Pelo terceiro ano consecutivo, a Leggera Pizza Napoletana, de André Guidon, em São Paulo, foi eleita a melhor pizzaria da América Latina, de acordo com o guia 50 Top Pizza Latin America 2026. A conquista consolida o endereço paulistano como referência quando o assunto é pizza napolitana, mantendo regularidade e reconhecimento em uma das premiações mais relevantes do setor. O resultado foi anunciado na noite desta terça-feira (14), durante cerimônia realizada no Istituto Italiano di Cultura do Rio de Janeiro.
Na sequência do ranking, a Allería, da família Puzio, em Providencia, no Chile, aparece na segunda colocação. O terceiro lugar é dividido entre dois nomes: a Pizzardi Artigianale, de Bogotá (Bolívia), comandada por Andrea Bornacelli, e a QT Pizza Bar, de São Paulo, sob o comando de Matheus Ramos.
Outras seis pizzarias brasileiras aparecem no ranking entre as vinte primeiras colocadas. São elas: As paulistanas A Pizza da Mooca (7º), Unica Pizzeria (8º) e Veridiana (12º); as cariocas Bento Pizzeria (11º) e Capricciosa (20º); e a Grazie, de Maceió (17º).
Presença gaúcha no ranking
O Rio Grande do Sul continuou se destacando no ranking deste ano com quatro pizzarias. São elas: a CIAO, de Porto Alegre; a Le Mani Pizza Napoletana, de Passo Fundo; a Frasca, de Carlos Barbosa; e a Otto e Mezzo Pizza Verace, de Bento Gonçalves.
Segundo Giovani Bavaresco, sócio da Frasca Pizzeria Napoletana, o reconhecimento reflete a consistência de um trabalho construído ao longo dos anos.
— Estamos muito honrados por estar no ranking pelo terceiro ano consecutivo. Esta foi a nossa melhor colocação nesses três anos. Isso mostra que o conjunto de fatores insumo de qualidade, constância, muito trabalho, amor, dedicação e organização, faz toda a diferença para atender o cliente como ele merece e proporcionar uma experiência inesquecível. Hoje, posso dizer que a melhor pizza do Rio Grande do Sul está em Carlos Barbosa — afirmou.
Já para Gabriel Rossi, chef da Ciao, estar entre as 50 melhores reforça não apenas o caminho adotado pela casa, mas também o alinhamento da equipe e o compromisso com a qualidade.
— Ter um restaurante, uma pizzaria, é um grande trabalho. E para nós é muito gratificante, porque mostra que estamos no caminho certo, fazendo um trabalho consistente. É um reflexo de uma equipe alinhada e de uma proposta verdadeira, baseada em bons produtos, boa técnica e uma relação próxima com a Itália — afirmou.
Felicidade é uma palavra que define bem o sentimento de todos da Otto e Mezzo Pizza Verace por estarem mais um ano no ranking. O pizzaiolo da casa, Lucas Tognon, contou o que a clientela pode esperar para daqui para frente.
— O último ano a gente passou dedicado a melhorar os nossos processos e treinar e capacitar ainda mais a equipe. Agora, com tudo do jeito que queremos, já podemos começar a pensar em outros sabores e abordagens — planeja Tognon.
Prêmios especiais da noite
A lista de prêmios especiais reforçou a diversidade e o dinamismo da cena latino-americana. Juan Cárcamo, da La Clásica, de San Salvador, foi eleito Pizzaiolo do Ano, Já a Pizzardi Artigianale, de Bogotá, recebeu o prêmio Performance do Ano. E a Diavolo Rosso, de Samborondón (Equador), foi reconhecida como Novidade do Ano.
No Brasil, a QT Pizza Bar, de São Paulo, conquistou o título de Pizza do Ano com a sua Pomodori. Ainda na capital paulista, A Pizza da Mooca foi premiada pela Melhor Carta de Coquetéis. No Rio de Janeiro, a Coltivi venceu como Melhor Carta de Sobremesas.
Outros destaques incluem a Pizza Verace, da Cidade do Panamá, apontada como One to Watch, e a Brunapoli, de Vitacura (Chile), premiada na categoria Made in Italy. A Portarossa, de Pampatar (Venezuela), levou o título de Melhor Fritura, enquanto a Raffaella, de Las Condes (Chile), foi reconhecida pela Melhor Proposta de Massa. O único Green Oven, voltado à sustentabilidade ambiental, foi concedido à Seba's, de Uvita, da Costa Rica.
Ranking completo do 50 Top Pizza Latin America 2026
1 Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil
2 Allería - Providencia, Chile
3 Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colombia
3 QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil
4 Ti Amo - Adrogué, Argentina
5 La Clásica - San Salvador, El Salvador
6 Flama - Miraflores, Peru
7 A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil
8 Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil
9 Portarossa - Pampatar, Venezuela
10 L'Incanto - Punta del Este, Uruguai
11 Bento Pizzeria - Rio de Janeiro, Brasil
11 Raffaella - Las Condes, Chile
12 Veridiana - São Paulo, Brasil
13 Brunapoli - Vitacura, Chile
14 Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina
15 Seba's - Uvita, Costa Rica
16 Imilla Alzada - La Paz, Bolivia
17 GRAZIE - Maceió, Brasil
18 Chichilo's - Santa Fe, Argentina
19 Ardente - Mexico City, Mexico
20 Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil
21 Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina
22 Baco Pizzaria - Brasilia, Brasil
23 Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil
24 Pizza Verace - Panama City, Panama
25 Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil
26 Grazie Napoli - Santo André, Brasil
27 Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil
28 ST Giovanni’s - Vitacura, Chile
29 Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil
30 Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai
31 Frasca - Carlos Barbosa, Brasil
32 Capri - Lo Barnechea, Chile
33 Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasil
34 Vinny's - Brasilia, Brasil
35 Il Caminetto - Santo Domingo, Dominican Republic
36 Pizza di Casabona - Santos, Brasil
37 L'Aperó - Guatemala City, Guatemala
38 400 Pizzería - Providencia, Chile
39 La Nonna - Aguascalientes, Mexico
40 Casa Gazcue - Santo Domingo, Dominican Republic
41 Bambina - Caguas, Puerto Rico
42 Wilma’s Pizza - Ourinhos, Brasil
43 Grosso - Asunción, Paraguai
44 LE MANI Pizza Napoletana - Passo Fundo, Brasil
45 Diavolo Rosso - Samborondón, Equador
46 Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil
47 CIAO - Porto Alegre, Brasil
48 La Bella Pizza - Cali, Colombia
49 Il Gatto Nero - Valeria del Mar, Argentina
50 Davvero Pizzeria - Ñuñoa, Chile