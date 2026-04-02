Receita de bolo de chocolate com calda de brigadeiro e laranja

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Ingrid Cavalli / Especial

Entre almoços com tainhas, robalos, camarões e o tradicional churrasco, é claro que o doce não poderia ficar de fora nas receitas de Páscoa. Unindo gregos e troianos, ele é responsável por trazer à mesa aqueles que se dizem fãs do salgado, mas que, eventualmente, em feriados como este, abrem uma exceção para descobrir as novidades da confeitaria.

Em homenagem a eles e também às "formigas" assumidas, trouxemos a receita da confeiteira Ingrid Cavalli, da Ursa. Um bolo de chocolate com calda de brigadeiro e finalização com laranja, preparado em etapas que envolvem a construção de uma massa úmida à base de manteiga, dois tipos de açúcar, chocolate em pó e café solúvel, responsável por intensificar o sabor do cacau. Assado em forma retangular, o bolo é servido com calda feita a partir de leite condensado, chocolate meio amargo, creme de leite e leite integral, levada ao fogo até atingir consistência lisa.

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A montagem prevê a disposição da fatia no centro do prato, com a calda formando uma camada ao redor e finalização com raspas de laranja, compondo uma sobremesa voltada ao consumo durante o período pascal. Nem é preciso dizer, que vale considerá-lo na sua mesa durante este Feriado.

Rende 9 porções



Utensílios

Forma: 20 × 30 cm

Ingredientes

150g de manteiga

60g de chocolate em pó 50% cacau

200g de açúcar refinado

200 lg de açúcar mascavo

150g de ovos (2 ovos)

250g de farinha de trigo

10g de bicarbonato de sódio

5g de fermento químico

3g de sal

240g de água

5g de café solúvel

Ingredientes | calda de brigadeiro

800g de leite condensado

200g de chocolate meio amargo

200g de creme de leite

100g leite integral

Modo de preparo do bolo

Preaqueça o forno a 180°C e prepare a forma (unte e enfarinhe a base). Dissolva o café solúvel na água fervente e reserve. Em uma tigela, misture a manteiga em ponto pomada com o açúcar refinado e o mascavo até obter uma textura cremosa. Incorpore os ovos à mistura, mexendo bem até ficar homogêneo. Peneire a farinha, o chocolate em pó, o bicarbonato, o fermento e o sal. Adicione os secos à mistura, alternando com o café quente, mexendo até obter uma massa lisa. Despeje na forma e leve ao forno por cerca de 30 a 40 minutos, ou até que o centro esteja firme.

Modo de preparo da calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até começar a engrossar levemente e formar uma calda lisa e brilhante. Posicione a porção de bolo no centro do prato, despeje a calda por cima, até formar uma "piscina" ao redor. Finalize com raspas de laranja.