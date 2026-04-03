GERAL

Do sagrado ao cotidiano
Notícia

Saiba mais sobre a origem do cacau: do passado selvagem até os tempos modernos

Com produção própria 100% artesanal, Magian Cacao demonstra etapas até as barras de chocolate disponíveis na loja 

Brunna Oliveira

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