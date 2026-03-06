Pizzaria em Porto Alegre transforma jantar em viagem à Itália 

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Sabores do cardápio são essenciais para a experiência, mas o ambiente e o clima de lá dão um toque especial. Patrick Hartwig / Agência RBS

Existem experiências irreplicáveis. Por maior que seja a tentativa, nada faz totalmente jus à realidade. Talvez a Itália no verão seja uma delas, com seu clima vibrante, Aperol Spritz gelado e uma energia inconfundível. Imagine, então, a minha surpresa ao encontrar um pedacinho desse lugar inesquecível em Porto Alegre.

Chegue mais cedo e aproveite para presenciar o pôr do sol. Patrick Hartwig / Agência RBS

A entrada já entrega um pouco do que te espera: na recepção, o aroma do limão siciliano conduz até o ambiente principal, onde um aviso dá o tom da casa: “Você não está em um restaurante! Aqui mora nossa família. Sejam bem-vindos e sintam-se em casa.”

E é exatamente essa a sensação que o lugar provoca — a de estar visitando a casa de um amigo próximo. A vista também não deixa a desejar e só poderia ficar ainda melhor se tivéssemos tido a sorte de presenciar o pôr do sol por lá.

Para iniciar a noite no melhor clima italiano, logo pedimos dois drinks - o Limoncello Spritz, com Prosecco, Limoncello, Soda e um leve toque de limão siciliano, produzido na própria Villa Positano, e o clássico Aperol Spritz, com Prosecco, Aperol, Soda e laranja.

Na recepção, o aroma do limão siciliano conduz até o ambiente principal Patrick Hartwig / Agência RBS

As entradinhas fizeram companhia aos drinks, e provamos o Arancini, crocante e tradicional da culinária da ilha da Sicília, e a Bruschetta, com Tallegio, queijo italiano cremoso e marcante, mel, alho e óleo e Crudo, presunto super aromático.

Mas a parte mais especial da noite sem sombra de dúvidas foram as pizzas: crocantes e com sabores surpreendentes. Porém, seria crime não iniciar com a clássica e mais amada por todos: a Margherita, com ingredientes simples, mas deliciosos: tomate pomodoro, queijo Fior di Latte e manjericão fresco.

Depois dela, partimos direto para a Positano, e aqui o nome já entrega tudo: mediterrânea, fresca e cheia de sabor, com Mozzarella de Bufala, Alici, Daterino Giallo, Scorsa di Limone e Olio al Limone.

A pizza Capricciosa também não deixou a desejar, com Pomodoro, Carciofi, Funghi, Olive, Fior de Latte, Cotto e Parmigiano, o sabor é completo e ricoo em aromas e texturas. Para finalizar com chave de ouro, experimentamos a Quattro Formaggi, com Tallegio, Mozzarella de Bufala, Parmigiano e Zola; o equilíbrio clássico de cremosidade e intensidade, perfeita para os fãs de queijo (assim como eu).

Veredito

A Villa Positano é aquele lugar que você vai não apenas para comer, mas também para viver. Os sabores ali são essenciais para a experiência, sim, mas o que realmente faz a diferença é o ambiente e o clima de lá. Tentativas de replicar a Itália são inúmeras por aí, mas muitas falham na característica mais importante: capturar o verdadeiro espírito da la dolce vita. E aqui, nessa casa na Zona Sul de Porto Alegre, ouso dizer que o objetivo foi cumprido com sucesso.

A casa agora conta com novidades, como a sequência completa de entradas, pizzas e sobremesas em 12 etapas, além de uma opção menor para quem não tem tanto apetite. No cardápio à la carte, são 28 sabores diferentes. Outras novidades são o take away e o empório, para quem quer levar aqueles ingredientes especiais para casa.

Serviço

Devido à alta procura por reservas, o endereço só é informado após a confirmação da agenda. Para mais informações, incluindo valores, é necessário entrar em contato diretamente com os proprietários pelo WhatsApp.