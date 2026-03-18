Restaurante italiano em Porto Alegre: conheça o clima no segundo andar do Mercado Público 

Patrick Hartwig / Agência RBS

Quem costuma circular pelo emblemático prédio, geralmente, costuma ficar no térreo, entre corredores e bancas tradicionais. Faz parte daquele movimento de viver a rotina no centro da Capital. Contudo, basta subir para o segundo andar para descobrir outro lado do mercado: um espaço que reúne diferentes operações gastronômicas e onde está a Osteria Del Mercato, um lugar que aposta na culinária italiana como protagonista.

Localizada no prédio histórico, a casa ocupa um dos espaços do mezanino e convida o visitante a fazer uma pausa no meio do passeio pelo centro. O ambiente mantém aquele clima clássico do mercado, mas com uma proposta que combina bem com um almoço mais demorado ou um encontro entre amigos.

Para abrir os trabalhos, começamos pelos Arancini (R$20), aqueles tradicionais bolinhos de arroz da cozinha italiana. Crocantes por fora e bem cremosos por dentro, chegam quentinhos e cumprem bem a missão de despertar o apetite. Arrisco a dizer que são daquelas entradas que somem da mesa rapidamente enquanto o papo começa a embalar.

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Nos pratos principais, o cardápio segue apostando em receitas clássicas e combinações bem executadas. Uma das escolhas foi o salmão com legumes tostados (R$65), opção mais leve e equilibrada que valoriza o sabor dos ingredientes sem exageros.

Já o polvo em tentáculos com batatas da casa (R$138) aparece como um dos pratos mais intensos do menu. O fruto do mar é salteado na manteiga com alcaparras e azeitonas, acompanhado por molho romesco, legumes tostados e batatas ao murro. E o resultado, é claro, não poderia ser diferente: um prato cheio de camadas de sabor, que mistura acidez, untuosidade e textura.

Outro destaque da mesa foi o Ragu di Manzo (R$68), que representa bem o espírito da cozinha italiana da casa. A carne é cozida lentamente até ficar macia e desfiada, refogada com cebola, alho e salsão no molho pomodoro. Para finalizar, entra uma fonduta de parmesão que traz cremosidade e amarra todos os elementos do prato.

Patrick Hartwig / Agência RBS

Entre entradas e principais, a Osteria Del Mercato acaba se mostrando como uma ótima parada para quem está explorando o Mercado Público e quer transformar o passeio em um momento de mesa. No meio do burburinho gastronômico do segundo andar, o restaurante cria um espaço onde tradição, boa comida e o ambiente histórico do mercado se encontram.

Para quem gosta de descobrir novos cantinhos dentro de lugares já conhecidos da cidade, a dica fica fácil: na próxima visita ao Mercado Público, vale subir as escadas e conhecer a Osteria Del Mercato.