Brasil é o primeiro país da América Latina a ter restaurante com três estrelas Michelin

O Rio de Janeiro voltou a ser palco de uma noite dedicada a celebrar os sabores, a hospitalidade e a criatividade que consolidam o Brasil como um dos destinos gastronômicos de destaque no mundo. Na segunda-feira (13), a cerimônia do Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo 2026 retornou à Cidade Maravilhosa, que testemunhou os restaurantes Tuju, do chef Ivan Ralston, e o Evvai, do chef Luiz Filipe Souza, receberem suas terceiras estrelas, a mais elevada distinção do guia e um feito inédito na América Latina.
O D.O.M. (SP), o Lasai e o Oro (ambos do Rio) mantiveram suas duas estrelas, reafirmando seus status de referência culinária. E neste ano, um novo restaurante ganhou a uma estrela. Foi o Madame Olympe (RJ), dos chefs Claude Troisgros e Jéssica Trindade, que contou inclusive com uma visita do Destemperados em setembro de 2025 e você pode conferir tudo aqui. Com isso, o número total de estabelecimentos estrelados no guia chegou a 24.
Os restaurantes detentores da Estrela Verde, reconhecimento concedido a casas que adotam práticas voltadas à redução do impacto ambiental, à transparência na origem dos insumos e à valorização da biodiversidade local, tiveram sua distinção renovada nesta edição. Os paulistanos A Casa do Porco, Corrutela e Tuju permanecem como principais referências no país em sustentabilidade, liderando o avanço de uma consciência ecológica mais consistente na gastronomia brasileira.
Em 2026, seis novos estabelecimentos passaram a ostentar o selo Bib Gourmand, os que possuem a melhor relação custo benefício, independentemente do tipo de cozinha. Cinco em São Paulo (Jiquitaia, Manioca JK, Ping Yang Thai Bar & Food, Tabôa Cozinha Artesanal e Tanit) e um no Rio de Janeiro (Koral). O Brasil passou a contar com 44 restaurantes com o Bib Gourmand, 36 na capital paulista e 8 no Rio.
A lista de casas recomendadas ganhou sete novidades. Dois no Rio de Janeiro (Sushi Vaz e Yayá Comidaria Pop Brasileira) e cinco em São Paulo (Bar da Dona Onça, Grotta Cucina, Kureiji, Makoto San e SIMONE). Essas inclusões elevam o número total de restaurantes recomendados para 81 nas duas cidades.
A 9ª edição nacional do guia francês entregou quatro prêmios especiais. O Prêmio Jovem Chef deste ano foi para o Pedro Coronha, de 29 anos, a frente do carioca Koral. Ainda no Rio, a Casa 201, que manteve a sua estrela este ano, viu o seu responsável pelo salão, Raphael Zanon, receber o prêmio dedicado a melhor serviço. Já quem levou o de sommelier foi Robério de Sousa Queiroz, do restaurante Maní (SP), que também continuou com a sua estrela. Por fim, uma categoria foi anunciada pela primeira vez no Brasil, a de Cocktail Excepcional. E quem ganhou foi Anderson Oliveira, do restaurante D.O.M. (SP), novamente reconhecido com duas estrelas.
Todos os restaurantes estrelados, Bib Gourmand e recomendados podem ser consultados gratuitamente no site e no aplicativo do Guia Michelin.
Restaurantes com estrela Michelin no Brasil
Três estrelas
- Evvai (SP)
- Tuju (SP)
Duas Estrelas
- D.O.M. (SP)
- Lasai (RJ)
- ORO (RJ)
Uma estrela
- Casa 201 (RJ)
- Fame Osteria (SP)
- Jun Sakamoto (SP)
- Kan Suke (SP)
- Kanoe (SP)
- Kazuo (SP)
- Kinoshita (SP)
- Kuro (SP)
- Madame Olympe (RJ)
- Maní (SP)
- Mee (RJ)
- Murakami (SP)
- Oizumi Sushi (SP)
- Oseille (RJ)
- Oteque (RJ)
- Picchi (SP)
- Ryo Gastronomia (SP)
- San Omakase (RJ)
- Tangará Georges (SP)
Bib Gourmand
- A Baianeira MASP (SP)
- A Casa do Porco (SP)
- AE! Café & Cozinha (SP)
- Artigiano (RJ)
- Balaio IMS (SP)
- Banzeiro (SP)
- Barú Marisquería (SP)
- Brasserie Victória (SP)
- Brota (RJ)
- Capim Santo (SP)
- Cepa (SP)
- Clandestina (SP)
- Cora (SP)
- Corrutela (SP)
- Cuia (SP)
- Didier (RJ)
- Ecully Gastronomia (SP)
- Fitó (SP)
- Jacó (SP)
- Jiquitaia (SP)
- Komah (SP)
- Koral (RJ)
- Kotori (SP)
- Le Bife (SP)
- Manioca (SP)
- Manioca da Mata (SP)
- Manioca JK (SP)
- Maria e o Boi (RJ)
- Miam Miam (RJ)
- Mocotó (SP)
- Mocotó Leopoldina (SP)
- Nomo (SP)
- Petí Gastronomia (SP)
- Pici Trattoria (RJ)
- Ping Yang Thai Bar & Food (SP)
- Più Higienópolis (SP)
- Più Pinheiros (SP)
- Shihoma Pasta Fresca (SP)
- Sult (RJ)
- Tabôa Cozinha Artesanal (SP)
- Tanit. (SP)
- The Kith (SP)
- Tordesilhas (SP)
- Zena Cucina (SP)