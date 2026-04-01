Tanga apresenta novo cardápio com combinações criativas e pratos cheios de personalidade

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Patrick Hartwig / Agência RBS

Se tu já conhece o Tanga, pode considerar essa uma ótima desculpa pra voltar. A casa está com cardápio novo, repaginado pelo chef Vini Aguinsky, e a proposta segue a mesma vibe que já conquistou o público: pratos com influência latina, combinações marcantes e aquele clima que convida a pedir mais uma rodada sem pensar muito. A gente foi conferir de perto as novidades e já adianta: tem coisa boa vindo da cozinha.

Pra começar, as entradas mostram bem o caminho que o cardápio segue. A Tostada Maíz (R$ 40) é um prato simples na ideia, mas muito bem executado. O creme de milho aparece como base, acompanhado de milho tostado, parmesão e cebola roxa, criando um conjunto equilibrado e cheio de textura.

Mas quem roubou a cena nessa etapa foi a Flautas Camaron (R$ 62). Recheada com camarão e queijo coalho, ela ainda leva creme azedo, salsa roja e geleia de pimenta. O resultado é um prato que mistura cremosidade, acidez e um leve toque picante na medida certa. Difícil parar na primeira mordida.

Nos principais, o cardápio segue explorando contrastes e intensidade. O Ceviche Nikkei (R$ 72) é uma das opções mais leves: salmão com molho oriental, abacate e chips de banana da terra. Um prato fresco, com diferentes camadas de sabor e textura.

Já o Joelho de porco (R$ 98) vai na direção oposta. Assado lentamente, chega bem macio e cheio de sabor, acompanhado de frijoles, banana da terra, coentro e tortillas. É aquele tipo de prato mais robusto, que pede fome e entrega bastante intensidade.

Mas o grande destaque da mesa foi o Burrito Chimichanga (R$ 60). Recheado com barbacoa, queijo, pico de gallo, guacamole e creme azedo, ele chega bem servido e com aquele combo que dificilmente dá errado. Saboroso, equilibrado e com cara de pedido certo pra quem quer algo mais completo.

E quando parece que já deu, ainda tem sobremesa. O Churros del Chavo (R$ 35) cumpre bem o papel de clássico: crocante por fora, macio por dentro e com aquele doce de leite que não tem erro.

Já a Maiz es Vida (R$ 32) é a surpresa final. Um cheesecake de milho com caramelo de doce de leite e sorvete de pipoca que, sim, tem gosto de pipoca mesmo. Diferente, curioso e uma boa forma de fechar a experiência.

No fim das contas, o novo cardápio do Tanga mantém a identidade da casa, mas traz novidades que valem a visita. Se a ideia é explorar sabores com influência latina, boas combinações e pratos bem executados, já pode colocar esse retorno na lista.