Porto Alegre concentra algumas das churrascarias mais tradicionais do Brasil, com opções que vão do espeto corrido clássico ao serviço à la carte. Para quem busca onde comer churrasco na Capital, a cidade reúne casas reconhecidas pela qualidade dos cortes, variedade de acompanhamentos e diferentes faixas de preço — fatores que ajudam a explicar a força da cultura do churrasco na capital gaúcha.
No Dia Nacional do Churrasco, celebrado hoje, a seleção a seguir reúne sete churrascarias em Porto Alegre para visitar, considerando critérios como tradição, reputação entre o público e consistência do serviço. A lista inclui desde endereços históricos até operações mais contemporâneas, oferecendo um panorama atualizado para quem quer escolher onde comemorar a data.
Churrascaria Princesa Isabel
Se a ideia é um bom espeto corrido com ótimo custo-benefício, a Princesa Isabel segue como um clássico desde 1985. Em um ambiente simples, a maionese caseira virou marca registrada — daquelas que provam que churrasco também se faz nos acompanhamentos. O rodízio tem versões mini e completa, e a casa ainda deu origem a outros nomes tradicionais da Capital, como Porto Bello, Dom Henrique e Giovanaz.
Serviço
Rua São Luís, 410, no bairro Santana
Segunda a terça, das 11h às 14h. Quarta a sexta, das 11h às 14h e das 19h às 22h. Sábado, das 11h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 11h às 15h.
@churrascaria_princesinha
Churrascaria Giovanaz
Conhecida pela agilidade no serviço, a Giovanaz é daquelas que não deixa o prato vazio por muito tempo. Picanha, costela, maminha e vazio chegam em sequência, garantindo uma experiência rápida e farta. Entre os acompanhamentos, a maionese, a polenta crocante e o clássico vinagrete sobre o arroz ajudam a completar o ritual.
Av. Venâncio Aires, 10, no bairro Cidade Baixa.
Terça a sexta, das 11h15 às 14h30. À noite, das 19h às 23h. Aos sábados das 11h15 às 15h e das 19h às 23h. Aos domingos, das 11h15 às 15h30.
NB Steak
Com mais de 30 anos de história e reconhecimento internacional, a NB Steak aposta em cortes especiais e serviço contínuo. Entre os destaques estão o Steak NB, o Black Beef, o brisket defumado e a costela gaúcha. Os acompanhamentos chegam prontos à mesa, reforçando uma experiência mais completa e confortável.
Rua Ramiro Barcelos, 389, no bairro Floresta
Av. Dr. Nilo Peçanha, 2131, no bairro Boa Vista
Segunda a sexta das 11h30 às 15h30 e 18h30 às 23h30. Aos sábados das 11h30 às 23h30. Aos domingos e feriados, das 11h30 às 21h30.
@nbsteak
Santo Antônio
Fundado em 1935, o Santo Antônio é um dos nomes mais tradicionais da cidade. Com serviço à la carte, o cardápio vai além do churrasco e inclui massas, peixes e entradas variadas. Entre os destaques, a tábua de cortes reúne linguiça mignon, provolone, entrecôte, picanha e assado de tiras — ideal para compartilhar.
R. Dr. Timóteo, 465, no Moinhos de Vento
Segunda a sexta das 11h30 às 15h30. À noite, das 18h30 às 23h. Aos sábados e domingos, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h.
@santoantoniorestaurante
Komka
Há mais de 50 anos em Porto Alegre, o Komka é um clássico à la carte que conquista pela simplicidade bem executada. Coração de galinha, maionese da casa e pão de alho são presenças obrigatórias à mesa. Entre os cortes, o lombinho de porco e o filé à milanesa se destacam entre os favoritos do público.
Av. Bahia, 1275, no bairro São Geraldo
De terça a sexta das 11h30 às 14h30. À noite, das 18h30 às 22h30. Sábado e domingo das 11h30 às 15h.
@komkapoars
Churrascaria dos Gringos
Com vazio, maminha, costela, galeto e outras opções de cortes, o espeto corrido da Churrascaria dos Gringos é um clássico já conhecido dos porto-alegrenses. Por um preço acessível, o mini rodízio traz opções de carnes que fazem jus ao tradicional churrasco. Maionese, aipim frito e saladas complementam a experiência.
Av. Bento Gonçalves, 303, no bairro Azenha
De terça a sexta, das 11h às 14h. De terça a sábado à noite, das 19h às 23h.
Nos sábados e domingos, das 11h às 15h.
@churrascaria.dosgringos
20barra9
Com dez anos de história, o 20BARRA9 não poderia ficar de fora da lista. Sendo uma referência em parrilla na cidade de Porto Alegre, o local é conhecido por apresentar o churrasco com uma abordagem atual e criativa, sempre incorporando novos cortes ao cardápio. Entre os destaques do cardápio está o Costelão 12h (R$ 590), que serve até 5 pessoas e outros cortes como o Entrecôte Lote9 (R$ 129) e o Vazio Lote9 (R$ 175), que podem vir à mesa acompanhados arroz de tutano, conhecido como o foiegras dos Pampas (R$ 69) ou do purê de abóbora na brasa (R$ 39).
Av. Padre Cacique, 2893, no bairro Cristal
De terça a quinta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Sexta, sábado e feriados, das 11h30 às 23h. Aos domingos, das 11h30 às 22h.
Av. Mauá, 1050, no Centro Histórico
De terça a quinta das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Sexta, sábado e feriados das 11h30 às 23h e aos domingos das 11h30 às 22h.
Av. João Wallig, 1800, no bairro Passo d'Areia
Segunda a quinta das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30. Sexta, sábado e feriados, das 11h30 às 22h30. Aos domingos, das 11h30 às 22h.
@20barra9