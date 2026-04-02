Páscoa Judaica: conheça o sabor e a tradição do Pessach

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Tradição & Sabor Culinária Judaica / Divulgação

O Pessach, celebração central do calendário judaico, ocorre anualmente entre março e abril e marca a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, conforme a tradição bíblica. Durante os sete ou oito dias de festividade, comunidades judaicas ao redor do mundo realizam o Seder, refeição ritual que reúne famílias e convidados para recontar a travessia liderada por Moisés.

Nesse contexto, a alimentação cumpre papel simbólico e estruturante: cada preparo servido à mesa remete a elementos da narrativa histórica, sendo o Guefilte Fish — bolinho de peixe tradicional — um dos pratos associados à ocasião, preparado e consumido especialmente durante o período.

A receita do Guefilte Fish é tradicionalmente elaborada a partir de peixes como carpa, moídos e temperados, moldados em formato de bolinhos e cozidos em caldo, podendo variar conforme a região e a herança cultural de cada família. Sua presença no Pessach está ligada tanto às restrições alimentares do período quanto à transmissão de práticas culinárias entre gerações. Em diferentes comunidades, o prato aparece como parte do repertório doméstico ou também em produções comerciais voltadas à culinária judaica, mantendo-se associado à memória coletiva e às dinâmicas de preservação cultural que atravessam a celebração.

A seguir, confira o passo a passo do Guefilte Fish, preparo tradicional servido durante o Pessach.

Guefilte Fish (bolinho de peixe)

Ingredientes

1kg de tilápia moída

8 cebolas fritas

2 colheres de sopa de farinha de matzá (opcional — pode ser retirada para versões sem glúten)

2 ovos

½ xícara de óleo

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

1. Em um recipiente grande, adicione o peixe moído, as cebolas fritas e os ovos.

2. Triture a cebola frita junto ao peixe — para 1 kg de peixe, utilize uma colher de servir cheia de cebola. Tradicionalmente, usa-se peixes como traíra ou piava, mas devido à dificuldade de encontrá-los, a tilápia é uma excelente substituição.

3. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam completamente integrados, formando uma massa homogênea. Se achar necessário, adicione sal e pimenta a gosto, ajustando ao seu paladar.

4. Depois de bem misturado, deixe a massa descansar por cerca de uma hora.

5. Prepare a água para o cozimento: Em uma panela grande, adicione água suficiente para cobrir os bolinhos e leve ao fogo. Coloque algumas cebolas fritas dentro da água para aromatizá-la, criando um caldo com sabor mais rico e profundo.

6. Com as mãos, modele pequenos bolinhos com aproximadamente ¼ de xícara de massa cada.

7. Coloque os bolinhos delicadamente na água fervente e cozinhe por cerca de duas horas, em fogo médio, até que fiquem firmes e bem cozidos. O tempo de cozimento pode variar dependendo do tamanho dos bolinhos, então, verifique se estão bem cozidos no interior.

8. Após o cozimento, retire os bolinhos da panela e coloque-os em uma travessa. Para finalizar, sirva com rodelas de cenoura cozidas por cima, como é tradicional.



