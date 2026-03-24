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Da Alemanha para o Brasil 
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Delis em Porto Alegre: conheça os sanduíches do Freddie's 

Restaurante traz sanduíches clássicos e produção artesanal ao bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Brunna Oliveira

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