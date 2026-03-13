Seis chefs que marcam a força feminina nas cozinhas do Rio

Ciranda Árabe Santiago Harte / Especial

Historicamente marcada pela presença maciça de homens, a cozinha profissional ainda impõe desafios diários às mulheres que escolhem liderar o fogão de restaurantes. No Rio de Janeiro, porém, uma nova geração — ao lado de nomes já consolidados — vem redesenhando esse cenário com talento, disciplina e identidade própria. Em cozinhas que exigem precisão, resistência e comando, chefs mulheres afirmam sua presença não apenas pela técnica, mas pela capacidade de imprimir sensibilidade, consistência e visão autoral em projetos que ajudam a renovar a gastronomia carioca.

Por isso, no Mês da Mulher, olhar para esses restaurantes é também reconhecer trajetórias construídas com perseverança em um ambiente historicamente desigual. À frente de suas casas, essas chefs conduzem equipes, desenvolvem conceitos e traduzem experiências que ampliam o repertório culinário da cidade, mostrando que liderança e criatividade caminham juntas. A seguir, conheça os restaurantes do Rio de Janeiro comandados por mulheres que vêm transformando a cena gastronômica local, e que merecem entrar no seu próximo roteiro à mesa.

Sofia (Katia Barbosa)

Quando se fala em comida popular brasileira no Brasil, Kátia Barbosa, a ‘Rainha da Comida Popular Brasileira’, segundo o Guia Michelin, é o primeiro nome entre cozinheiros dessa vertente culinária. A cozinheira transformou um dos principais pratos da nossa gastronomia, a feijoada, em um petisco, que hoje é o mais copiado do país e se tornou patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Ao iniciar sua carreira em um pequeno botequim na Praça da Bandeira, o Aconchego Carioca, atualmente, a profissional se divide entre cinco empreendimentos gastronômicos, além de participar em programas de TV, séries e comerciais. Entre eles o Sofia, um casarão de três andares na Praça da Bandeira, na Rua Barão de Iguatemi.

A brasilidade que a consagrou está obviamente refletida no cardápio. Porém, no lugar dos pratos fartos para compartilhar, e dos bolinhos que fazem parte do DNA de suas outras casas, ali a chef escolheu um formato novo, que lhe permite maior liberdade para usar e abusar dos ingredientes. No almoço, são opções de entrada, principais - com opções vegetarianas também- e sobremesas, numa simpática proposta de almoço executivo de excelente custo-benefício. À noite há as opções também de petiscos, sanduíches, e uma gama maior de entradas, principais e sobremesas. Ingredientes populares, como porco, fraldinha, camarão, peixes e muitos vegetais, servem de base para as criações da chef.

Endereço: Rua Barão de Iguatemi, 257-c, Praça da Bandeira – Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 9h às 17h

@sofiarestauranterj

Alloro al Miramar (Juliana Magioli)

Após trabalhar por quase sete anos, ao lado do renomado chef Nello Cassese, no restaurante italiano estrelado Cipriani, no hotel Belmond Copacabana Palace, a carioca Juliana Magioli assumiu o desafio de assumir uma cozinha, pela primeira vez. O seu cardápio de estreia à frente do Alloro al Miramar, sofisticado restaurante italiano situado no hotel cinco estrelas Miramar by Windsor, na praia de Copacabana, pode ser definido como de “intensidade, frescor e paixão”.

A mudança feita por ela no cardápio começou no couvert, com a inclusão de três novidades: pane carasau, um pão típico italiano, com queijo grana padano por cima; manteiga noisette de ervas e o grissini cacio e pepe com queijos pecorino e grana padano e pimenta. Na entrada, algumas surpresas: a Bistecca di cavolfiore caramellata, pinoli e capperi (R$ 75 + taxa), um steak de couve-flor caramelizada, purê e cuscuz de couve-flor, molho de salsa, pinoli e mini alcaparras; além de Crudo di capesante, aglio nero e alici (R$ 110 + taxa), um crudo de vieiras, purê de alho negro e crocante de anchova; e o Polpo, patate e paprika affumicata (R$ 96 + taxa), uma batata rosti, com polvo grelhado e maionese de páprica defumada.

Nos principais, a chef deixa claro uma das suas paixões: preparar molhos e glaces e isso pode ser comprovado em algumas receitas, como na Tagliata di manzo e cipolle (R$ 170 + taxa), um bife de ancho, texturas de cebola e molho demi-glace; e na Pancetta di maiale, peperonata e baroa (R$130 + taxa), uma barriga de porco, pimentões e purê de batata baroa. Na sobremesa, o tradicional doce italiano tiramisù é servido em forma de entremet com ganache de café (R$ 48 + taxa). Além dele, também está entre as novidades, a Panna cotta alla vaniglia, mela caramellata e pasta sfoglia (R$52 + taxa), uma panacota de baunilha, maçã caramelizada com pinoli e uva passa e massa folhada.

Endereço - Avenida Atlântica, 3.668, Copacabana. Miramar Hotel by Windsor.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 23h. Sábados, domingos e feriados, das 12h30 às 23h.

@alloroalmiramar

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Bocado (chef Julia Raposo)

A Rua do Senado, considerada por uma publicação britânica como a mais “cool” do mundo, ficou mais legal ainda. A chef Julia Raposo, que esteve à frente por anos do Olivo Villagio, na Barra, agora comanda o Bocado, dentro do novíssimo hot spot Mercado Central. A proposta dela para a casa é simples: boa comida, boas bebidas e uma atmosfera de informalidade. E o menu reflete as andanças da chef pelo “Velho Continente”. Os pratos e petiscos trazem as influências que teve de Londres a Roma. Tudo isso é feito através de ingredientes locais. Tem até uma “TV de cachorro” de onde saem Galetos com farofa e batatonese (R$ 59).

A língua no espeto glaceada em melaço asiático (R$ 38) é fatiada bem fininha a mão. Tem sabor intenso e um dulçor na medida. A massa choux com fonduta de Canastra, salumeria e redução de balsâmico (R$ 43) é daqueles bons pratos para começar a dizer tchau para a fome. Já o Crudo de atum com pistache, hortelã, limão e telha de arroz (R$ 61), traz muita leveza, frescor e texturas. Tudo diversão em formato de comida.

Endereço: Rua do Senado, 46 – Centro, Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: Segunda a Quarta, das 11h30 às 17h. Quinta a sábado, das 11h30 à 0h.

@bocado_centro

Esperança Eco (chef Verônica Moreira)

Verônica Moreira cresceu cercada por arte e cultura, ambiente que marcou profundamente sua trajetória. Iniciou a vida profissional como atriz, passando pelos palcos antes de seguir um caminho mais estável no Direito. No entanto, a inquietação criativa e sua conexão com a natureza, que a levou a se tornar vegetariana aos 24 anos, acabaram direcionando uma nova mudança de vida. Aos 50 anos, decidiu reinventar sua trajetória e criou o Esperança Eco, inicialmente um mercado orgânico de bairro que evoluiu para um restaurante vegetariano e vegano em Laranjeiras. Paralelamente, passou a aprofundar sua formação em gastronomia plant-based, incluindo estudos no Le Cordon Bleu, consolidando sua transição para a cozinha e sua atuação como chef.

O Esperança.Eco é um espaço que reflete o espírito do Rio: leve, criativo, diverso e afetivo. A comida é vegetariana e vegana, feita com ingredientes frescos, orgânicos e muito cuidado. Entre as caracteres do local, estão a constante busca pelo equilíbrio entre saúde, prazer e sustentabilidade. Um dos carros-chefes da casa, a Ciranda Árabe, leva caponata, falafel, homus de grão de bico, crispy de cebola, tabule, tortilhas de pão árabe e coalhada da casa sobre cama de rúcula, finalizado com uvas assadas. Dependendo da fome, é uma ótima sugestão para dividir com excelente custo-benefício (R$ 54).

Endereço: Rua General Glicério 224, loja D – Laranjeiras, Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 9h às 21h45.

@esperancaeco

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Madame Olympe (chef Jessica Trindade)

A fiel escudeira do Claude Troigros, chef Jessica Trindade, sempre brilhou a frente do Chez Claude e do Cantina do Claude. Porém, ganhou ainda mais protagonismo ao comandar também, junto com o seu mentor, o novo Madame Olympe. Ela mantém firme a combinação de técnicas francesas com ingredientes brasileiros, num cardápio em que contempla práticas sustentáveis, desde parcerias com pequenos produtores até um aproveitamento consciente de insumos.

Os dois tipos de menu degustação da casa foram pensados quase na totalidade pela Jessica: um de quatro etapas (R$ 380) e outro composto por oito etapas (R$ 480), com a etapa opcional de queijos brasileiros (R$ 82). Da sua equipe na cozinha saem pratos como o atum otoro com melancia marinada e caviar de chia; a cavaquinha com caldo de gengibre e capim-limão; o pudim de ovo com ouriço e cogumelos; o magret de pato com lâminas de palmito ao tucupi, couve-flor e demi-glace perfeito feito com pé de porco; e o peixe ao beurre de shoyu, cebola, acelga desidratada e temperada com kimchi.

Endereço: Rua Conde de Bernadote, 26, loja 101 - Leblon, Rio de Janeiro.

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 18h30 à 0h.

Sítio Gastronômico (chef Anna Dolezal)

O Sítio Gastronômico nasceu do desejo da chef Anna Dolezal em transformar sua vida. Formada em Administração e com passagem pela área financeira de uma multinacional, ela decidiu deixar tudo em São Paulo, onde vivia,para retornar ao Rio de Janeiro e estudar gastronomia. Para ajudar a custear o curso na Le Cordon Bleu, Anna e o marido passaram a organizar jantares na fazenda da família dele. A repercussão foi tão positiva que os encontros, inicialmente despretensiosos, evoluíram para o que hoje é um dos restaurantes mais procurados do município de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio.

A chef faz questão de trabalhar com produtores locais para ter os insumos mais frescos possíveis. Além disso, a casa também conta com horta própria de temperos. É bem comum vê-la colhendo algo para usar no mesmo instante no preparo dos pratos. O Sítio Gastronômico funciona somente aos finais de semana e a aposta é no cardápio autoral, que muda de acordo com a sazonalidade dos ingredientes.

Endereço: Estrada Francisco Guimarães, 1100 - Pedro do Rio, Petrópolis (RJ).

Horário de funcionamento: Sexta e sábado, de 12h30 às 22h (última reserva às 20h30); domingo, de 13h às 18h (última reserva às 16h).

@sitiogastronomico