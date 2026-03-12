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Enoturismo 
Notícia

Novo espaço no Vale dos Vinhedos combina vinícola, restaurante e paisagem

Paulo Geremia Vino & Cucina propõe uma experiência com vinhos próprios e menu assinado por Rodrigo Bellora 

Brunna Oliveira

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