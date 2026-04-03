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Prato de influência basca
Notícia

Receita de bacalhau à piperade: tradição basca e sabor gaúcho se encontram na Páscoa

Refogado chef Nícolas Heckel, do restaurante Catherine, une tradição e ingredientes locais

Brunna Oliveira

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