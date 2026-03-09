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Degustação de coquetéis do Blue Blazer. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

A coquetelaria do Rio de Janeiro vive hoje um novo e consistente momento de protagonismo. Impulsionada por bartenders cada vez mais autorais, cartas criativas que dialogam com ingredientes brasileiros, técnica e identidade, a cena carioca vem ganhando espaço e reconhecimento no cenário nacional.

Entre bares intimistas, balcões de alta precisão e endereços que transformam drinques em experiência, a cidade consolida uma personalidade própria atrás do balcão. Sofisticada sem perder a leveza e inventiva sem abrir mão do prazer de beber bem.

A seguir, confira a uma lista de bares que vale a pena conhecer para beber bem na Cidade Maravilhosa.

Rocco

Por trás da carta autoral do Rocco, em Ipanema, está um dos nomes centrais na profissionalização da coquetelaria brasileira e responsável por consolidar o conceito de “Barchef” no país, o mixologista Walter Garin. A carta criada por ele foi pensada para dialogar com o frescor e a precisão da cozinha japonesa da casa. Sem excessos e disputa protagonismo.

Bons exemplos disso são o Shizuka (R$ 51), que combina sake dry, gin infusionado com jasmim, cordial de melão e cardamomo, licor de gengibre artesanal e chá Genmaicha; o Oriental Green (R$ 48) traz gin, capim-limão, Saint Germain, limão siciliano e bitter; o Tymur Peak (R$ 48), com bourbon com missô, xarope de abóbora e coco, cordial Timur Berry; o Bangkok Milk Punch (R$ 52), uma mistura de Rum Bacardi 4 Años, shrub de manga spicy, gengibre, curry verde e leite de coco.

Serviço

Endereço: Rua Aníbal de Mendonça, 112, Ipanema – Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Segunda-feira a quarta-feira, das 12h à 0h; Quinta-feira a sábado, das 12h às 2h.

@roccoipanema

Merci Bar Secreto

O Merci Bar Secreto é o primeiro speakeasy da Barra da Tijuca. Combina gastronomia autoral, mixologia criativa, vinhos selecionados e programação musical exclusiva em um ambiente de luz baixa com bar, acústico, intimista e sofisticado. A carta de drinks vale ser bastante explorada. Entre os autorais, vale experimentar o Joie de Vivre (R$ 52), que mistura Beefeater Blackberry, Lillet Rosé e shrub de morango com alecrim; o Flâneur Carioca (R$ 48), com Absolut Citron, maracujá e espuma de cajá; o delicado Le Baiser (R$ 49), feito com Beefeater Pink e framboesa; e o intenso La Bohème (R$ 59), que une Chivas 12 anos, Amaro Ramazzotti, Malibu e vermute de café.

Serviço

Endereço: Vogue Square - Avenida das Américas, 8585 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Segunda-feira a quarta-feira, das 19h à 1h; Quinta-feira a sábado, das 19h às 2h e domingo, das 19h às 23h.

@mercibarsecreto

Blue Blazer

De dia, uma escola de mixologia. À noite, um speakeasy sofisticado dentro de um casarão centenário. Não há placas. Não há sinalizações óbvias. Para encontrar a Blue Blazer, é preciso saber que ela existe. Esse é o espírito dos verdadeiros speakeasies: lugares secretos, exclusivos e com uma aura de mistério que faz parte da experiência. No comando do bar, Lelo Forti e sua equipe unem técnica e criatividade, oferecendo um menu que combina drinks autorais, releituras inesperadas e clássicos atemporais.

A carta de drinks começa com clássicos (R$ 40) cuidadosamente selecionados. Entre as opções, os indefectíveis Fitzgerald; Penicillin; Mint Julep, Espresso Martini, Basil Smash, entre outros. Em seguida, os coquetéis assinados, que fazem referência a lugares, pessoas, sabores e experiências vividas pelo anfitrião em quase 30 anos dedicados à mixologia. Entre as pedidas, Um Dia Depois de Amanhã (R$ 40), com Arpo gin, infusão de caju com baunilha, sour mix e angostura; Prenda-me Se For Capaz (R$ 40), com vodka Ketel One, infusão de hibisco e gengibre com caramelo salgado. Há também uma parte dedicada aos clássicos da época da Lei Seca norte americana, como o Manhattan (R$ 42), com Vermouth Rosso e Angostura; o Blood Mary (R$ 42), Vodka Nuda, tomate caseiro, tempero e especiarias; e o Sazerac (R$ 42), Rye whisky, brandy, absinto, açúcar, Angostura e Peychaud´s.

Serviço

Endereço: Rua Álvaro Ramos, 11 - Botafogo, Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Quarta a sexta, de 17h à meia noite. Sábado, de 18h à 1h.

@ blueblazeroficial

Mizu Izakaya

O Mizu Izakaya nasceu do desejo dos sócios Nanda Lemos e Fábio Baiense de trazer ao Rio de Janeiro a verdadeira essência dos Izakayas japoneses. A inspiração veio após uma viagem ao Japão, onde conheceram de perto esses bares tradicionais, que unem simplicidade, sabor e convivência. No comando do bar e assinando a carta de drinques, o chefe Matheus Costa, que apresenta uma combinação de sabores e texturas, inspiradas na cultura japonesa. Holofotes para o Kogarashi Haiboru (R$ 42), com whisky escocês e soda de maçã clarificada; o Bloody Mizu (R$ 42), com vodca infusionada em barriga de porco, suco de tomate, molho tonkatsu e katsuobushi; e o Yūgen (R$ 48), encorpado blend de whisky, rum envelhecido e umeshu com notas de caramelo salgado.

Serviço

Endereço: Rua Farani, 14, Botafogo – Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Terça-feira a sábado, das 17h às 00h.

@mizu.izakaya

Bar Tero

Primeira vermuteria do Rio, a casa é referência na cena carioca desde sua abertura. A carta de drinques foi criada pelo mixologista italiano Nicola Bara e pelo Diego Rocha. Na seção “Clássicos Tero”, as novidades partem de bases tradicionais com toques autorais. Entre os destaques está o Limoni e Caffè (R$ 29), que combina limoncello caseiro, gin, café, especiarias e suco de limão siciliano, clarificado com leite de soja; e o Macunaíma 3.0 (R$ 35), releitura do clássico com cachaça da Quinta Carvalho, gengibre, fernet, limão siciliano, mel e whiskey defumado.

A lista segue com criações intensas como o Caipirinha Amazônica (R$ 35) traz jambu, cachaça branca soledade, cambuci, mel e especiarias amazônicas; e o Negroni in Farssetto (R$ 34), uma releitura tropical com vermute rosé da casa, Campari, gin e goiaba, clarificado com iogurte de frutas vermelhas. Para quem busca sabores complexos, o Cocco e Pistacchi (R$ 36), que reúne whisky, creme de pistache, coco e limão siciliano; e o Platonia (R$ 39), que traz gim, Jerez Fino, Aperol, bacuri, pepino e especiarias (clarificados com leite).

Serviço

Endereço: Rua Paulo Barreto, 110, Botafogo – Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Terça e quarta, das 12h às 0h; Quinta, sexta e sábado, das 12h às 1h; Domingo, 12h às 0h.

@barterorj

ÊTTA Bar

O ÊTTA Bar alia coquetelaria criativa a uma gastronomia descomplicada. Em um ambiente que une o charme do bairro de Ipanema ao estilo urbano dos bares contemporâneos, o espaço conta com uma agradável varanda cercada por plantas e iluminação suave, ideal para degustar bons drinques e observar o movimento da rua. À frente do balcão está o chef de bar Matheus Barros, responsável tanto pela execução de clássicos quanto pela criação de drinks com foco em ingredientes tropicais.

A casa lançou uma nova carta de drinques que reúne cinco coquetéis inspirados na história da Bahia, que homenageiam momentos marcantes do estado. Como o Pascoal (R$ 38), que leva Rum Havana 7 anos, licor "Lá Ele", Amaro Averna, shrub de caju com dedo de moça, suco de limão e Ginger Ale; o Bonfim (R$ 37), que conta com Absolut Citron, cachaça Soledade Pau Brasil, cajuína, cordial de pimentas baianas e bitter de cacau; o Canudos (R$ 37), feito com Beefeater 24, Lillet Blanc, licor de mel de cacau, limão e suco de abacaxi; a Academia dos Rebeldes (R$ 39), composto por Beefeater Blackberry, Beefeater Dry, vermute de caju e fat washing de Campari no dendê; Fobica (R$ 38), uma mistura de Tequila Espolòn Blanco, Havana 3 anos macerada em anil, licor de jenipapo, suco de limão e clara de ovo.

Serviço