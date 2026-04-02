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Listamos 7 lugares para comer bons pratos na cidade. Patrick Hartwig / Agência RBS



A Semana Santa é aquele momento do ano em que o peixe assume o protagonismo das mesas seja por tradição, costume ou simplesmente porque faz sentido desacelerar e escolher pratos mais leves (ou nem tanto) para a ocasião. Em Porto Alegre, a boa notícia é que não faltam restaurantes que levam isso a sério, com opções que vão do clássico português até criações mais contemporâneas.

Se a ideia é transformar o almoço ou jantar em um programa especial, essa lista reúne 7 lugares que valem a visita, cada um com sua proposta, mas todos com algo em comum: pratos bem executados e ingredientes que fazem jus à data.

Baccalà alla Brace al Tartufo é destaque da casa para a Semana Santa. Patrick Hartwig

Bottega Del Mare

Escondida nos fundos de um empório, a Bottega Del Mare é daquelas descobertas que já começam diferentes pelo ambiente. Sofisticado, intimista e com uma cozinha que passeia entre referências italianas, portuguesas e espanholas, o restaurante entrega uma experiência mais completa — daquelas que pedem tempo e atenção.

Para a Semana Santa, o destaque vai para o Baccalà alla Brace al Tartufo (R$ 259), um prato que mistura técnica e memória afetiva. O lombo de bacalhau Gadus Morhua é grelhado na manteiga com óleo trufado e servido com batatas defumadas, brócolis cremosos, tomate confit, mini cebolas e tapenade de azeitonas. Um prato intenso, elegante e com aquele perfil de “ocasião especial”.

Serviço

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 996 — Moinhos de Vento

Horário de Funcionamento:

Seg-Sex: 9h às 19h, sábado: 10h às 18h

@bottegadelmare_

Bolinhos de bacalhau são tradição que atravessa gerações. Félix Zucco / Agencia RBS

Gambrinus

Fundado em 1889, o Gambrinus não é só um restaurante — é parte da história de Porto Alegre. Dentro do Mercado Público, a casa mantém viva a tradição da culinária portuguesa e segue sendo um dos primeiros nomes lembrados quando o assunto é bacalhau.

Os bolinhos de bacalhau (R$ 99) são praticamente obrigatórios e ajudam a abrir o apetite para pratos mais robustos. O ambiente convida a desacelerar: é o tipo de lugar onde o almoço vira encontro, e o tempo passa no ritmo das conversas e das receitas que atravessam gerações.

Serviço

Endereço: Largo Glênio Peres, loja 85 — Centro Histórico (Mercado Público)

Horário de Funcionamento:

Seg-Sex: 11h às 20h, Sáb-Dom: 11h às 16h

@gambrinus1889

Bacalhau à Naval é um dos pratos mais pedidos da casa. Fernanda Bortolas / Especial

Restaurante Naval

Ainda no Mercado Público, o Restaurante Naval é outro clássico que carrega mais de um século de história. Frequentado por nomes icônicos como Elis Regina e Lupicínio Rodrigues, o espaço segue mantendo sua essência: comida farta, bem executada e com forte influência portuguesa.

O carro-chefe da casa, especialmente nessa época, é o Bacalhau à Naval (R$ 413), preparado com camarões, polvo, manteiga negra, legumes e azeitonas. Um prato generoso, cheio de sabor e perfeito para compartilhar ou para quem quer sair de lá realmente satisfeito.

Serviço

Endereço: Largo Glênio Peres, loja 85 — Centro Histórico (Mercado Público)

Horário de Funcionamento:

Seg-Sex: 11h às 21h30, Sáb-Dom: 11h às 17h

@restaurantenaval

Casa aposta em pratos autorais com influência contemporânea. Anahís Vargas / Agencia RBS

Casa Hashi

Depois de um período fechado, o Hashi voltou em novo endereço, agora no segundo andar da Grand Cru, e com uma proposta ainda mais alinhada à cozinha autoral. Sob comando do chef Carlos Kristensen, a casa trabalha com ingredientes locais, fogo e criatividade.

Os frutos do mar aparecem com uma abordagem menos tradicional e mais contemporânea, em pratos que valorizam técnica e construção de sabor. É uma escolha interessante para quem quer aproveitar a Semana Santa fugindo do roteiro clássico e experimentando novas combinações.

Serviço

Endereço: Av. Mariland, 1388 — 2º andar — Mont’Serrat

Horário de Funcionamento: Ter-Sáb: 18h às 23h

@casa_hashi

Pratos se destacam pela criatividade e mistura de sabores Xavier / Divulgação

Xavier – Cozinha Mediterrânea

Comandado pelo chef catalão Xavier Gamez, o restaurante é referência quando o assunto é cozinha mediterrânea em Porto Alegre — e já foi reconhecido como um dos melhores do Brasil.

O menu valoriza frutos do mar e peixes em preparos contemporâneos. O destaque vai para o Bacalao y Miel (R$ 198), servido com emulsão de mel e cremoso de batata, cama de alho-poró e pimentões confitados.

Serviço

Endereço: Rua Auxiliadora, 203 — Auxiliadora

Horário de Funcionamento: Ter-Qui: 19h30 às 22h, Sex-Sáb: 19h30 às 22h30

@xavier.restaurant

Camarões e frutos do mar aparecem em diferentes preparos no cardápio Marco's / Divulgação

Restaurante Marco’s

Para quem busca variedade e praticidade, o restaurante no Bourbon Country aparece como uma opção certeira, especialmente na Semana Santa. Com um cardápio amplo e democrático, a casa transita bem entre diferentes preparos com frutos do mar, atendendo desde quem prefere algo mais clássico até quem gosta de combinações com um toque contemporâneo.

Entre as sugestões, vale atenção ao risoto de salmão com ervilhas-tortas, alho-poró e lâminas de amêndoas (R$ 148). O prato equilibra bem textura e sabor, com o salmão trazendo protagonismo, enquanto os demais ingredientes adicionam frescor e leve crocância à experiência. É uma escolha que funciona tanto para um almoço mais tranquilo quanto para um jantar sem pressa

Serviço

Endereço: Av. Túlio de Rose, 300 — 2º andar — Passo d’Areia (Bourbon Country)

O restaurante conta com menu especial para essa sexta Divulgação

Barcelos Gastronomia

Para quem procura opção de bufê (R$ 79) de almoço completo, nesta sexta o restaurante terá um menu especial que contempla peixes, sushi além de pratos quentes e sobremesas. O ambiente é perfeito para famílias e grandes grupos de pessoas.

Serviço

Endereço: Av. Bastian, 178 - Menino Deus

Horário de Funcionamento: Seg-Dom: 11h30 às 15h

@barcelosgastronomia

No fim das contas, a Semana Santa em Porto Alegre pode ser tão tradicional ou criativa quanto tu quiser. Dos clássicos do Mercado Público às propostas mais contemporâneas, o importante é escolher um bom lugar, sentar sem pressa e deixar que o peixe faça o resto do trabalho.