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Arroz de lula com tentáculos do restaurante Manioca do JK Iguatemi. Alessandra Rech / Especial

Uma infinidade de restaurantes em São Paulo e uma coisa em comum: mulheres autênticas na cozinha. Empreendedoras, cozinheiras e cheias de personalidade, elas conectam diferentes influências culturais com um olhar feminino apurado, transformando pratos em experiências gastronômicas únicas. Conheça os restaurantes da Helena Rizzo, da Tássia Magalhães e da Renata Vanzetto.

Arte e gastronomia se encontram

Referência na alta gastronomia, reconhecida como uma das chefs mais influentes do Brasil e eleita como a melhor chef do mundo em 2014, a gaúcha Helena Rizzo, nascida em Porto Alegre, conta com oito casas em São Paulo que fazem parte do grupo Maní Manioca: o restaurante Maní, os três restaurantes Manioca - no Shopping Iguatemi, no Shopping JK Iguatemi e na rua da Mata, as três unidades da Padoca do Maní - na rua Joaquim Antunes, no Shopping Iguatemi e na rua da Mata e a Casa Manioca.

Desde 2013, presente no ranking do The World's 50 Best Restaurants, o Maní conta com menu-degustação e um cardápio à la carte que une técnica e memória afetiva, com pratos que valorizam os ingredientes locais - e sempre que possível, orgânicos.

Premiado com uma estrela Michelin, o local inaugurado em 2006, completa 20 anos e acaba de passar por uma reforma incorporando novos elementos da arte contemporânea brasileira. Nessa mudança, uma coisa não muda: a preservação e a reinterpretação do espaço original, através dos pergolados com galhos de jabuticabeira, as estruturas de madeira de demolição, o piso de rocha natural da Serra Gaúcha e as paredes de textura manual. Com conceito e interiores repensados por Mariana Kraemer, designer autora do projeto original, em parceria com o arquiteto Daniel Fromer, as mudanças têm como inspiração a poesia Pau-Brasil, lançada por Oswald de Andrade com ilustrações de Tarsila do Amaral.

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No Manioca do JK Iguatemi, os pratos mais pedidos são o polvo na brasa (R$ 97), feito com mandioca frita, chilli oil e aioli de Tabasco, os lagostins na brasa - recomendo verificar disponibilidade; o arroz de lula (R$ 110) com tentáculos crocantes, aioli de tucupi, ervilha-torta na brasa e páprica picante; e "o ovo" com sorvete de gemada (R$ 46), espuma de coco e coquinho crocante. Se a ida for até a Padoca do Maní, localizada na rua da Mata, sugiro que não deixem de provar o pão na chapa (R$ 20) com manteiga; os ovos orgânicos mexidos (R$ 30) com azeite e pão de fermentação natural - aqui vale um adicional de bacon - e o segredo do bolo de chocolate e brigadeiro (R$ 30). Sem dúvida nenhuma, um dos melhores bolos de chocolate que já comi na vida.

O segredo do bolo de chocolate e brigadeiro

Eleita como a melhor chef mulher da América Latina em 2025 e com restaurante indicado no guia Michelin, a chef Tássia Magalhães está à frente de dois restaurantes em Pinheiros: o Nelita e o irmão mais novo Lita.

No comando da cozinha e com uma equipe formada exclusivamente por mulheres - um dos grandes diferenciais do restaurante e algo raro no fine dining - o premiado Nelita é um dos restaurantes mais elogiados da nova geração da gastronomia paulistana. Ele foi eleito o 12º melhor restaurante da América Latina no ano passado.

O restaurante que traz o nome “Nelita” foi inspirado no apelido da mãe de Tássia, reforçando a definição de um lugar de memória afetiva feminina. Com uma cozinha fine dining - que oferece uma experiência de alto padrão - o restaurante traz a combinação do DNA italiano da chef e de sua cozinha autoral em que usa ingredientes locais e inspirações de referências afetivas, culturais e gastronômicas de Guaratinguetá, região em que a chef nasceu e cresceu.

As massas frescas artesanais são protagonistas e consideradas o ponto alto da casa, como o ﻿﻿agnolotti de cabra (R$ 165) com limão confit, mel e alho negro e o ﻿﻿pappardelle com polvo (R$ 198), guanciale e espinafre.

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Localizado em frente ao irmão mais velho, o Lita, é um bar de vinhos que conta com mais de 400 rótulos com curadoria do sommelier Danyel Steinle e pratos que transitam entre o clássico e o inusitado, com cozinha comandada pela chef paulista.

Com uma atmosfera intimista e acolhedora, o ambiente conta com um balcão oval lindíssimo bem na entrada que serve de apoio para as garrafas e taças. As mesas que se estendem até a cozinha aberta, proporcionam uma experiência visual e sensorial única. Entre os destaques estão as azeitonas marinadas (R$ 25); o linguine com bisque e lagostim (R$ 89); o paccheri alla scarpariello (R$ 72) com molho de tomate e uma porção generosa de queijo; e o bolo de azeite e jaboticaba (R$ 36).

Cozinha aberta comandada por mulheres

Cozinheira, empreendedora, forte influência nas redes sociais e mãe de três, a chef paulista Renata Vanzetto é referência em restaurantes cools em São Paulo. Entre as opções de peso que contam com sua experiência estão: o Motel, Me Gusta; a Mé Taberna; o Muquifo; a Matilda; o Mi.Ado e o Mamma Vanzetto. No ano passado, sua ampla experiência fez com que chegasse a ser jurada no programa de televisão, Chef de Alto Nível, da Globo, ao lado de outros nomes como Alex Atala e Jefferson Rueda. O programa apresentado por Ana Maria Braga aposta em uma disputa entre chefs profissionais.

Localizado no espaço do antigo e famoso Ema, o Motel tem a brasa como protagonista. Com um cardápio que conta com pratos que envolvem carnes e vegetais bem "tostadão" como diz a chef - o menu disponibiliza opções menores para compartilhar. Nomeado a partir de uma brincadeira com "cozinha quente", o nome do local também reflete a ambientação nostálgica inspirada nos motéis de estrada dos EUA, com móveis de fórmica, neon e decoração vintage. Entre os mais pedidos do local estão o milho tostado (R$ 40) lambuzado em molho limãozento de missô; o sandy wich (R$ 66) feito de costela lambuzado no molho roti, creme de agrião e batata palha também é uma boa opção para matar a saudade da costela do Ema e, não menos importante, o cigarette pour la fin (R$ 24) com biscoitinhos crocantes em formato de cigarros banhados no chocolate finalizam a refeição. Ideal para acompanhar o café.

Situado no térreo do Motel, o Me Gusta é um bar com cardápio inspirado nas cozinhas mais temperadas do mundo: brasileiras, peruanas e mexicanas. O ambiente é descontraído, com cara de obra e tijolos à mostra no estilo destroyed (em inglês, destruído). Os pratos mais pedidos da casa são o Mexican Style (R$ 42) com espiga de milho, creme de alho, parmesão e páprica, e o Taco Crocante (R$ 50) de pernil desfiado, sour cream e vinagrete de milho com folha de coentro - o prato conta com 2 unidades). Já no porão do Me Gusta, o Mé Taberna é um mini bar intimista com decoração medieval e menu enxuto com apenas cinco opções.

O restaurante Mi.Ado tem comidas com influência de todo continente asiático, passando pela gastronomia japonesa, tailandesa e vietnamita. O carro-chefe da casa é o famoso pad thai (R$ 123) camarão e frango - prato típico tailandês, feito com massa talharim de arroz, frango agridoce, camarão, molho levemente agridoce e azedinho, ovos, amendoim, castanha de caju, cebolinha, coentro, moyashi, quase nada de pimenta, cebola roxa e limão.

Localizado no andar de cima do Mi.Ado, o Mamma Vanzetto tem cardápio com pegada italiana inspirado nos pratos que a chef cozinha em casa e nos Rê-comendos - quem acompanha a chef no Instagram está familiarizado com esse termo. Os destaques são o carpaccio de carne (R$ 62) com alcachofrinhas crocantes, queijo grana padano, mostarda dijon, azeite, flor de sal e torradinhas, o arroz da Renata, que vai camarão e linguiça curada, finalizado com uma alcachofra dourada R$ 125, o espaguete de frutos do mar (R$ 120) com lulas, polvo, vôngole e camarão pistola com um molho de camarão e vinho branco e a pizza de steak tartar (R$ 65) com gema caipira.

Com a proposta de ir na contramão de tendências gastronômicas e sem a obrigação de se encaixar em padrões, o Muquifo traz a assinatura de cozinha de família e o ambiente remete a casa de vó. Um dos carro-chefes da casa é a Batata da Vó Cida (R$ 105) com milanesa, prato que marcou a infância da Renata, feito com batata assada com creme de leite de lata e manteiga com caldo mágico industrializado - não, você não leu errado. Simples, mas é o prato que a chef mais lembra da avó. Outro prato inspirado na avó da Renata, que faz jus à fama, é o Bolo de Cenoura da Cida (R$ 44) com brigadeiro quente da vovó.