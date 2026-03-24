Delis em Porto Alegre: conheça os sanduíches do Freddie's 

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Estabelecimento do bairro aposta na produção própria de charcutaria e em receitas tradicionais Patrick Hartwig / Agência RBS

Comidas finas, embutidos artesanais e sanduíches preparados na hora definem as tradicionais delicatessens. Com surgimento na Alemanha do século XVIII, os estabelecimentos se popularizaram nos Estados Unidos (EUA) com a culinária das comunidades de imigrantes e não demoraram até chegar ao Brasil. Em Porto Alegre, o formato ganha uma nova leitura no bairro Moinhos de Vento com a abertura da Freddie’s Deli, que aposta na produção própria de charcutaria e em clássicos das delis americanas.

O projeto nasceu após uma viagem feita pelo chef Fernando Rousselet, por Nova York, onde visitou casas históricas como a Katz's Delicatessen. Segundo ele, esse foi o motor necessário para tirar os planos do papel e construir e montar a loja em parceria com a sócia e esposa, Fernanda Martini.

— Fui a Nova York, conheci a Katz’s e depois vi lugares parecidos em São Paulo. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensava: como é que Porto Alegre ainda não tem uma deli assim? Foi aí que comecei a estudar charcutaria e a desenvolver o projeto que acabou virando a Freddies — conta Fernando.

Curiosos e comilões como somos, não poderíamos deixar de conhecer a charmosa janela do Pátio Ivo Rizzo, onde fica situado o empório. Junto com meus colegas Patrick, Isadora e Jenifer, zeramos o menu da casa e, claro, trouxemos tudo em primeira mão.

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Clássicos e produção autoral

Com um menu enxuto, mas recheado de referências às delis americanas, o novo estabelecimento do bairro aposta na produção própria de charcutaria e em receitas tradicionais que vão do pastrami às opções de café da manhã. Para começar a visita, escolhemos as mesinhas que ficavam estratégicamente do lado da janela – onde a mágica acontece. Fomos direto aos carros-chefe da casa.

Carros-chefe da casa

Começamos pelo Roast Beef French Dip (R$ 47), feito com pão de baguete e fatias muito finas do roast beef. A cremosidade do queijo provolone e a cebola caramelizada que acompanhavam o recheio do sanduíche também se destacaram junto com a maionese de alho assado e raiz forte trouxeram. Isso sem mencionar o molho de carne feito para mergulhar a comida e pegar ainda mais o sabor da casa.

Seguimos provando o menu. Dessa vez, fui surpreendida com o preparo do que, mais tarde, se tornaria o meu favorito: o Pastrami (R$ 68). Com um sanduíche de pão de forma servido com pastrami de peito cortado na faca, sweet pickles, queijo suíço e dill mayo – um molho cremoso feito à base de maionese misturada com a erva dill – o lanche conquista desde a primeira mordida.

O terceiro carro-chefe da casa se apresentou, quase como quem espera um espaço reservado depois de todas as delícias. Pensávamos que não poderia melhorar, mas nos enganamos. O Cubano (R$ 45), tem uma pegada mais parecida com o borogodó brasileiro: gostinho de porco assado, presunto, sweet pickles, queijo suíço e mostarda. Pra finalizar, o baguete é prensado na chapa. Comemos ainda quente e adoramos.

Café reforçado

Todos os anos milhares de pessoas vão até o Katz's para almoçar ou jantar. Com mais de 100 anos de atuação, o local ainda chama a atenção por seguir sua tradição de preparo, ao mesmo tempo em que consegue se manter jovem. Parte desse reconhecimento, vem das trocas que os atuais proprietários conduzem o atendimento no dia a dia. Um exemplo disso, é o Jake Dell, o proprietário da terceira geração da Katz's Delicatessen de Nova York, que faz questão de circular pelas mesas e conversar com os clientes a respeito da experiência na loja.

Nem precisamos ir até a metrópole estadunidense para viver uma experiência similar. Após a primeira rodada de sanduíches, Rousselet nos trouxe a segunda leva de pedidos do Freddie’s, colhendo feedbacks sobre a experiência e sugerindo que provássemos também as opções que serviriam como café da manhã (reforçado), outra marca registrada das delicatessens.

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Entre as pedidas, começamos pelo Grilled Cheese (R$ 45), preparado com pão de forma prensado na chapa, queijo suíço e cheddar derretidos na medida certa. Simples na descrição, mas cheio de sabor, o sanduíche mostra como a técnica e a escolha dos ingredientes fazem diferença mesmo nas receitas mais clássicas.

Na sequência, partimos para o Egg Breakfast Sandwich (R$ 42), feito com brioche, ovos mexidos preparados na hora, queijo cheddar e bacon artesanal da casa — que também pode ser substituído por presunto. A combinação entrega exatamente o que promete: um café da manhã reforçado, daqueles que sustentam o dia inteiro, com sabor amanteigado e textura macia.

Para fechar, provamos o Honey Toast Vanilla Dip (R$ 35), uma torrada japonesa assada com manteiga e mel, servida com creme inglês para mergulhar. Crocante por fora e macia por dentro, a sobremesa — que também funciona como café da manhã para os mais gulosos — trouxe um contraste doce depois da sequência de sanduíches salgados e mostrou que a deli também sabe brincar com preparos fora do óbvio.

Serviço