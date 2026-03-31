GERAL

Sabor napolitano
Notícia

Pizzaria napolitana em Porto Alegre aposta em clássicos italianos e clima descontraído

Com proposta focada em sabores autorais, charcutaria e bons drinks, o Pizza Mesa já desponta como novo ponto de encontro na cidade

Patrick Hartwig

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