha crocante.

Depois, o roteiro virou completamente de chave.

No Trikão Lanches, o famoso Xis do Gordo, o som era outro. Chapa estalando, pedido saindo rápido, gente entrando e saindo. E no meio disso tudo, o xis filé, direto, generoso, sem firula nenhuma. Um clássico que não tenta ser mais do que é. E talvez por isso mesmo, seja tudo. Por lá, ele segue um padrão que agrada a muitos: pão aquecido na chapa, montado depois e sem prensa.

Vinícola Aurora segue brindando com a gente

Em mais uma temporada, a Vinícola Aurora segue junto no Mapa Destemperados, para contar as histórias da gastronomia do nosso Estado.

E tem vantagem pra quem acompanha de perto. Quem faz parte do Canal do Destemperados, no WhatsApp, garante 10% de desconto nos rótulos que aparecem ao longo da temporada. É uma forma de levar um pouco dessas experiências pra casa e continuar a viagem mesmo depois do episódio terminar.

Assista ao episódio

Quer saber tudo do primeiro episódio do Mapa Destemperados? Corre para o Globoplay e confira o papo do Diogo Carvalho com os donos dos restaurantes.

E já prepara o fogo: a Lela Zaniol preparou um sanduíche de pernil suíno inspirado na história da cidade, que tem influências alemãs, sendo o berço da imigração no Rio Grande do Sul.