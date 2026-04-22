Mapa Destemperados desembarca em Antônio Prado e traz sabores da serra gaúcha ao programa

Massa ao molho de salame Milene Magnus / Agência RBS

Se a Serra já vinha dando sinais do que estava por vir, é em Antônio Prado que o Mapa Destemperados desacelera e mergulha de vez na memória. Conhecida como a cidade mais italiana do Brasil, é ali que a gastronomia deixa de ser só prato e vira herança, daquelas que se mantém viva no jeito de cozinhar, de servir e de reunir gente em volta da mesa.

O que vimos e provamos

Por lá, o roteiro passou por lugares que ajudam a contar essa história: a Nostra Cantina é quase uma extensão de uma casa italiana, com uma sequência de massas e galeto. Na mesa também chegam tábua de frios, polenta frita, maionese e saladas, como bem manda a culinária local.

Já no Armazém do Prato, o olhar vai para outro lado da história. Entre prateleiras e produtos, o espaço guarda costumes, ingredientes e memórias que ajudam a entender como essa cultura se enraizou na serra gaúcha. É o tipo de lugar que não precisa de muito para marcar, basta prestar atenção nos detalhes.

Enquanto isso, na cozinha, a Lela Zaniol traduz essa inspiração em receita. O conchiglioni recheado de ricota e espinafre entra como um clássico sem erro. O prato carrega essa ideia de que cozinhar também é uma forma de manter histórias vivas.

Antônio Prado se revela, então, como um retrato fiel do que o Mapa Destemperados busca: a comida como elo entre passado e presente. Sem firula, sem exagero, só com verdade, tempo e sabor.

Vinícola Aurora segue brindando com a gente

Em mais uma temporada, a Vinícola Aurora segue junto no Mapa Destemperados, para contar as histórias da gastronomia do nosso Estado.

E tem vantagem pra quem acompanha de perto. Quem faz parte do Canal do Destemperados, no WhatsApp, garante 10% de desconto nos rótulos que aparecem ao longo da temporada. É uma forma de levar um pouco dessas experiências pra casa e continuar a viagem mesmo depois do episódio terminar.

Assista à temporada

A 4ª temporada do Mapa Destemperados vai ao ar aos sábados, na RBS TV, depois do Baita Sábado. Os episódios também ficam disponíveis no Globoplay. Acompanhe nas redes sociais @destemperados.

Confira a receita desse episódio.