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Seis paradas obrigatórias para bons drinques no Rio de Janeiro

Com cena de coquetelaria em ascensão, bares da cidade apostam em criatividade, técnica e identidade brasileira para transformar o drinque em experiência

Paulo Vitor Rodrigues

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