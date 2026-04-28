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Pizza da Otto e Mezzo tem cogumelos e azeite trufado Milene Magnus / Agência RBS

Se em Antônio Prado a tradição italiana aparecia na memória, é em Bento Gonçalves que ela ganha ainda mais protagonismo. No coração da serra gaúcha, o Mapa Destemperados encontra uma cidade onde o vinho dita o ritmo, mas é na mesa que tudo se completa.

O que vimos e provamos

O roteiro passa por dois nomes que ajudam a explicar essa força. O Mamma Gema, do grupo de Altemir Pessali, tem uma cozinha italiana consistente, com um menu cheio de memórias afetivas e sabores icônicos, como o ravioli de frango ao molho de gorgozola. Além disso, o ambiente, em pleno Vale dos Vinhedos, é calmo, pleno e silencioso (bem diferente de um almoço tipicamente italiano, mas isso é detalhe; o que vale mesmo é sabor, e isso a cozinha tem).

Prato preparado pela equipe do Mamma Gema tinha galeto desossado ao molho de cogumelos e nhoque de batata Milene Magnus / Agência RBS

Já a Otto e Mezzo Pizza Verace mostra outro lado dessa herança — mais contemporâneo, mas igualmente enraizado. Com história familiar forte e reconhecimento entre as 50 melhores pizzas da América Latina, segundo o 50 Top Pizza, o restaurante reforça que tradição pode se reinventar, mas cria raízes quando bem feitas (como as pizzas napolitanas com bordinhas queimadas, como bem manda os padrões.

Enquanto isso, na cozinha, a Lela Zaniol prepara um pappardelle com ragu de cordeiro — prato intenso, com significados.

Bento aparece, então, como um desses lugares onde tudo se encaixa: paisagem, produto e técnica trabalhando juntos, sem esforço aparente.

No próximo episódio, o Mapa segue estrada até Cambará do Sul, em um cenário que muda completamente, mas mantém a mesma fome por boas histórias.

Parceria que acompanha a jornada

Presente ao longo da temporada, a Vinícola Aurora entra como fio condutor da viagem. Mais do que harmonizar com os pratos, a marca ajuda a contar a história do vinho brasileiro, conectando território, tradição e novas gerações em cada parada do Mapa.

Assista à temporada

A 4ª temporada do Mapa Destemperados vai ao ar aos sábados, na RBS TV, depois do Baita Sábado. Os episódios também ficam disponíveis no Globoplay. Acompanhe nas redes sociais @destemperados.