Mini guia do Lollapalooza: bares, restaurantes e novidades

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O Lollapalooza Brasil está chegando, e a edição de 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up reúne mais de 70 artistas, com nomes de peso como Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator, Lorde e Skrillex.

Mas as atrações não param nos palcos. Para quem vai aproveitar o festival na capital paulista, preparamos um mini guia com bares, restaurantes, hotel e até spoilers gastronômicos do que estará disponível dentro da área de alimentação de um dos maiores festivais de música do mundo.

Fôrno no Lollapalooza

O Fôrno participa pela sexta vez da área gastronômica do festival e estará no espaço Chefs Stage, que reúne restaurantes conhecidos de São Paulo. A proposta é levar ao público sua cozinha de sanduíches artesanais e carnes defumadas, com um menu enxuto pensado para quem precisa comer rápido entre um show e outro.

Entre as opções estão a coxinha recheada de pastrami (R$ 49), com quatro unidades, feita com pastrami desfiado, creme de queijo, maionese de sriracha e grana padano; o sanduíche de pastrami com fritas (R$ 53), servido no pão de campagna com maionese de dill e picles; o Deli Deli (R$ 55), com hambúrguer, queijo, pastrami desfiado e picles; além da porção grande de batata frita (R$ 35).

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@forno_sp

Bráz Elettrica no Lollapalooza

A Bráz Elettrica, versão mais informal da tradicional pizzaria Bráz, também estará no Chefs Stage. A casa ficou conhecida pelas pizzas individuais no estilo neo-napolitano, pensadas para comer com as mãos — perfeitas para o clima de festival.

Entre os destaques estão a Margherita (R$ 59), com molho de tomate, mussarela, búfala e manjericão; a Calabrese Piccante (R$ 62), com calabresa diavoletti e fio de mel silvestre; e a Caprese 220V (R$ 74), uma das mais pedidas, com stracciatella, tomate caqui e tapenade de azeitona.

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@brazelettrica





Kotori

Localizado em Pinheiros, o Kotori, do chef Thiago Bañares, possui selo Bib Gourmand do Guia Michelin, que reconhece casas com ótima relação entre qualidade e preço. O restaurante também apareceu entre os destaques do ranking latino-americano do The World’s 50 Best Restaurants.

A cozinha é inspirada na cultura japonesa, com influência do estilo yōshoku, que adapta técnicas ocidentais a ingredientes orientais. Entre os pratos, chamam atenção as vieiras com molho ponzu (R$ 135), os cogumelos eryngii com tucupi (R$ 78), o yakimen com frango (R$ 85) e a rabanada de shokupan com toffee e sorvete (R$ 55).

Serviço

Endereço: Rua Cônego Eugênio Leite, 639, no bairro Pinheiros

Horário de funcionamento: terças-feiras a sextas-feiras das 19h às 23h e sábados das 12h às 16h e das 19h às 23h

Reservas: @ kotori.sp

Tan Tan

Localizado no bairro Pinheiros, o Tan Tan do chef Thiago Bañares, um dos melhores bares de São Paulo, foi eleito o 24º melhor bar e o único bar brasileiro no ranking The World's 50 Best Bars. A nova carta de coqueteis "Pour-Hibition" é um convite à reflexão sobre a relação com o álcool e aborda o declínio global do seu consumo, com a carta - que apresenta coquetéis sem alcool - dividida em três momentos históricos fundamentais para o desenvolvimento da coquetelaria: a Pré Proibição (antes de 1920), a Proibição (1920-1933) e a Pós Proibição (após 1933). Os drinks em destaque são o Hello Suckers! R$ 45 uma referência ao Dirty Martini com pimenta de cheiro, tomate, Don Julio Tequila branca, Ketel One Vodka, Vermute branco seco e Lapsang Souchong e o The Last Call R$ 75 com uva Thompson, Eau de Vie Lorena Alba, Strega e Jerez Fino.

Os pratos criados pelo chef Thiago Bañares têm influência asiática e são todos pensados para compartilhar. Os destaques são a gyoza (R$ 49) de porco e vegetais com molho de shoyu e vinagre; o wonton de camarão (R$ 75) chili crunch, shoyu e gergelim; o Chashumen - ramen de caldo de frango (R$ 87) com tempero de cogumelos e shoyu, chashu de barriga de porco, ajitama, cebolinha e gergelim; o Kinoko Men (R$ 87) feito de macarrão frito com molho de cogumelos e brócolis cantonês; e a torta de chocolate (R$ 52) com creme inglês.

Serviço

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 153, no Pinheiros

Horário de funcionamento: terças-feiras a domingos das 19h as 23h e sábados das 12h as 16h e das 19h às 23h

Reservas: @tantannb

Barú Marisquería

Situado em uma charmosa vila escondida na Rua Augusta, o Barú Marisquería, restaurante focado em peixes e frutos do mar do chef colombiano Dagoberto Torres, possui o selo Bib Gourmand do Guia Micheli. O reconhecimento avalia restaurantes com as melhores relações qualidade-preço, oferecendo boa comida por um custo moderado.

A cozinha explora o que há de mais fresco no dia com a proposta de um menu enxuto com peixes e frutos do mar preparados na brasa em porções para compartilhar. Os destaques do menu ficam para a ostra com salsa de tomate picante R$ 42 (2 unidades); a lula salteada com manteiga de chile verde (R$ 85); a lula com salsa criolla (R$ 78); e os Camarones al Ajillo feito com manteiga de alho e vinho acompanhados de pão tostado (R$ 138); o Arroz Chipi Chipi vôngole e açafrão da terra (R$ 53); e o Pulpo Palaviccini com salsa de chiles secos (R$ 115).

Serviço

Endereço: Rua Augusta, 2542, no Jardim Paulista

Horário de funcionamento: Terças-feiras a quintas-feiras das 12h às 15h e das 19h às 22h, sextas-feiras e sabados das 12h às 16h e das 19h as 22h e domingos das 12h as 17h

Futuro Refeitório

Em Pinheiros, o Futuro Refeitório aposta em refeições simples, rápidas e bem executadas, inspirado na ideia de um "refeitório moderno". Entre os pedidos mais populares estão o pão de fermentação natural com manteiga queimada (R$ 10), o queijo quente com três queijos brasileiros (R$ 43), ovos mexidos orgânicos (R$ 19), french toast com doce de leite (R$ 28) e o café coado (R$ 16).

Serviço

Endereço: Rua Cônego Eugênio Leite, 808, no bairro Pinheiros

Horário de funcionamento: Sábados e domingos das 9h às 16h

Reservas: @futurorefeitorio

A Casa do Porco Bar

Um dos restaurantes mais premiados do Brasil, A Casa do Porco Bar, do chef Jefferson Rueda, combina clima descontraído com cozinha autoral. É possível pedir pratos à la carte ou o menu degustação Porco D.O.C., com oito etapas por R$ 348.

Os destaques do menu à la carte são o torresmo de pancetta (R$ 64) com goiabada e picles de cebola roxa, o porco assado por 6 horas (R$ 115) acompanhado com o que tiver na horta é o carro-chefe da casa; a linguiça de porco (R$ 79) caipira tradicional, o Romeu e Julieta (R$ 62) com queijo, goiabada branca, compota de goiaba, goiabada cascão, queijo meia-cura ralado e telhas de goiaba, e o café coado (R$ 15) com bala de leite da “vó Carminha”.

Serviço

Sororoca

Endereço: Rua Araújo, 124, no bairro República

Horário de funcionamento: Segundas-feiras a sábados das 12 às 23h e domingos das 12h às 17h

Reservas pelo Instagram: @acasadoporcobar

Em uma casa dos anos 40 em Pinheiros, o Sororoca aposta em peixes e frutos do mar com menu sazonal que muda conforme a pesca do dia. O clima é descontraído, com pratos para compartilhar.

Entre as pedidas estão a caipirinha de caju e limão-cravo (R$ 35), guioza de camarão com tucupi (R$ 62), camarão-pistola (R$ 180) e filhote na brasa (R$ 187).

Serviço

Endereço: Rua Harmonia, 321, na Vila Madalena

Horário de funcionamento: De quarta-feira a sábado, das 12h às 16h30. Das 19h às 23h. Nos domingos, de 12h às 16h30.

@bar.sororoca

Kio Bakehouse

Na Vila Madalena, o Kio Bakehous, do chef Henrique Yukio Ide, é uma padaria especializada em folhados, que tem o croissant como carro-chefe. O conceito da padaria é simples e inusitado: usar a massa de croissant como base para releituras criativas de clássicos.

Localizado no térreo de um sobrado, o espaço é pequeno com algumas mesas na varanda — a dica é chegar cedo porque sempre tem fila na calçada, principalmente nos sábados e domingos. Os destaques do menu são o misto quente no brioche (R$ 36) folhado com presunto royale, mussarela, mostarda dijon, tomate assado e picles de pepino, o pão de queijo folhado (R$ 27); os ovos mexidos (R$ 28) com manteiga dashi e croissant; e o cookie (R$ 25) folhado de caramelo salgado, como um sucesso absoluto e campeão de vendas.

Serviço

Endereço: Rua Aspicuelta, 300, na Vila Madalena

Horário de funcionamento: Terças-feiras a sextas-feiras das 08h às 18h e sábados e domingos das 10h às 17h

Reservas: @kio.bakehouse





