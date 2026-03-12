Novo espaço no Vale dos Vinhedos combina vinícola, restaurante e paisagem

Ler resumo

Entre as curvas do Vale dos Vinhedos, nosso time avistou de longe o desenho dos morros que anunciavam a chegada até a Paulo Geremia Vino & Cucina. A paisagem que muda de tom conforme a luz do dia, é o suficiente para tirar o fôlego de quem, assim como eu, chegava pela primeira vez até a região. Nesse mesmo local, nos deparamos com o imponente local que reúne arquitetura, gastronomia e produção vitivinícola em um mesmo percurso.

O espaço, idealizado pelo empresário por trás da rede Di Paolo, foi pensado para que a visita vá além da degustação: a proposta é integrar a experiência do vinho à mesa, com um menu assinado pelo chef Rodrigo Bellora. Fomos até lá conhecer o ambiente e trazer nossa opinião sobre a experiência.

Primeiras impressões

Logo na chegada percebemos que seria uma experiência que brincaria com nossos sentidos. Com um projeto que deixa o Vale como protagonista, as grandes aberturas do prédio enquadram a paisagem e conduzem o olhar de quem passa para as fileiras de parreirais, criando uma atmosfera de tranquilidade e contemplação.

A ideia acompanha um movimento observado no enoturismo brasileiro, que os últimos anos, passou a ganhar força, segundo dados da União Brasileira de Vitivinicultura. As informações revelam que o setor tem investido cada vez mais em experiências ligadas à gastronomia e ao turismo, ampliando o papel das vinícolas para além da produção. Na mesma linha, a Embrapa Uva e Vinho aponta que a Serra Gaúcha concentra a maior parte da vitivinicultura nacional, reunindo tradição, pesquisa e novas propostas voltadas ao visitante.

Leia Mais Novas cultivares lançadas pela Embrapa Uva e Vinho prometem elevar rendimento e resistência em vinhedos na Serra

Comer pelas beiradas

Na mesa, a experiência começa pelas entradas. Chegaram à mesa o crostini de polenta com legumes defumados e fermentados (R$ 39), de sabor intenso e marcado pela acidez delicada da conservação, e o carpaccio de tatu bovino (R$ 89), servido com azeite de oliva, limão-siciliano, rúcula, parmesão e pão de fermentação natural crocante, combinação que equilibra frescor e textura.

Protagonistas da cozinha

Nos principais, o cardápio percorre referências da tradição italiana com leitura contemporânea. A lasanha bolognese (R$ 69), preparada com massa fresca, ragu encorpado e molho béchamel gratinado, reforça a ideia de cozinha de longa cocção. Mas nada se compara a leveza da massa artesanal do strozzapretti ao pesto (R$ 74), feita com manjericão fresco, nozes torradas e parmesão curado no vinho, que traz notas mais aromáticas. Após isso, experimentamos o bacalhau pilpil (R$ 190), que ao ser servido com tomates assados e batatas ao murro, amplia o repertório da casa com um prato de sabor profundo e untuoso. Arrisco a dizer que o último foi um dos meus favoritos do menu.

Para harmonizar com os pratos os rótulos da vinícola acompanham o percurso deixando a gastronomia falar por si só e demonstrando equilíbrio e versatilidade, pensados para dialogar criar um diálogo fluído entre os elementos à mesa.

Para adoçar

A sobremesa encerra o trajeto de forma delicada. O tortino de chocolate com nozes (R$ 35), de interior cremoso e servido com gelato de cumaru, chega quente até os pratos. Enquanto o silêncio da paisagem do vale segue presente do lado de fora, no salão ouvimos suspiros e o tilitar dos talheres aproveitando cada fatia do doce.

Para finalizar, provamos o tortino de chocolate com nozes com gelato de cumaru Brunna Oliveira / Agência RBS

Veredito

Mais do que uma parada para degustar vinhos, a visita se constrói como um percurso sensorial completo, em que arquitetura, cozinha e produção se encontram no mesmo cenário. No Vale dos Vinhedos, onde a vitivinicultura se confunde com a própria história da região, experiências assim mostram como o setor continua se reinventando sem perder o vínculo com a mesa.

Serviço