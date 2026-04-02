Receita de bolo de chocolate com calda de brigadeiro e laranja

Entre almoços com tainhas, robalos, camarões e o tradicional churrasco, é claro que o doce não poderia ficar de fora nas receitas de Páscoa. Unindo gregos e troianos, ele é responsável por trazer à mesa aqueles que se dizem fãs do salgado, mas que, eventualmente, em feriados como este, abrem uma exceção para descobrir as novidades da confeitaria.
Em homenagem a eles e também às "formigas" assumidas, trouxemos a receita da confeiteira Ingrid Cavalli, da Ursa. Um bolo de chocolate com calda de brigadeiro e finalização com laranja, preparado em etapas que envolvem a construção de uma massa úmida à base de manteiga, dois tipos de açúcar, chocolate em pó e café solúvel, responsável por intensificar o sabor do cacau. Assado em forma retangular, o bolo é servido com calda feita a partir de leite condensado, chocolate meio amargo, creme de leite e leite integral, levada ao fogo até atingir consistência lisa.
A montagem prevê a disposição da fatia no centro do prato, com a calda formando uma camada ao redor e finalização com raspas de laranja, compondo uma sobremesa voltada ao consumo durante o período pascal. Nem é preciso dizer, que vale considerá-lo na sua mesa durante este Feriado.
Rende 9 porções
Utensílios
Forma: 20 × 30 cm
Ingredientes
150g de manteiga
60g de chocolate em pó 50% cacau
200g de açúcar refinado
200 lg de açúcar mascavo
150g de ovos (2 ovos)
250g de farinha de trigo
10g de bicarbonato de sódio
5g de fermento químico
3g de sal
240g de água
5g de café solúvel
Ingredientes | calda de brigadeiro
800g de leite condensado
200g de chocolate meio amargo
200g de creme de leite
100g leite integral
Modo de preparo do bolo
- Preaqueça o forno a 180°C e prepare a forma (unte e enfarinhe a base).
- Dissolva o café solúvel na água fervente e reserve.
- Em uma tigela, misture a manteiga em ponto pomada com o açúcar refinado e o mascavo até obter uma textura cremosa.
- Incorpore os ovos à mistura, mexendo bem até ficar homogêneo.
- Peneire a farinha, o chocolate em pó, o bicarbonato, o fermento e o sal.
- Adicione os secos à mistura, alternando com o café quente, mexendo até obter uma massa lisa.
- Despeje na forma e leve ao forno por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o centro esteja firme.
Modo de preparo da calda
- Em uma panela, coloque todos os ingredientes e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até começar a engrossar levemente e formar uma calda lisa e brilhante.
- Posicione a porção de bolo no centro do prato, despeje a calda por cima, até formar uma "piscina" ao redor. Finalize com raspas de laranja.