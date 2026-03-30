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Encerramento da Vindima
Notícia

Festival Vale dos Vinhedos: Atividades ao ar livre e brindes marcam primeira edição

Evento que aconteceu entre os dias 27 e 29 de março reuniu experiências ao redor de vinhos e espumantes de origem, além de paisagens para o Vale 

Brunna Oliveira

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