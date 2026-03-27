Novas vozes, conteúdos e coleção de camisetas: Destemperados celebra 19 anos com ações especiais

Diogo Carvalho e Lela Zaniol. Larissa Coiro / Divulgação

O Destemperados, multiplataforma de conteúdo gastronômico, celebra seus 19 anos de história nesta sexta-feira (27) com uma série de novidades. Conectando-se ainda mais com o público, a marca anuncia novas vozes, estreia temporadas de suas atrações na RBS TV e apresenta seis novas seções em Zero Hora e GZH. Em homenagem aos 254 anos de Porto Alegre, uma coleção de camisetas exclusivas também foi lançada.

Expandindo o olhar editorial, o time do Destemperados recebe novos curadores gastronômicos. Conhecidos como Food Hunters, eles vivem experiências com o selo de qualidade da marca, trazendo avaliações e recomendações culinárias. A gaúcha Mariana Weckerle, a Guria Natureba, integra a equipe com a coluna “Abobrinhas”, que aborda alimentação saudável e bem-estar em um tom leve e descontraído.

As novidades no caderno Destemperados, em Zero Hora, e em GZH incluem as editorias “Fala Chef”, que traz trajetórias e desafios de empreendedores do setor; “Mesa & Memória”, no qual o público compartilha receitas e lembranças afetivas; “Rotas Gastronômicas”, com um guia de viagem pelo paladar do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo; "Tendência & Mercado", conectando negócios e inovação na área; e “Comida & Cultura”, que explora a gastronomia em diálogo com o cinema, a literatura e movimentos culturais do cotidiano.

O programa Mapa Destemperados, apresentado por Diogo Carvalho e Lela Zaniol, estreia sua quarta temporada na RBS TV no dia 4 de abril, mostrando as tradições e o melhor da culinária por cidades do Rio Grande do Sul. O projeto Comida de Estádio, que conecta futebol e gastronomia em parceria com o Globo Esporte RS, também ganha novos episódios em busca da melhor comida de arquibancada.