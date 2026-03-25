Lugares para comer durante o South Summit 

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Anahís Vargas / Agência RBS

Nessa quarta-feira (25), chega até Porto Alegre a quinta edição do evento de tecnologia e inovação South Summit Brazil. Entre os dias 25, 26 e 27 de março, a capital gaúcha irá reunir brasileiros em uma área útil de 30 mil metros quadrados para uma extensa programação de painéis e palestras. Como o Centro Histórico será pano de fundo para todas as movimentações, mapeamos lugares para fugir do óbvio e explorar a cidade.

Do clássico às novidades

Por mais, que a Capital seja reconhecida como um polo de inovação, também é importante lembrar que ela carrega o título de Capital Mundial do Churrasco. Isso por si só, já demonstra a inclinação da região pela cena gastronômica local. Por isso, considerando clássicos e novidades, elencamos os 16 lugares que podem te ajudar a conhecer um pouco mais das redondezas do South Summit.

Rossi Grelhados

Se tu procura uma batatinha frita sequinha, saborosa e cortada à mão, a porta do Rossi te espera. Lá tu consegue provar uma à la minuta com maionese e um bife macio e suculento. O combo para provar o clássico gaúcho.

Serviço

Endereço: Rua dos Andradas 822, no Centro Histórico

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, das 11h às 15h. Aos sábados das 11h às 14h30.

@rossigrelhadospoa

Luciamaria Café

Próximo do Rossi, fica a Luciamaria Café, que é uma pedida ótima para quem está circulando pela Rua dos Andradas e busca uma opção saborosa de café. É importante lembrar que eles estão anexados ao emblemático casarão à Casa de Cultura Mário Quintana.

Serviço

Endereço: Tv. R. dos Cataventos, Centro Histórico - no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana.

Horário de Funcionamento: De terça à Sexta 12h às 20h. Aos sábados e domingos das 11h às 20h.

@luciamariacafesdeorigem



Galeto Mamma Mia

Polenta crocante, galeto bem temperado e pratos bem servidos indicam que tu chegou até o Mamma Mia. O restaurante é uma excelente opção para quem é fã da gastronomia italiana.

Serviço

Endereço: Av. Mauá, 1050, no Armazém A7, no Centro Histórico

Horário de Funcionamento: terça à sexta-feira, das 11h30 às 15h; das 18h às 22h. Aos sábados, das 11h30 às 22h e nos domingos, das 11h30 às 22h.

@galetomammamia

Pão e Maria

Se a fome bateu e tu precisa de um café pra começar o dia ou de uma pausa no meio da tarde, o Pão e Maria é a opção certa. Nesse lugar tu encontra pães de fermentação natural, bolos, cafés e até vinhos. Com uma pegada industrial e mesas compartilháveis, o local é ideal para ir com a galera e provar várias delícias.

Serviço

Endereço: Rua Duque de Caxias 864 & Rua dos Andradas 683

Horário de Funcionamento: Loja da Rua dos Andradas, de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30. Aos sábados das 8h às 18h30 e aos domingos das 9h às 17h. Loja da Duque, de terça a sexta, das 7h30 às 18h30. Aos sábados das 8h às 12h30.

@paoemariapadaria

Justo

Na escadaria da Borges tem um lugar perfeito para absorver tudo o que tu aprendeu ao longo do dia. Quem decidir caminhar um pouco, pode se deparar com um dos lugares mais emblemáticos de Porto Alegre. De quebra, ainda é possível provar sanduíches, focaccias e uma pizza de massa fininha. Isso sem esquecer do chopp.

Serviço

Endereço: Escadarias da Borges de Medeiros 741, Passeio Verão

Horário de Funcionamento: segunda à sábado, das 17h às 23h.

@justo741

Clube do Comércio

Se você quer variedade de saladas, carnes, massas e risotos o Clube do Comércio é uma boa pedida. De segunda à sábado, o restaurante disponibiliza opções de buffet livre e a quilo com ilhas que transitam entre sushi, sopas, feijoada e grelhados que dão água na boca. Isso tudo sem mencionar as sobremesas, que estão inclusas.

Serviço

Endereço: Rua Dos Andradas 1085 3º Andar, Centro

Horário de Funcionamento: De segunda à sábado, das 11h às 15h.

@clubedocomercio

Eat Kitchen

Opções leves, saudáveis e naturais estão no Eat Kitchen. Entre clássicos e compartilháveis, o lugar oferece opções veganas, saladas e releituras com uma pegada inovadora como o The Eat Nhoque (R$ 75), feito com batata doce da estação, cebola tostada e microgreens; o Risoto Negro (R$ 87) com arroz negro orgânico, costela bovina defumada cozida lenta e azeite extra virgem com cebola brulée. Além disso, é possível aproveitar a vista para o Rio Guaíba, já que o local fica no Cais Embarcadero.

Serviço

Endereço: Av. Mauá, 1050, no Centro Histórico

Horário de funcionamento: terça à quinta, das 11h30 às 15h e das 17h30 às 22h30. Sextas e sábados das 11h30 às 22h30. Aos domingos das 11h30 às 22h.

@eatkitchengram

Gambrinus

Clássicos são clássicos por uma razão e o Gambrinus nos prova porque. Sendo o restaurante mais antigo de Rio Grande do Sul, o estabelecimento localizado no térreo do Mercado Público de Porto Alegre, é conhecido por servir frutos do mar, que vão da tilápia com legumes (R$ 59) até o pastel de camarão (R$ 36) e o bolinho de bacalhau (R$ 18).

Serviço

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 85, no Centro de Porto Alegre

Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 11h às 20h. Aos sábados, das 11h às 17h. Aos domingos das 11h às 15h.

@gambrinus1889

Térreo Bar e Restaurante

Para encerrar o dia em grande estilo, nada melhor que chopes, drinques e vinhos tintos, brancos e suaves. Além disso tudo, o lugar serve pratos para compartilhar e tem uma estética intimista, que convida a passar um tempo a mais e ter aquela última conversa antes de se preparar para mais um dia de aprendizado no South Summit.

Serviço