Quem viveu Porto Alegre nas últimas décadas provavelmente já ouviu falar do Rib’s. A lancheria, inaugurada em 1974 na Rua 24 de Outubro, virou um daqueles lugares que ultrapassam o status de restaurante e entram direto para a categoria de memória afetiva da cidade. Era ali que muita gente se encontrava depois da aula, antes da balada ou simplesmente para comer um sanduíche sem pressa. O famoso “murinho” em frente ao restaurante virou quase um ponto turístico informal da juventude porto-alegrense.
O tempo passou, os donos se aposentaram e o restaurante tradicional fechou as portas. Mas a história não terminou ali. Parte da equipe que trabalhou no local decidiu que aqueles sabores não podiam simplesmente desaparecer. Assim nasceu o The Best Food, que assumiu a missão de manter vivo o cardápio clássico da antiga casa, com direito às receitas originais, aos molhos lendários e àquele espírito de lancheria americana que marcou gerações.
A sensação ao chegar até lá é meio curiosa: parece que a cidade mudou, mas aquele estilo de lanche segue exatamente onde deveria estar. E quando a comida chega na mesa, fica ainda mais claro por que tanta gente ainda fala do antigo Rib’s com brilho nos olhos.
Um dos pratos que provamos foi o Poderoso (R$ 29), e o nome não é exagero. O prato chega com dois bifes de carne, ovo, arroz, salada e uma torrada acompanhada de molho rosé. Na prática, é uma alaminuta turbinada. Daquelas que fazem qualquer pessoa repensar se realmente estava com tanta fome assim. Mas quando o prato aparece, não tem volta.
Outra estrela da casa é o Dos Deuses (R$ 26), um xis clássico daqueles que respeitam a tradição porto-alegrense: pão, carne, bacon, bastante queijo e muito recheio. A gente pediu ele com o molho curry da casa e aí a história muda completamente. O lanche fica intenso, saboroso e entra fácil na categoria “coisas que a gente gostaria de comer de novo amanhã”.
Mas se teve um prato que roubou a cena na mesa, foi o The Best Prato (R$ 29). A combinação pode até parecer simples: maionese, rosbife, presunto, ovo, fritas e torradinhas. Só que existe um detalhe muito importante nessa história. A maionese da casa. Ela não é apenas boa. Ela é praticamente um personagem do restaurante. Cremosa, cheia de sabor e perigosa, porque quando tu percebe, já está colocando mais uma colher no prato.
E claro, não tem como falar desse tipo de lancheria sem mencionar os molhos. A mostarda da casa continua marcando presença e vale muito a pena provar. Mas o verdadeiro motivo que fez a gente aparecer por lá, precisamos admitir, foram os milk-shakes, disponíveis no sabor morango, chocolate e o imperdível . Pedimos todos os sabores para dividir entre a galera e o resultado foi simples: ninguém conseguiu escolher um favorito. Todos entraram na categoria “aceitaria outro agora sem pensar duas vezes”.
VEREDITO
No fim das contas, o The Best Food é muito mais do que uma lancheria. É um daqueles lugares que carregam um pedaço da história gastronômica de Porto Alegre. Para quem frequentava o Rib’s, a visita funciona quase como um reencontro a um velho amigo. Para quem nunca conheceu a casa original, é a chance de entender por que tanta gente ainda fala dela com saudade.
Uma coisa é certa: tem lugares que fecham as portas, mas os sabores continuam rodando pela cidade. E nesse caso, eles seguem bem vivos na 24 de Outubro, 1320.
Serviço:
Endereço: Rua Vinte e Quatro de Outubro 1320.
Horário de funcionamento: Aberto de segunda a sábado, das 11h15 às 22h. Domingo, das 12:00 até às 22:00.
@thebestfood24