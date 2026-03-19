Onde comer saudável em Porto Alegre: conheça a Nolie Health Bar

Entrada Isadora Ritter / GrupoRBS

A ambientação em tons de lilás do local já antecipa: há algo diferente acontecendo em Porto Alegre. Entre o moderno e o futurista, foi justamente essa estética que capturou a nossa atenção ao entrar na Nolie Health Bar, no Bom Fim. O lugar, que está em soft opening, é um convite silencioso para uma pausa mais colorida e saudável na rotina.

Diante de tantas opções variadas que a cidade oferece, poucas conseguem equilibrar praticidade e saúde de verdade. E é aí que a Nolie entra em cena, oferecendo um cardápio que vai de smoothies proteicos, sanduíches gostosos, sucos, entre outras diversas opções que agradam o paladar e o corpo simultaneamente.

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Para iniciar a experiência, pedimos o sanduíche de Frango Proteico (R$34,90) — também conhecido como o meu favorito, com pão crocante, peito de frango desfiado com requeijão light, maionese de páprica, tomate cereja e rúcula. É daquelas combinações simples mas que cumprem o que prometem, perfeito para um lanche prático e gostoso durante o dia. Em seguida o Pera e Mel (R$29,90) surpreende. Um sanduíche feito com queijo minas, rúcula, fatias de pera e molho mostarda e mel. Inusitado na mesma proporção que é delicioso. Por fim, o Atum Tropical (R$34,90) traz a leveza do peixe com o frescor da manga, resultando em um sanduíche leve e inesperado.

Refrescos

Para acompanhar, provamos dois sucos que traduzem bem a proposta da casa: o Verde Detox (R$18,90) com couve, kiwi, pepino, maçã e limão, e o Rosa Bem-estar (R$18,90), com frutas vermelhas, limão siciliano e um toque sutil de lavanda.

Para finalizar a experiência, não poderíamos ir embora sem provar um smoothie proteico. Alguns sabores são rotativos por lá, como é o caso do Smoothie Detox (R$32,90), embora, o cardápio ofereça uma variedade que convida a voltar e testar novos favoritos.

Smoothie Brunna Oliveira / GrupoRBS

Veredito

Seja para um café da manhã reforçado ou um lanche prático durante a tarde, a Nolie Health Bar é uma opção que entrega dois pontos importantes para quem preza pela saúde: ingredientes naturais e combinações que agradam sem pesar. Mais do que uma opção “fitness”, o lugar se posiciona como um respiro dentro da rotina corrida, onde comer rápido não significa comer mal.

*A casa está em soft opening, com evento de inauguração previsto para o sábado (21).

Serviço

Horário de Funcionamento: De terça à domingo, das 9h30 às 18h30.