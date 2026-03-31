Pizzaria napolitana em Porto Alegre aposta em clássicos italianos e clima descontraído

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Pizza Mesa entrega qualidade e sabores únicos. Patrick Hartwig / Agência RBS

"Tá na mesa.” O nome já entrega o espírito: comida para compartilhar, sem muita cerimônia e com foco no que realmente importa. A mais nova aposta do grupo Mesa em Porto Alegre segue essa linha e apresenta ao público o Pizza Mesa, um lugar com foco no sabor napolitano que chegou ocupando seu espaço na Dinarte Ribeiro, praticamente como uma extensão natural da casa original, logo ali do outro lado da rua.

A proposta é simples no papel, mas bem executada na prática: boas pizzas, entradas que abrem o apetite sem roubar a cena e uma carta de drinks pensada para acompanhar tudo isso. Como resultados, vemos um ambiente que convida a sentar sem pressa e deixar o pedido ir crescendo aos poucos.

Logo de cara, a experiência começa pelo coperto (R$ 52), que funciona quase como um ritual de abertura. Em vez do tradicional pãozinho, chega à mesa uma massa de pizza assada no forno, acompanhada de ricota caseira, molho de tomate e azeite de oliva. A combinação é simples, mas entrega exatamente o que promete: sabor, textura e aquele primeiro impacto que já define o tom.

Na sequência, entram as charcutarias, que aparecem como uma etapa importante do percurso. Entre as opções provadas, três se destacam e praticamente formam um trio obrigatório: pancetta, mortadella e prosciutto. São escolhas que funcionam tanto para dividir quanto para ir beliscando, enquanto a conversa se desenrola.

Os drinks também têm seu espaço na experiência. A carta traz opções variadas, mas um dos destaques é o drink da casa, o “Mesa” (R$ 42), que equilibra bem com as entradas e ajuda a manter o ritmo leve da refeição. É o tipo de acompanhamento que encaixa naturalmente, sem competir com os sabores da cozinha.

Mas é nas pizzas que a casa realmente mostra a que veio. Entre as opções, uma das que mais chama atenção é a combinação de mortadella com pistacchio e burrata (R$ 89). A mistura pode parecer inusitada à primeira vista, mas funciona com precisão: a gordura da mortadella, o toque levemente adocicado do pistache e a cremosidade da burrata criam um conjunto marcante, daqueles que ficam na memória mesmo depois da última fatia.

Além do cardápio, o ambiente também cumpre bem o papel. O Pizza Mesa mantém um clima descontraído, com um espaço pensado para encontros entre amigos, jantares sem pressa ou até um date mais descomplicado. A proximidade com o restaurante original reforça a sensação de continuidade, como se fosse um novo capítulo da mesma história.

No fim, a proposta se sustenta justamente por não tentar ser mais do que precisa: boa comida, bem executada, em um ambiente agradável. Para quem gosta de pizza napolitana e procura novos lugares para explorar em Porto Alegre, o Pizza Mesa surge como uma parada que vale a visita.

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