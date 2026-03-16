GERAL

Conexões na Capítal
Notícia

Evento reúne gaúchas para falar sobre arte, gastronomia e conexões

Mais de 30 mulheres se encontraram no em Porto Alegre para conhecer mais sobre história de pintora modernista, realizar práticas manuais e gerar conexões

Brunna Oliveira

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