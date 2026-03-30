Festival Vale dos Vinhedos: Atividades ao ar livre e brindes marcam primeira edição

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Jantar de Gala no Hotel Villa Michelon trouxe pato confitado entre opções principais. Rodi Goulart / Divulgação

A primeira edição do Festival Vale dos Vinhedos, realizada neste fim de semana, celebrou o encerramento da Vindima em grande estilo. Com programação que iniciou na sexta-feira (27), com um jantar de gala, e se estendeu até o domingo (29), com uma caminhada pelo Vale, comunidade local, turistas e entusiastas do enoturismo se reuniram para brindar mais um ciclo da produção vitivinícola.

Cerca de 8 mil pessoas circularam pelas atrações de sexta-feira a domingo numa grande celebração à Vindima 2026, conforme aponta Aprovale. Rodi Goulart / Divulgação

Primeiro ato

Para dar início à experiência em Bento Gonçalves, a abertura ocorreu na sexta-feira à noite com um jantar de gala em cinco tempos. Assinado pelo chef gaúcho Rodrigo Bellora, o encontro no Hotel Villa Michelon propôs uma viagem pelos sabores do sul, acompanhada por rótulos de safras antigas, hoje fora do mercado.

O menu, intitulado Tempo e Legado, apresentou uma sequência de snacks que já antecipavam os ingredientes da região: pinhão, siri, feta; milho nixtamalizado com filé; puba com tomate defumado e bochecha bovina com araçá-vermelho.

Na sequência, o couvert com pães artesanais, chipa, cogumelos, patê e terrine de pato preparou o paladar para a experiência. Entre os destaques da noite, o ravioloni de camarão com caviar trouxe delicadeza e harmonizou com o Gran Chardonnay 2023, da Casa Valduga, em uma combinação marcada por frescor e equilíbrio.

Nos principais, o pato confitado com arroz de nuts dividiu a cena com a costela, servida com roti de aipim e demi-glace de butiá. A ave foi acompanhada por um Gran Reserva da Vinícola Don Laurindo, enquanto a carne foi servida com o rótulo 10 Lotes D.O.V.V da Aprovale. Para encerrar, a sobremesa colmeia sintetizou a proposta do chef ao valorizar o mel como um dos ingredientes mais representativos da região.

Segundo ato

No sábado (28), à tarde, teve início a programação aberta do festival, no Centro Histórico de Bento Gonçalves. Com entrada gratuita e atividades ao ar livre, o encontro reuniu vinho, cultura, arte e comunidade.

Com a compra de uma taça (R$ 15), o público teve acesso às degustações e a um espaço com produtos locais, ampliando o contato com a produção regional. Ao todo, 19 vinícolas participaram da celebração, que teve como ponto alto a Benção da Safra 2026, marcada por brindes coletivos e fogos de artifício. Na sequência, a banda gaúcha Ultramen encerrou a noite com um show que misturou rock, rap e black music.

Terceiro ato

O domingo (29) trouxe um ritmo mais contemplativo, com uma caminhada pelo Vale dos Vinhedos. Em meio aos parreirais e às paisagens que definem a região, o percurso convidou os participantes a desacelerar e observar de perto o território que dá origem aos vinhos.